Масниця 2021

Масниця, Колодій, Пущення, Сиропуст, Масляна, Сиропусний тиждень, Загальниця — так багато назв і усі про одне з найвеселіших та найдавніших народних свят.

ІСТОРІЯ СВЯТА

Масниця — східнослов’янське свято, яке присвячене проводам зими й зустрічі весни. Воно й дотепер зберігає в собі багато язичницьких обрядів і давніх традицій, яке спочатку було пов’язане з прославлянням бога сонця Ярила.

Цікаво те, що це нехристиянське свято, яке вписане до православного календаря. Хоча спочатку церква була проти таких гулянь і намагалася заборонити його. Але викорінити стародавні традиції не вийшло, вдалося лише скоротити святкування до одного тижня, щоб Масниця не припадала на Великий піст.

КОЛИ СВЯТКУЮТЬ?

Відзначається впродовж усього тижня напередодні Великого посту. Цьогоріч, початок масниці припав на Міжнародний жіночий день і триватиме до 14 березня включно.

ЯК СВЯТКУЮТЬ?

Зазвичай роблять опудало Масниці — велику ляльку з соломи, вбрану у жіночий одяг. За традицією, наприкінці масничного тижня її спалюють як уособлення зими, прагнучи розбудити весняну природу. Сьогодні це, як ніколи, актуально!

ЩО ГОТУЮТЬ?

Упродовж усього тижня господині печуть млинці, які є уособленням сонця, та пригощають своїх рідних. Ласувати які можна з будь-якою начинкою(без м’яса), зазвичай їх полюбляють з ікрою/рибою, також з джемом/медом, тут усе залежить від ваших забаганок та уподобань.

Проте їжа має бути легка, без м’яса. Окрім млинців, господині готують: холодець, вареники з сиром, налисники, капусту з олією, капусняк, “огірки” — розсіл огірковий, каші, борщ з рибою, локшину на молоці та інші пісні страви.

КУДИ СХОДИТИ?

Однозначно, до родичів та друзів! Проте, на відкритому повітрі поласувати смачненьким також варіант, наприклад, на ВДНГ. Тут буде багато усіляких смаколиків та купа народних забав. Вхід на територію парку — безкоштовний.

ФРАНЦУЗЬКА МАСНИЦЯ:

У містах Франції також проходить свято, яке є аналогом Масниці і назва його Марді Гра(«Жирний вівторок»). Фестиваль було запозичено християнами у язичників.

Він розпочинається та проходить в останній день перед Великим постом. До речі, карнавал святкує 7 з 10 французів.

Традиції Марді Гра сягають своїм корінням дохристиянських кельтських ритуалів: проводи зими і зустріч весни, обрання короля і королеви(праобрази Отця і Матері), спалення лялькових тотемів.

До свята готують традиційні здобні(«жирні») солодощі: пиріжки, булочки з кремом, пончики, млинці. Щороку карнавал очолюють «король» і «королева», які в масках і костюмах їдуть на величезній прикрашеній платформі зі своїм оточенням. Карнавал Марді Гра можна побачити в багатьох містах Франції.

І не забувайте, що Масниця закінчується Прощеною неділею!

Смачних млинців та вдалих вихідних!

Єлизавета Кушнір