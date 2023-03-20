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Disneyland розкрив подробиці святкування річниці

ВідВікторія Артамонова

Бер 21, 2023 ,

Діснейленд представив атракціони, які дебютують та повернуться цього року до сторічної річниці анімаційної студії.

Тематичний парк у Флориді приєднається до глобального святкування 100-річчя компанії Волта Діснея першим цього року, більше подробиць буде розкрито в найближчі тижні, – зазначає офіційна сторінка Діснейленду в Твітері. Окрім святкування 100-річчя, цієї осені парк продовжить свою багаторічну трансформацію з кількома дебютами, серед яких «Водна подорож», натхненна Моаною, та завершення будівництва нового району World Celebration, що включає секції Communicore Plaza та Communicore Hall.

Джерело: Twitter.

Представники Діснейленду також повідомили, що цього року в парку з’являться нові персонажі – Моана, наприклад, вирушить на Острів відкриттів у Королівстві тварин 22 квітня. Міккі Маус та його друзі також оселяться в новому залі «Комунікатор», а Мірабель зустрічатиме гостей у Казковому саду в оточенні декорацій, натхненних мюзиклом «Сімейний мадригал».

Нові враження слідують за поверненням кількох атракціонів Чарівного Королівства, таких як «Дурнувате шоу Піта», «Чарівні казки з Белль», «Аріель у підводному гроті» та повернення персонажів, які вечеряють за королівським столом Попелюшки. Серед інших важливих планів Діснейленду на решту 2023 року – родео-барбекю Roundup Rodeo, яке відбудеться в Голлівудській студії 23 березня, повернення Нічних видовищ 3 квітня, дебют легкого велосипеда TRON 4 квітня та 25-річчя Королівства Тварин 22 квітня.

Джерело: Twitter.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Дісней оголосив, що аквапарк «Тайфун Лагуна» знову відкриється 19 березня. Щоб відсвяткувати повернення популярного аквапарку, Діснейленд оголосив, що нічна вечірка H2O Glow After Hours дебютує у 2023 році 20 травня і триватиме окремими вечорами до 2 вересня.

 

Вікторія Артамонова
(Головне фото: Twitter)

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