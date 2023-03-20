Eurobound запроваджує подорож від Парижу до Провансу

Авіакомпанія Eurobound представила 12-денний сімейний маршрут, який знайомить з Парижем та Провансом.

Подорож починається в Парижі з п’ятиденного перебування у двокімнатній квартирі. З Парижа гості подорожують до Екс-ан-Провансу на три ночі і повертаються до Міста вогнів на останні три ночі. Гості будуть розміщені в напівлюксах із суміжними двомісними номерами в бутик-готелях в Екс-ан-Провансі, а останні три ночі проведуть у Парижі.

Перші п’ять ночей у Парижі включають такі заходи: екскурсії до Лувру та музею Орсе з приватними трансферами між місцями проживання та музеями, урок з приготування круасанів та сніданків, екскурсія Версалем з водієм-гідом, кулінарна пішохідна екскурсія Монмартром для невеликих груп та післяобідня екскурсія на Ейфелеву вежу без черги.

Останні три ночі в Парижі дозволять мандрівникам зосередитися на індивідуальних захопленнях, кажуть у Eurobound. В Екс-ан-Провансі заходи включають екскурсію до сімейного лавандового маєтку в Пюїрікар з дегустацією лавандового сиропу та майстер-класом з миловаріння.

Вартість – $5 395 з особи, з розрахунком на сім’ю з п’яти осіб. Вартість включає проживання зі сніданком, екскурсії, кулінарний майстер-клас, проїзд потягом першого класу в обидва кінці між Парижем і Екс-ан-Провансом, а також приватний трансфер в обидва кінці та трансфер з аеропорту до готелю. Квитки на європейські маршрути продаються виключно через туристичних консультантів.

Вікторія Артамонова

(Головне фото: Pinterest)