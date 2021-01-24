Східниця – у пошуках живого джерела

Бажаєте оздоровитися? Помилуватися неймовірною природою гір? Активно відпочити, при цьому не витрачаючи багато коштів? Тоді запрошуємо до Східниці!

Східниця – бальнеологічний курорт у Львівській області, розташований на висоті 600–900 м над рівнем моря у передгір’ї Карпат, за 20 кілометрів від знаменитого Трускавця.

Трохи історії

Це молода здравниця, яка має великі перспективи для розвитку туризму та виходу на європейський рівень якості. Цікаво те, що курортом селище визнано лише у 1976 році після того, як Омелян Стоцький відкрив там джерело лікувальних вод. І хто знає, чи розкрився б цей природний скарб українцям, якби не наполегливість вченого, який 20 років боровся з Міністерством охорони здоров’я УРСР за проведення дослідження властивостей невідомої води.

До цього визначного відкриття Східниця з середини XIX століття була центром нафтовидобування, займаючи в цій галузі позиції лідера. Деякі родовища нафти збереглися тут до наших днів. Саме джерелами ними пояснюється виражений запах сірководню місцевої «Нафтусі».

Транспорт

До Східниці можна дістатися автобусом зі Львова. Також можна скористатися потягом Львів – Трускавець (або Дрогобич), звідки доїхати до селища автобусом. Подорожуєте власним авто? Не варто хвилюватися – дорога цілком безпечна. Проте якщо плануєте мандрувати Прикарпаттям, слід заздалегідь передбачити форс-мажорні обставини.

Шукаємо житло

Туристам, які завітали до Східниці, не варто хвилюватися за житло – його тут вдосталь, на будь-який смак і гаманець. Якщо ви подорожуєте із сім’єю, то варто розглянути варіанти проживання в готелях чи санаторіях – тут ви зможете замовити харчування в їдальні, а також записатися на лікувальні процедури, що вражають своїм різноманіттям: масаж, галотерапія, фізіотерапія, гідроколонотерапія, ванни, озокеритолікування, інгаляції, ароматерапія, УВЧ, озонотерапія, газові ін’єкції, гірудотерапія та ін.

Якщо ж ви надаєте перевагу приватному сектору, то вам пощастило – тут є безліч варіантів від 150 до 600 гривень за місце у віллі. Для тих, хто бажає залишитися сам на сам з природою, є можливість орендувати дерев’яний котедж у лісі (від 1000 гривень, залежно від сезону).

Що ж робити у Східниці?

Лікуватися! Але перед цим обов’язково проконсультуватися з лікарем: він має поставити діагноз, визначити дозування і вид води, який потрібно вживати, та додаткові процедури. Мінеральні води Східниці діляться на чотири типи: славнозвісна «Нафтуся» (при захворюваннях шлунку, кишечника, дванадцятипалої кишки, гастритах, виразках, колітах), залізиста (при хворобах печінки, анемії, циститі, променевій хворобі), хлоридно-натрієва (ще вивчається) та вода типу «Боржомі». Всього на території селища близько 40 джерел.

Але не водою єдиною

Якщо лікування не є ціллю вашої подорожі, радимо не сидіти склавши руки, а зайнятися гірським туризмом, насолоджуючись неймовірною природою Карпат та свіжим повітрям з ароматом хвої. Поряд з курортом розташований Національний природний парк «Сколівські Бескиди», тому кожен турист має можливість побачити все багатство флори Карпат, погуляти старими буковими лісами та помилуватися долинами річок Стрий та Опір, де влітку можна поплавати на байдарках.

Якщо ж ви прихильник альпінізму, спробуйте підкорити найвищу гірську вершину поблизу селища – гору Парашку (1268 м).

Можна випробувати удачу та зайнятися збиранням грибів та ягід. Тут їх повно: чорниця, ожина, малина, лохина. Але знайти їх буде нелегко: у примітних місцях їх швидко оббирають туристи, а найбагатші схованки відомі лише місцевим, які збирають їх на продаж.

Якщо ж вам більше до душі риболовля – радимо спробувати спіймати форель у штучних ставках на базах відпочинку, де вам також запропонують приготувати ваш улов.

Хочете відчути дух історії цієї місцини? Тоді ласкаво просимо до Урицьких скель (8 кілометрів від Східниці) – неймовірного творіння природи. Саме тут знаходяться уламки фортеці Тустань, що колись була митницею на соляному шляху до Західної Європи.

Також є шанс, що ви потрапите на фестиваль середньовічної культури, який щороку проводять в Уричі.

Завжди мріяли політати на повітряній кулі? Східниця здійснить вашу мрію! У вас є можливість побачити неймовірні краєвиди гір та облетіти селище на кулі.

Щоліта Східниця стає центром повітроплавання – люди з усієї країни та Європи з’їжджаються на щорічний фестиваль повітряних куль, що проходить з 2011 року.

Можливо, насправді ви хотіли зануритися у воду Чорного моря та полежати під одеським сонечком? Не хвилюйтесь: ще у 2018 році тут відкрили аквапарк просто неба на базі готельного комплексу «Три Сини і Донька».

Наразі на сайті закладу є інформація лише за 2020 рік, де вказано, що вхід тільки для мешканців готелю та у сонячні дні. Але радимо навідатися туди й не пропустити можливість повеселитися на водних гірках чи поніжитися в басейні з видом на залісені вершини гір.

Душа наповнена, а шлунок?

Різноманіття закладів харчування не залишить вас голодними, а місцева кухня обов’язково припаде до душі навіть гурманам. Ось декілька найцікавіших страв – must-eat для кожного туриста, що завітав до Східниці.

Банош – традиційна страва гуцульської кухні, що готується з кукурудзяної каші, звареної на сметані або вершках та заправляється грибами, шкварками, бринзою, салом тощо.

Бограч – м’ясний суп з яловичини, сала (або бекону) та різноманіття спецій. Походить з угорської кухні, але став невіддільною частиною раціону жителів Карпат.

Грибна юшка – безперечна класика. Навіть якщо ви наситилися нею ще вдома, радимо скуштувати її тут, а краще з самотужки зібраних грибів.

Куліш по-східницьки – всім відома каша з пшона. Але тут її готують з кукурудзяного борошна або крупи та заправляють шкварками і свіжою бринзою.

А на десерт вареники зі свіжими лісовими ягодами!

Коли шлунок ситий, тіло здорове, а душа відпочила і наповнилася теплими спогадами, час вирушати додому. А зимовими вечорами подумки повертатися до цього джерела енергії та гармонії, що називається Східницею.

Ольга Ковальчук