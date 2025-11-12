Світ готується до відкриття Великого Єгипетського музею

Задуманий у 1990-х, проєкт неодноразово відкладався, проте сьогодні нарешті наблизився до свого довгоочікуваного старту

Після більш ніж двох десятиліть очікування, Великий Єгипетський музей у Каїрі готується повністю відкрити свої двері в листопаді цього року, що називають найважливішою культурною подією у світі цього року. Ця колосальна споруда, розташована поблизу пірамід Гізи, займає майже 872 000 квадратних футів, що робить її найбільшим культурним проектом, присвяченим історії окремої цивілізації. Вона запропонує відвідувачам десятки тисяч артефактів, які розповідають історію давньоєгипетської історії.

Подорож історією Серед найбільш очікуваних подій для відвідувачів на відкритті – показ повної колекції з 5000 артефактів зі скарбів царя Тутанхамона, які будуть виставлені разом вперше з моменту відкриття його гробниці в 1922 році. Музей складається з дванадцяти основних залів, що документують історію давнього Єгипту.

Подорож відвідувача починається з величезних сходів, оточених гігантськими статуями та скульптурами, а закінчується панорамним видом на піраміди Гізи через вікна від підлоги до стелі.

В останні роки музей не був повністю поза увагою громадськості. Обмежені екскурсії розпочалися у 2023 році у Великій залі, де знаходиться 3200-річна статуя Рамзеса II.

Музей також мав пробне відкриття у жовтні 2024 року, дозволивши відвідувачам оглянути більшість галерей, за винятком скарбів Тутанхамона та царських човнів, які раніше зберігалися поруч із Великою пірамідою, перш ніж їх перенесли у 2021 році.

Крім того, різке зниження туризму змусило уряд позичити приблизно 1 мільярд доларів для фінансування будівництва. Пандемія COVID-19 та регіональні конфлікти також сприяли подальшим затримкам.

Незважаючи на це, ентузіазм, схоже, не зменшується, оскільки туроператори вже почали фіксувати збільшення кількості бронювань на 2026 рік порівняно з 2025 роком, що зумовлено зростаючим інтересом до музею.

Відкриття збігається з піком туристичного сезону в Єгипті, коли літня спека спадає і починається приємна зимова погода, що дає Каїру додатковий поштовх до досягнення мети – прийняти 30 мільйонів туристів до 2028 року, після досягнення рекордних 15,7 мільйона у 2024 році.

Владіслава Лосік

(Головне фото: visit-gem.com)