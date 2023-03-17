Виставка ITB Berlin 2023: бажання подорожувати повертається

У столиці Німеччини з 7 по 9 березня пройшов найбільший міжнародний туристичний ярмарок ITB Berlin 2023
З девізом «Відкриті до змін» і після двох років «ковідної» перерви туристична виставка ITB Berlin знову повернулася до Німеччини, передає
Цьогоріч ярмарок вперше проводився лише для відвідувачів-професіоналів. Загалом 90 127 учасників із більш ніж 180 країн прибули до Берліна, аби протягом трьох днів презентувати останні тенденції зі світу мандрів.
Зокрема, у рамках заходу проходили туристична біржа, численні семінари та зустрічі. На 200 панелях виступили понад 400 провідних спікерів. Почесним гостем заходу та офіційною країною-господарем стала Грузія.
До участі в головному форумі галузі долучилась і Україна. Її представляла компанія
Загалом, виставка продемонструвала, що міжнародна індустрія туризму може розраховувати на величезний попит і бажання подорожувати, незважаючи на економічно складне ринкове середовище у світі.
Каріна Воловідник
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