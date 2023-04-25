Диво України: буйволи – візитівка Закарпаття

У Закарпатті в селі Горінчово відроджують популяцію буйволів. Наразі тут перебуває майже 100 буйволів, яких можна відвідати.

У селі Горінчово, що на Закарпатті вже кілька років поспіль радо зустрічають туристів буйволи. Ферма, так і називається — «Райський куточок». Кожен із туристів має нагоду поспілкуватися з тваринами віч-на-віч, погодувати їх та зробити фото на пам’ять.

Це місце знаменує себе, як найбільша буйволина ферма, адже аналогів в Україні немає. Сьогодні тут налічується майже 100 буйволів та сама історія розпочалася лише із трьох мешканців — Ромашки, Юлі та бичка Юрія Юрійовича.

Тут піклуються про тварин та щодня покращують умови. У рогатих у цьому місці є свій SPA-центр, де вони щодня приймають грязьова ванни та басейни. Також ці рогані — є дружелюбними й на фермі вам радо запропонують погладити мешканців кукурудзяними паличками або придбати тюк відбірного сіна. Ви також зможете поласувати смаколиками власного виробництва. Скуштувати сир та молочні продукти обійдеться туристам в 100 грн. Для любителів м’яса тут також знайдеться тарілка на пробу. Сама ж дегустація складається з 8 видів продукції, після спроби кожен охочий зможе придбати собі найсмачніший продукт у буйволиній крамниці, яка розташована на території ферми.

На самій місцині кожен охочий зможе собі замовити обід, відвідати також свинячу ферму, де завжди чекають найменші мешканці відвідувачів, а в холодну пору матимете можливість зігрітися Закарпатським глінтвейном, приготованим із любов’ю.

Ольга Крамар

(Фото автора)