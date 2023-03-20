Disneyland розкрив подробиці святкування річниці

Діснейленд представив атракціони, які дебютують та повернуться цього року до сторічної річниці анімаційної студії.

Тематичний парк у Флориді приєднається до глобального святкування 100-річчя компанії Волта Діснея першим цього року, більше подробиць буде розкрито в найближчі тижні, – зазначає офіційна сторінка Діснейленду в Твітері. Окрім святкування 100-річчя, цієї осені парк продовжить свою багаторічну трансформацію з кількома дебютами, серед яких «Водна подорож», натхненна Моаною, та завершення будівництва нового району World Celebration, що включає секції Communicore Plaza та Communicore Hall.

Представники Діснейленду також повідомили, що цього року в парку з’являться нові персонажі – Моана, наприклад, вирушить на Острів відкриттів у Королівстві тварин 22 квітня. Міккі Маус та його друзі також оселяться в новому залі «Комунікатор», а Мірабель зустрічатиме гостей у Казковому саду в оточенні декорацій, натхненних мюзиклом «Сімейний мадригал».

Нові враження слідують за поверненням кількох атракціонів Чарівного Королівства, таких як «Дурнувате шоу Піта», «Чарівні казки з Белль», «Аріель у підводному гроті» та повернення персонажів, які вечеряють за королівським столом Попелюшки. Серед інших важливих планів Діснейленду на решту 2023 року – родео-барбекю Roundup Rodeo, яке відбудеться в Голлівудській студії 23 березня, повернення Нічних видовищ 3 квітня, дебют легкого велосипеда TRON 4 квітня та 25-річчя Королівства Тварин 22 квітня.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Дісней оголосив, що аквапарк «Тайфун Лагуна» знову відкриється 19 березня. Щоб відсвяткувати повернення популярного аквапарку, Діснейленд оголосив, що нічна вечірка H2O Glow After Hours дебютує у 2023 році 20 травня і триватиме окремими вечорами до 2 вересня.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: Twitter)