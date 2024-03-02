Сувеніри з Болгарії: гайд для туриста

Кожен турист думає про те, як привезти шматочок подорожі у вигляді подарунка для себе, родичів, друзів або колег. Звичайно, багато туристів, які планують відпочинок у конкретній країні, цікавляться можливими варіантами сувенірів заздалегідь, але є й ті, хто в останній день поспішають купити стандартний магніт чи чашку. Болгарія пропонує великий вибір сувенірів, які стануть прекрасними пам’ятними подарунками.



Як у будь-якій туристичній країні, легко можна знайти надзвичайно активних торговців, які пропонують свої товари. Країни Східної Європи – це просто рай для покупців і колекціонерів сувенірів. Тут легко знайти якісні подарунки за доступну ціну.

Болгарська троянда

Найперше про що ви маєте знати: Болгарія славиться як країна троянд. А також Болгарія є найбільшим у світі виробником рожевої олії! Місцева промисловість використовує кожну частину рослини для виробництва різних косметичних засобів. Варто пам’ятати, що справжня чиста рожева олія зазвичай поставляється в герметичних флаконах, тому не забувайте на це звертати увагу.

Ще один продукт, отриманий з троянд — це рожева вода. Вона набагато дешевша за олію і має додаткові переваги для краси, бо має протизапальні властивості та багата на антиоксиданти. А гурмани вишукують такі делікатеси, як трояндовий джем, трояндові цукерки та навіть трояндовий сироп, які можуть стати оригінальним подарунком для близьких після повернення додому.

Ювелірні вироби

Ювелірні вироби, безперечно, є одними з найпопулярніших товарів у Болгарії, особливо срібло, яке тут відносно доступне. У будь-якому курортному містечку ви легко зможете знайти безліч магазинів із різноманітним асортиментом ювелірних виробів.

Підробки тут зустрічаються рідко, а ось ціни можуть значно відрізнятися залежно від дизайну, місця продажу та виробника.

Текстиль

Ажурні текстильні вироби ручної роботи є одним із найпопулярніших сувенірів в Болгарії, адже вони втілюють національний колорит та унікальну майстерність місцевих жителів.

Придбати текстиль можна на ринках, в магазинах або у місцевих жителів, які самі виготовляють ці вироби. Ціни на такі вироби можуть бути досить високими, але вони дійсно варті кожної витраченої копійки.

Спеції

Спеції та приправи в Болгарії – це справжнє багатство, яке додає неповторний смак і аромат стравам. Однією з найпоширеніших прянощів є кольорова сіль – це суміш різноманітних спецій та приправ, розташованих шарами.

Купувати ароматні спеції можна на ринках або в торгових центрах. Ціни на них зазвичай доступні. Така традиція, як скибочка підсмаженого хліба з “шареною сіллю” для гостя, стане незабутнім знаком гостинності в болгарському будинку.

Мед

Болгари так люблять і цінують мед, що влаштували в Несебрі спеціальний фестиваль на його честь. Мед з акації, лаванди, липи, соняшника, малини і так далі.

У Болгарії також поширений медовий крем, який має консистенцію подібну до сметани та виготовляється з меду будь-якого виду. Це натуральний продукт, який можна купувати з впевненістю. Проте слід уникати меду з лимоном та рожевого меду, оскільки вони можуть містити ароматизатори.

Приємні дрібниці

Серед приємних “дрібниць” і сувенірів, які можна придбати в Болгарії, виділяються такі:

• Гаманці з натуральної шкіри. Невеликі, але дуже гарно виготовлені. Їх якість та дизайн варті витрачених грошей.

• Вироби з дерева та кераміки.

• Мідні прикраси та біжутерія. Іноді їх виготовляють навіть на очах покупців.

• Сувеніри “з моря”. Ці сувеніри приваблюють туристів, але варто розумно підходити до їхнього вибору, оскільки вони можуть виявитися лише прикрасою, яка швидко заховається в шафу.

• Ловці снів.

Болгарія відома не лише своїми пляжами та історичними пам’ятками, але й справжнім шопінгом. Від ручної роботи, текстилю та кераміки до чудових срібних прикрас і ароматних спецій – в Болгарії можна знайти все. Під час шопінгу рекомендується шукати магазини трохи далі від туристичних місць, щоб зекономити гроші та отримати більше автентичних виробів. Насолоджуйтесь покупками в Болгарії та зберіть незабутні спогади разом із вишуканими сувенірами!

Оксана Гадасюк

(Головне фото з сайту: sofia-guide.com)