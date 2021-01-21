Зимова Європа: 5 сімейних курортів

Їхати в гості до Санта Клауса чи підкорювати кращі гірськолижні траси Європи – обирати вам. Ми підготували для вас маршрути зимових подорожей на будь-який смак.

Рованіємі

Столиця Лапландії цілком заслужено має статус дитячого зимового курорту. Сім’ї з малюками тут завжди є бажаними гостями. Ще б пак, адже недалеко від Рованіємі розташоване відоме селище Санта Клауса – Санта Парк. Тут гостей зустрічають добродушні ельфи і, звичайно, сам зимовий чарівник: ви зможете зазирнути до його кабінету, побувати на пряниковій кухні місіс Клаус, відвідати Льодяну галерею і прокататися на потязі “Пори року”. Для відвідувачів з дітьми тут все передбачено: можна взяти напрокат дитячий візок, а в кафе замовити дієтичні страви. Вхідний квиток в резиденцію Санти в новорічні свята коштує 33 євро для дорослих та 27,5 євро для дітей старше трьох років.

Лейкербад

Альпійські термальні курорти, напевне, навмисно придумані для охочих провести зимові канікули серед засніжених вершин. Швейцарський Лейкербад готовий задовольнити любителів активного та розслабленого відпочинку.

Спуски в Лейкербаді відмінні, снігу завжди вдосталь і кожний – новачок або профі – знайде для себе потрібні траси. А пасивним відпочивальникам пряма дорога в термальний комплекс Leukerbad Therme – один із найбільших в Європі. Тут усе на найвищому рівні: 10 термальних басейнів з теплою водою, гірки, водоспади, джакузі… Спортивний басейн розташований просто неба: можна плавати і милуватися засніженими пейзажами. Квиток на день коштує 25 євро, але набагато вигідніше купувати одразу абонемент на 3, 5 чи 7 днів.

З інших неактивних розваг в Лейкербаді – поїздки в Монтре та Лозанну, а також незкінченні гастрономічні задоволення в місцевих кафе та ресторанах, яких на курорті не менше півсотні.

Майрхофен

Відпочинок в Майрхофені – це, у першу чергу, лижі і сноуборд. Тим, хто ще не катається, можна взяти уроки в одній із гірськолижних шкіл – ціни стартують від 44 євро за дві години занять з інструктором. Тут же можна опанувати і популярний сноуборд – у Майрхофені є декілька фан-парків для катання.

Хороші пізнавальні екскурсії відправляються з Майрхофена у Вену, Зальцбург та Інсбрук, ще можна вибратись до Мюнхена чи влаштувати знайомство з замками Баварії. Неподалік від курорту є знаменита сироварня Sennerey, де екскурсії неодмінно супроводжуються дегустаціями.

Валле-д’Аоста

Якщо ви тільки і чекаєте на зиму, аби чудово відпочити, то ласкаво просимо в італійський регіон Валле-д’Аоста. Це справжня Мекка для активних та спортивних!

Отже, почнемо з головного – з лиж. Беззаперечна перевага цього курорту в тому, що зона катання об’єднує не лише італійські спуски, але і траси, розташовані в сусідніх до Валле-д’Аоста Франції і Швейцарії. За одним квитком Aosta Valley Ski Pass кататися можна одразу в трьох країнах. Не прогавте шанс піднятися канатною дорогою на Монблан, на висоту 4000 метрів, і подивитися на неперевершену панораму Альп!

Крім лиж Валле-д’Аоста пропонує мало не всі можливі варіанти активного зимового відпочинку. Хочете прогулятися на снігоступах – будь ласка, при чому пропонуються навіть романтичні нічні прогулянки під зірками. Бажаєте швидкісний спуск на бобі чи санях – приходьте в один із сноупарків. Мріяли покататися на ковзанах по озеру? І це реально! Є досить екзотичні розваги, на зразок альпінізму на льоду, коли туристи забираються на великі замерзлі водоспади в долині Конь.

Буковель

Вітчизняний гірськолижний курорт Буковель вважається одним із найпопулярніших в Україні. Тут провести час активно й цікаво можна в будь-яку пору року. Проте зимовий Буковель особливо прекрасний. Оточений горами, курорт надійно захищений від холодних вітрів, якість підготовки схилів для катання і підйомників впевнено конкурує з альпійськими. Зупинитись можна як і в приватних будиночках, так і в готелях. Безліч ресторанів та кафе не залишать вас голодними. А розваги на Буковелі порадують вас оригінальністю.

Неважливо, який зимовий маршрут ви оберете. Головне проведіть цей час з усмішкою на обличчі!

Зоряна Ткачук