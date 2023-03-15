Весільний туризм в Італії набуває популярності

Справляти весілля в інших країнах видається цікавішим і незвичнішим, тому ця практика наразі має великий попит. Зокрема, в Італії, яка приваблює багатьох іноземців.

Лише у 2022 році заробіток на весільному туризмі в Італії становив 599 мільйонів євро, що приблизно на 11% більше , ніж у 2019 році.

Більш ніж 11 000 іноземних пар вирішили одружитися в саме в цій країні. У 2023 році очікується збільшення попиту приблизно на 10%.

Чому саме Італія? Відповідь проста: майбутнє подружжя хоче відкрити незвичайні місця, цікаві та нові для себе традиції та культуру.

Зазвичай віковий діапазон пар, які обирають місце для весілля, від 25 до 35 років (70%).

Проте важливо зазначити, що бюджет такого весілля буде набагато вищим, ніж у традиційному, з тією ж кількістю гостей (від 40 до 70 осіб). Залежно від тривалості святкування, гості та подружжя залишаються в середньому на 3 ночі.

Тоскана є найкращим місцем для весілля в Італії: 21% іноземних пар обирають її мальовничу та художню красу, за нею слідують Ломбардія та Кампанія.

Злата Чернова

(Головне фото: www.italyweddings.com/)