Різна транслітерація — недійсний паспорт

В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними. Усе через оновлення програмного забезпечення та зміну транслітерації за одним зразком. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
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“У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ”, – йдеться у повідомленні служби.
Додамо, що кожен громадянин має змогу власноруч перевірити дійсність свого паспорту на сайті Державної міграційної служби України.
Для цього потрібно:
- відкрити вкладку “Перевірка недійсних документів”;
- обрати тип документа;
- зазначити серію та номер документа, після чого клікнути на кнопку “Перевірити”.
У разі виявлення певних розбіжностей, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи «Паспортного сервісу».
Ольга Крамар
(Головне фото: https://visitukraine.today/)