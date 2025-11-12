Мальдіви заборонили паління неповнолітнім

З 1 листопада на Мальдівах почав діяти новий закон, який повністю забороняє куріння для людей, народжених після 1 січня 2007 року. Під обмеження потрапляють не лише місцеві жителі, а й туристи, повідомляє DW.

Відтепер особи, яким менше 18 років, не можуть купувати, вживати або продавати тютюнові вироби. Влада країни пояснює рішення бажанням зменшити вплив тютюну на молоде покоління та зробити Мальдіви «здоровішою нацією».

Крім того, на островах уже діє повна заборона на електронні сигарети та вейпи — для всіх, незалежно від віку. Туристам заборонено привозити й користуватися такими пристроями.

Штрафи за порушення:

за куріння або продаж сигарет — до 50 000 руфій (приблизно 2800 євро);

за користування вейпом — 5000 руфій (приблизно 280 євро).

Таким чином Мальдіви долучилися до низки країн, які обмежують шкідливі звички серед відпочивальників. Раніше подібні заборони ухвалили, зокрема, Барселона (на екскурсії барами) та Греція (на збирання мушель і гальки з пляжів).

Владислава Чередніченко

Головне фото: www.booking.com