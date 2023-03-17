Найкращі аеропорти світу у 2023 році

Вирушаючи на відпочинок або в ділову поїздку, важливе значення має комфорт у дорозі, особливо, якщо переліт не близький і передбачає пересадку. Але як зробити подорож приємною? Вибрати хорошу авіакомпанію та спланувати стикування в аеропорту з найбільшою кількістю сервісів для пасажирів. Тож про те, які аеропорти є найкращими у світі у 2023 році, розповімо у нашій статті.

Критерії лідерства

Рейтинг найкращих аеропортів щороку складається в межах премії Skytrax World Airport Awards. Лідер обирається за даними масового опитування пасажирів. Так, на результати, оголошені в березні 2023 року, вплинули відповіді більш ніж 13 мільйонів пасажирів, які скористалися послугами різних національних авіакомпаній (понад 100 перевізників). Опитування проводилося протягом 6 місяців: з серпня 2022 року до лютого 2023 року.

Оцінювалися 550 аеропортів зі всьому світу, серед цих критеріїв були різні показники обслуговування: від реєстрації на рейс, процесу прибуття, трансферу до торгових площ і безпеки.

Опитування проводилося англійською, іспанською та китайською мовами.

Топ-10 найкращих аеропортів у світі

1. Сінгапурський аеропорт Чангі (Сінгапур).

2. Міжнародний аеропорт Хамад (Доха, Катар).

3. Міжнародний аеропорт Токіо (Ханеда) (Японія).

4. Міжнародний аеропорт Інчхон (Південна Корея).

5. Паризький аеропорт імені Шарля де Голля (Франція).

6. ​​​​​Аеропорт Стамбула (Туреччина).

​​​​​​7. Аеропорт Мюнхена (Німеччина).

8. ​​​​​​Цюріхський аеропорт (Швейцарія).

9. ​Міжнародний аеропорт Наріта (Японія).

​​​​​​10. Аеропорт Мадрид-Барахас (Іспанія).

У 2019 році в сінгапурському аеропорту Чангі відкрили для відвідувачів новий павільйон Jewel Changi Airport. Він являє собою багатофункціональний комплекс, що включає в себе сади і пам’ятки, готель, авіаційні об’єкти, а також 300 точок торгівлі та харчування.

Вікторія Єроміна

(Головне фото: https://www.aerotime.aero)