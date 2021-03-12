Два боки Ліберії, або Подорож до країни вражень

Іспанію, Єгипет, Туреччину, Кіпр та багато інших країн обирають туристи для свого відпочинку. Проте мало хто зупиняє свій вибір на Африці, а саме республіці Ліберія. Хоча ця держава чи не найкраще може передати колорит африканського континенту.

Як тільки Ви ступите ногою на землі Ліберії, то відразу потрапите в полон жаркого екваторіального клімату. Але померти від спраги у вас не вийде. Майже на кожному кроці продається вода в пластикових пакетах. Ліберійці, які живуть в містах, заробляють продажем всього на світі — очищених апельсинів, порційного майонезу, послуг із зарядки мобільного телефону … Але вода є найпопулярнішим товаром.

Ліберія, а зокрема її столиця Монровія, має велику кількість пам’яток та красивих місць. Наприклад, назву африканського Амстердаму отримала популярна серед туристів вулиця Гарлі, на якій розташовані більшість закладів: нічні клуби, ресторани, бари та кафе.

До речі, Монровія схожа з Амстердамом не тільки вулицею, але й великою кількістю жінок легкої поведінки. Проте, якщо з ними поспілкуватись, то можна дізнатись, що у більшості з них є дипломи про вищу освіту, та розвідати про те, що їх тут тримають силоміць. Ліберія – бідна країна де не вистачає освічених працівників. Можливо, це ті висококваліфіковані кадри, яких не вистачає країні.

Ліберійці пишаються бібліотекою ЮНЕСКО, яка була першою будівлею в країні. Туристи також можуть знайти там щось цікаве. Не менш важливим для містян є водоспад Кпа-Таве та мальовниче озеро Пісо.

Любителям етнотуризму рекомендовано до відвідування ці дві локації. Ліберія має багату флору та фауну. Третина території вкрита лісами. Тут можна побачити цінні тропічні породи дерев, савани з акаціями та баобабами. Тваринний світ не менш різноманітний. Карликових гіпопотамів, слонів, буйволів та шимпанзе ви навіть можете побачити дорогою до готелю.

Той, хто вже бував в західній Африці рекомендує більше ходити пішки, щоб побачити усю красу країни. Проте, потрібно бути обережним, адже про світлофори тут не знають. Також, як що ви заблукаєте, то краще скористатись картою. Менше третини місцевого населення розмовляє англійською. Вас просто можуть не зрозуміти.

Якщо після дикої природи ви потрапили в більш цивілізовані райони, то є можливість скористатись «благами» цієї країни. А саме будками, які тут називають «Бізнес-центри». Тут за невелику плату ви можете подивитись телевізор або пограти у приставку. Ці послуги доступні туристам, але не місцевим. У них немає зайвих грошей навіть на газету, хоча сама країна багата коштовними металами.

Ліберія – це країна розмаїття. Тут ви знайдете красиві новобудови поряд з мальованими хатинками, дику природу та цивілізацію, різнобарв’я культур та віросповідань: буддизм, іслам, християнство, анімізм та аборигенні культи.

Але для любителів екстриму та дикої природи — це прекрасне місце для пошуку нових вражень.

Поліна Бадасен