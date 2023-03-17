Виставка ITB Berlin 2023: бажання подорожувати повертається

У столиці Німеччини з 7 по 9 березня пройшов найбільший міжнародний туристичний ярмарок ITB Berlin 2023

З девізом «Відкриті до змін» і після двох років «ковідної» перерви туристична виставка ITB Berlin знову повернулася до Німеччини, передає Ukrinform .

Цьогоріч ярмарок вперше проводився лише для відвідувачів-професіоналів. Загалом 90 127 учасників із більш ніж 180 країн прибули до Берліна, аби протягом трьох днів презентувати останні тенденції зі світу мандрів.

Зокрема, у рамках заходу проходили туристична біржа, численні семінари та зустрічі. На 200 панелях виступили понад 400 провідних спікерів. Почесним гостем заходу та офіційною країною-господарем стала Грузія.

До участі в головному форумі галузі долучилась і Україна. Її представляла компанія Visit Ukraine , котра взяла участь як інформаційний партнер. Українці презентували туристичний потенціал країни, а також налагоджували зв’язки із фахівцями туризму для подальшої успішної співпраці.

Загалом, виставка продемонструвала, що міжнародна індустрія туризму може розраховувати на величезний попит і бажання подорожувати, незважаючи на економічно складне ринкове середовище у світі.

Каріна Воловідник

(Головне фото: press.messe-berlin.com )