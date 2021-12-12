Мальта: середньовічна естетика крихітної країни

Маленька країна в Середземному морі з багатою історією та культурою, немов чарівний портал, що перемістить Вас своїми видами в інші часові виміри.

Мальтійський архіпелаг розташований у Середземному морі і складається з декількох мальовничих островів: Мальта, Гоцо, Коміно, Фільфла та Кемунет. Найближчими сусідами є Італія, Лівія та Туніс.

Мальта – найменша держава, що входить до Євросоюзу. Незважаючи на крихітні розміри, це дуже затишна країна, яка з радістю і любов’ю приймає в свої володіння кожного туриста. Тут створені комфортні умови проживання, а за густиною населення країна займає п’яте місце.

Особливості країни

Дорогих та пафосних автівок Ви не зустрінете, проте у Вашому розпорядженні цілий історичний музей під відкритим небом. Міста Мальти такі мізерні, що здається, ніби вони зрослись між собою. Тому Ви можете встигнути відвідати декілька міст за один день. Для зручного пересування туристів та місцевих жителів часто ходить громадський транспорт.

Незважаючи на те, що Мальта повністю оточена водою, країна страждає від нестачі питної води. Зазвичай, на островах немає джерел надходження прісної води: річок, озер та струмків. Тому її закуповують та привозять з Італії.

На вигляд, Мальта – немов середньовічне місто. Однак за рівнем вивчення англійської мови вона є провідним центром Європи. Багато іноземців приїздить до Мальти з метою вивчення англійської. Тут це коштує на 30-40 % дешевше, ніж в інших європейських країнах. Навчальні системи та університети є одними із найстаріших по всій Європі.

До речі, Мальта – одна з найбільш законослухняних держав у світі.

Столиця

Валетта – столиця Мальти, невелике живописне містечко. За своїми розмірами нагадує мікрорайон, проте кожна деталь настільки унікальна і сповнена своєю історією, що можна довго її роздивлятись, не помічаючи плинності часу. Від аеропорту до Валетти можна легко доїхати на таксі за 15 євро, або ж на автобусі – квитки коштують від 1,5 до 2 євро, в залежності від сезону. Місто вражає своїми широченними стінами, які всюди його оточують. Раніше вони слугували бар’єром, який оберігав від нападників. Виготовлені з вапняку і справляють ефектне враження.



Гуляючи довгими та вузькими вуличками між домами Валетти, на хвилину здаватиметься, що Ви потрапили у середньовіччя. Проте, якщо підняти обличчя догори та глянути на балкони – Ви повернетесь у 21 століття. До речі, мальтійські вулички одні з найвужчих у всьому світі.

Можна помітити, що Валетта нагадує піскове місто. Тут майже немає земельного ґрунту, відповідно рослинність доволі бідна. Навкруги лише товсті стіни та скелі, проте завжди є куди сходити та що подивитись.

Собор св. Іоанна

Історична пам’ятка, яку категорично не можна пропускати, подорожуючи Валеттою – кафедральний собор св. Іоанна. Це один із найгарніших соборів не тільки Мальти, а й всієї Європи.

Його не перебудовували з 16 століття, тому все так гарно збереглося і дійшло до нас у своєму первісному вигляді. Побудували собор лицарі на честь свого покровителя св. Іона, затверджуючи лицарський орден на Мальті. Пізніше інтер’єр був перероблений під стиль бароко і з тих часів майже нічого не змінилось. Лицарі приносили сюди купу золота і прикрас зі своїх походів.

Ззовні не дуже помітний, проте всередині вирує справжня розкіш. Стіни та арки собору покриті дорогою позолотою. Дизайн інтер’єру приносить безперечне задоволення кожному естету. Однією з його особливостей є зображення людських фігур з ефектом об’єму над круглими віконцями. Здається, ніби на золоті арки падає тінь від зображень, проте це лише ілюзія, адже тінь намальована.

Мармурова підлога собору Св. Іоанна є справжнім дивом, адже це цвинтар лицарів. Тут поховано близько 400 лицарів Мальтійського ордену. Поверх плит постелені вузькі килимові доріжки, по яким ходять відвідувачі.

Вхід до собору коштує 10 євро, для пенсіонерів та студентів – 7,5.

Сенглея

Зазвичай, у Валетті високий наплив туристів. Якщо Ви любите гуляти малолюдними та тихими місцями, то краще відвідати Сенглею. За розмірами це місто менше, ніж Валетта. Однак архітектура міст настільки схожа, що здається, немов Ви знаходитесь у самій столиці.

Гозо

Гозо – це другий за величиною острів Мальтійського архіпелагу. На відміну від шумної та тісно забудованої Мальти, Гозо – це місце величезних просторів. Ритм життя помітно відрізняється, він є значно повільнішим. Мальтійці часто приїздять до Гозо, щоб відпочити від міської метушні.

Острів славився своїм лазуровим вікном. Тисячі туристів приїздили, щоб побачити саме цю пам’ятку. Це природня скеля з аркою, крізь яку видно, як бурхливе море пересікається з небом. На жаль, через природну руйнацію, вона розвалилася повністю. Для мальтійців ця подія стала справжнім трауром. Вони не хотіли розлучатися з аркою, тому почали занурюватись під воду, щоб побачити величність та красу розваленої пам’ятки знову. Наразі серед туристів, підводний дайвінг до уламків арки користується особливою популярністю.

Мальта – це крихітна країна, проте така унікальна і не схожа ні на одну іншу. Вона яскрава та естетична, а колір навколишніх будівель настільки теплий, що здається ніби він налитий сонцем. Через це, навіть в похмуру погоду Мальта залишається затишною та світлою.

Анна Коваль