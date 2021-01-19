Українські нот(ат)ки: Чернігів

Місто на півночі України зустрічає туристів одним з найкращих українських барокових витворів – Троїцьким собором. Наші подорожні записки небезпідставно почалися саме з величної історичної пам’ятки– одне з найстаріших міст України сповнене архітектурними здобутками, що стали головними свідками піднесення країни.



Древні печери, золотоверхі церкви, бойові гармати – все це національне надбання зосереджене в одній частині міста, що зветься Історичним центром, або Старим містом. Більшість із них – нагадування про колишню велич Чернігова, що служать майданчиками для прогулянок і пам’ятних фотографій.

Ще одна річ, яка приверне вашу увагу – зелень. Вона огортає вулички міста і, ніби провідник, скеровує вас до центру. Починається рослинність з площі, на якій знаходиться театр, мерія та «стометрівкою» – вуличка, що нанизана розважальними та гастрономічними закладами різних видів: ресторанами, кафе, барами, нічними клубами – усім необхідним для повноцінного відпочинку людей з різними смаками й уподобаннями. Після невеликої кулінарної перерви, ви можете влаштувати променад парком навпроти.

Усі будівлі із натяком на історичність мають відреставрований вигляд, що створює приємне перше враження від архітектурної картини міста. Хоч Чернігів славиться своїми історичними подіями та доводить це зразками тогочасної культури, елементи сучасного існування прекрасно вписуються в загальний вигляд міста. Архітектори та забудовники намагаються причепурювати не лише центральні вулички, а й периферію – найбільший сучасний торговельно-розважальний центр знаходиться досить далеко від центру, проте в неймовірно мальовничій місцині! З одного боку його огортає сосновий ліс, Ялівщина, що плавно змінює хвойні насадження на річну гладінь Десни, з іншої – сталева сірість міста.

Про Десну можна часто почути від місцевих, річка посідає особливе місце в історії Чернігова, адже саме з її берегів черпали натхнення Довженко та Глібов. Хоч з часом вона стала втрачати глибину та буйність, але все ще продовжує заворожувати своєю таємничою синявою. Місто знане ще одним представником водяної стихії – річкою Стрижнем. Колись повноцінна ріка-зв’язка, якою ходили пароплави, тепер схожа на струмок. На жаль, стан води – незадовільний, адже місцева влада річкою не переймається.

Чернігів має парк з великою територією та купою усіляких розваг: атракціони, зони для відпочинку та стадіон. Якщо спортивне спорядження на майданчиках місто встигло оновити, то радянські атракціони поки скриплять від віку.

Чернігів – спокійний та мудрий. Він знає, коли полишити тебе наодинці, аби дати можливість насолодитися спокоєм вечірніх вуличок, а коли підбадьорити й оточити виром подій.

Олексій Морозов