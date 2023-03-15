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Китай відкриває кордони

ВідАнастасія Корнійчук

Бер 15, 2023

Китай оголосив, що знову відкриває свої кордони для міжнародних мандрівників і відновлює надання візових послуг, оскільки він продовжує скасовувати деякі з останніх обмежень на подорожі, пов’язаних з коронавірусом.


Як повідомляє Associated Press, уряд Китаю оголосив, що всі типи віз знову будуть видаватись міжнародним туристам, починаючи з середи. Очікується також, що безвізовий в’їзд повернеться для схвалених напрямків і круїзних суден, для яких не було візових вимог до спалаху COVID-19.

Мандрівникам з візами, виданими до 28 березня 2020 року, як і раніше буде дозволено в’їзд в країну. Китайські офіційні особи заявили, що безвізовий в’їзд буде запропоновано іноземним відвідувачам, які в’їжджатимуть у Гуандун на півдні Китаю з Гонконгу та Макао.

Анастасія Корнійчук
(Фото з https://www.rbc.ua)

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