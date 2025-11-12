Малайзія запускає перший у світі мусульманський круїз

Малайзія стане першою країною, де стартує унікальний морський круїз, створений спеціально для мусульманських пасажирів. Про це повідомляє видання TimeOut.

Перший рейс розкішного лайнера Piano Land запланований на 29 листопада з порту Кланг — головних морських воріт країни. Судно розраховане на 1760 пасажирів і має 880 кают на десяти палубах.

Що особливого у круїзі:

Уся їжа на борту — на 100% халяльна.

Спиртні напої відсутні, пасажирам пропонують лише безалкогольні варіанти.

Для гостей облаштовані зони для молитви з урахуванням часу намазу.

На лайнері діятимуть сімейні розваги, оздоровчі та культурні програми.

Керуючий директор компанії Hwajing Travel & Tours і водночас оператор судна Кенні Чонг зазначив, що ініціатива покликана поєднати розкіш подорожей із цінностями халяль і продемонструвати відкритість Малайзії до туристів з усього світу.

«Piano Land показує, що розкішний відпочинок може гармонійно поєднуватися з культурною повагою та інклюзивністю», — наголосив Чонг.

Маршрути лайнера охоплюватимуть країни Південно-Східної Азії, пропонуючи новий формат подорожей для мусульманських туристів.



Владислава Чередніченко

Головне фото: depositphotos.com





