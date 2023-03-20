Журнал TIME назвав найкращі місця світу 2023 року

Журнал TIME оприлюднив список 50 найкращих місць у світі 2023 року: від карибського острова Домініка до засніжених схилів швейцарського Санкт-Моріца.

У цьому списку представлено перелік нових напрямків, вражаючих міст і прихованих перлин, які мандрівникам варто додати до планеру подорожей. Вибрані експертними кореспондентами та дописувачами, найвизначніші місця світу 2023 року неодмінно запропонують захоплюючу красу, неймовірну культуру та безліч цікавинок для вивчення цього року.

Північна Америка та Карибський басейн

– Домініка;

– Черчілль, Манітоба;

– Ванкувер, Британська Колумбія;

– Долина Вілламетт, Орегон;

– Національний парк Йосеміті, Каліфорнія;

– Бозмен, Монтана;

– Тампа, Флорида;

– Тусон, Аризона;

– Вашингтон, округ Колумбія;

– Ріо-Гранде, Пуерто-Рико.

Центральна та Південна Америка

– Національний парк Торрес-дель-Пайн, Чилі;

– Роатан, Гондурас;

– Медельїн, Колумбія;

– Мехіко, Мексика;

– Пантанал, Бразилія;

– Гвадалахара, Мексика;

– Ольянтайтамбо, Перу.

Європа

– Барселона, Іспанія;

– Орхус, Данія;

– Зільт, Німеччина;

– Будапешт, Угорщина;

– Неаполь, Італія;

– Відень, Австрія;

– Берат, Албанія;

– Діжон, Франція;

– Пантеллерія, Італія;

– Санкт-Моріц, Швейцарія;

– Тімішоара, Румунія.

Африка та Близький Схід

– Акаба, Йорданія;

– Мусанзе, Руанда;

– Гіза та Саккара, Єгипет;

– Півострів Фрітаун, Сьєрра-Леоне;

– Дакар, Сенегал;

– Рабат, Марокко;

– Національний парк Лоанго, Габон;

– Червоне море, Саудівська Аравія;

– Пагорби Ч’юлу, Кенія;

– Єрусалим, Ізраїль;

– Шарджа, Об’єднані Арабські Емірати.

Азія та Тихоокеанський регіон

– Ладакх, Індія;

– Кіото, Японія;

– Луанг Прабанг, Лаос;

– Маюрбхандж, Індія;

– Ісан, Таїланд;

– Острів Кенгуру, Австралія;

– Острів Чеджу, Південна Корея;

– Пхукет, Таїланд;

– Брісбен, Австралія;

– Нагоя, Японія;

– Архіпелаг Туамоту, Французька Полінезія.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: Pinterest)