Китай відкриває кордони

Китай оголосив, що знову відкриває свої кордони для міжнародних мандрівників і відновлює надання візових послуг, оскільки він продовжує скасовувати деякі з останніх обмежень на подорожі, пов’язаних з коронавірусом.
Як повідомляє
Мандрівникам з візами, виданими до 28 березня 2020 року, як і раніше буде дозволено в’їзд в країну. Китайські офіційні особи заявили, що безвізовий в’їзд буде запропоновано іноземним відвідувачам, які в’їжджатимуть у Гуандун на півдні Китаю з Гонконгу та Макао.
Анастасія Корнійчук
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