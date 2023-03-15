Три роки в морі: анонсовано розкішний круїз навколо світу 

Перший у світі трирічний кругосвітній круїз планує відправитись вже в листопаді 2023 році. Вся подорож на судні буде забезпечена всіма потребами для життя.

Нещодавно була анонсована унікальна подорож від Life at Sea Cruises. Круїз навколо світу за три роки вже відкритий для бронювання.

Як повідомляє Independent , ця подорож буде охоплювати понад 130 000 миль. Ви зможете відвідати 375 портів у 135 країнах і на семи континентах.

Відплив має відбуватися зі Стамбула 1 листопада, також з посадками в Барселоні та Мілані. Судно MV Gemini включає 400 кают і місця для 1074 пасажирів.

Гості можуть відвідати 13 із 14 чудес світу під час, як це називається, «першого всесвітнього круїзу за розумною ціною, починаючи від 29 999 доларів США на рік».

Плата включає доступ до всіх закладів харчування та алкоголь під час вечері, ультрасучасний оздоровчий центр, сонячну терасу та басейн, високошвидкісний Інтернет, «семінари збагачення», розваги та прибирання.

Для представників цифрової сфери є змога скористатися перевагами бортового бізнес-центру, який включає кімнати для переговорів, 14 офісів, лаунж і бізнес-бібліотеку.

Представники круїзу запевняють, що ті, хто наважуються на цю поїздку, не будуть жертвувати домашнім комфортом. За три роки вони зможуть спокійно одружуватися, народжувати, вчитися та розвиватися.

Керуючий директор Life at Sea Cruises Мікаель Петтерсон зазначає:

«Професіонали потребують зв’язку, відповідних зручностей і функціональності для виконання своєї роботи. Жоден інший круїз не пропонує таку гнучкість для своїх клієнтів».

Ця подорож на судні є дуже сміливим рішення і підійде не для всіх. А саме: кому давно набридла буденність і кому хочеться щось змінити у життя.

Life at Sea Cruises пропонує найкращий круїз без необхідності жертвувати домашнім комфортом.

Корабель також планує здійснювати плавання навколо земної кулі кожні 1000 днів, зупиняючись у кожному порту на кілька ночей. Резиденти зможуть покинути головний корабель через чудову «Марину» на кормовій стороні, де вони зможуть погуляти містом, в якому зупинились.

Богдана Богданова

(Головне фото:istockphoto.com)