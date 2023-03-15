Різна транслітерація — недійсний паспорт

В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними. Усе через оновлення програмного забезпечення та зміну транслітерації за одним зразком. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

У Державній міграційній службі України пояснюють, що закордонний паспорт автоматично втрачає свою чинність, у тому випадку, якщо громадянин спочатку оформив закордонний паспорт, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами.

“У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ”, – йдеться у повідомленні служби.

Додамо, що кожен громадянин має змогу власноруч перевірити дійсність свого паспорту на сайті Державної міграційної служби України.

Для цього потрібно:

відкрити вкладку “Перевірка недійсних документів”;

обрати тип документа;

зазначити серію та номер документа, після чого клікнути на кнопку “Перевірити”.

У разі виявлення певних розбіжностей, слід звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи «Паспортного сервісу».

Ольга Крамар

(Головне фото: https://visitukraine.today/)