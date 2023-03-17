Медові стіни Або Гігантський вулик у будинку

У місті Фолкстон, в англійському графстві Кент (Великобританія), Кейт Демпсі та її чоловік Ендрю виявили гігантський вулик у своїй оселі лише тоді, коли мед почав стікати по стінах, – Daily Star .

Жінка розповіла, що спершу на стінах з’явилися темні плями. Вона думала, що це звичайна вогкість, але коли в будинку почав поширюватися солодкий запах, вона вирішила відшукати справжню причину.

Кейт повідомила, що все почалося справді спекотного літа минулого року. Вона з чоловіком помітила чорні липкі струмки, що спускалися зі стіни спальні. Ендрю понюхав і спробував на смак – це був мед. Сімʼя помітила бджіл, коли тільки переїхала в будинок, але ті зникли, тож будинок просто перефарбували.

«Ми вирішили підняти мостини і подивитися, що там відбувається. Ми знайшли старий вулик, він майже перетворився на компост, з нього вилетіло безліч метеликів. Ми почали витягувати все більше і більше, здавалося, що цьому не буде кінця, це було геть огидно», – згадує сімейна пара – 41-річна Кейт Демпсі та її 42-річний чоловік Ендрю.

Зірвавши підлогу у своєму будинку подружня пара виявила – весь простір був забитий двометровими стільниками та літрами меду.

«Запах просто вразив нас. Це був солодкий сморід, і ми відчували цей дійсно нудотний запах протягом багатьох років!», – жалілася Кейт.

Сім’ї було виставлено рахунок на 10 000 фунтів стерлінгів за видалення спеціалістами вулика та всього меду. Пара вирішила зекономити, тому сімʼя з кількома друзями одягли гумові рукавички та саморуч прибрали 20 мішків із медом.

«Одного разу, коли ми були всередині [розчищаючи це], ми прокинулися вранці, і побачили, що кімната була повна бджіл. Ми покликали на допомогу місцевих бджолярів, і один з них, що прийшов подивитися, сказав, що це бджоли-розбійники і прилетіли в гніздо, щоб вкрасти мед», – розповідає Ендрю.

Через чотири тижні всі стільники були прибрані з-під ніг. Це було не так просто, оскільки рій «бджіл-розбійників» налетів, щоб спробувати забрати солодощі собі, але, на щастя, нікого не вжалили. Під підлогою також виявили личинок молі.

Анна Нечипоренко

(Головне фото: “Depositphotos”)