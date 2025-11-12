Туристичний збір в Україні зріс більш ніж на третину

У 2025 році надходження від туристичного збору в Україні зросли на 35,7 відсотка. За дев’ять місяців місцеві бюджети отримали понад 234 мільйони гривень.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

За аналогічний період 2024 року надходження становили 172,8 млн грн. Найбільше туристичних платежів традиційно зібрали регіони, що залишаються у фокусі мандрівників: Київ (52,8 млн грн), Львівщина (42,5 млн грн), Івано-Франківщина (32,5 млн грн) та Закарпаття (21,2 млн грн).

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства перед розміщенням у готелях, хостелах чи приватних садибах.

Адмініструють його податкові агенти, суб’єкти господарювання, які надають послуги тимчасового проживання, після чого перераховують кошти до місцевих бюджетів.

Ставку збору визначають місцеві ради:

до 0,5 % мінімальної зарплати для українців,

до 5 % — для іноземців.

Дані свідчать, що навіть у складний період український туризм поступово відновлюється. Все більше мандрівників відкривають для себе Карпати, Поділля, Полісся та узбережжя.

Переліки податкових агентів, що справляють туристичний збір, оприлюднюються на офіційних сайтах місцевих рад.

Кушнір Наталія

(Головне фото : автор)