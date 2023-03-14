Усмішка крізь століття: знайдено нового сфінкса

Єгипетські археологи знайшли статую сфінкса з усміхненим обличчям біля храму Хатхор, – повідомляє BBC .

Артефакт був знайдений всередині дворівневої гробниці поряд із храмом Хатхор, одної з найбільш вдало збережених стародавніх памʼяток країни.

Дивовижна схожість вапнякового сфінкса “з усміхненим обличчям і двома ямочками” (так статую описують у міністерстві старожитностей) із зображеннями імператора Клавдія змусила археологів припустити, що саме цього давньоримського правителя намагався зобразити стародавній скульптор. Тиберій Клавдій Цезар Август Германік — імператор з династії Юліїв-Клавдіїв у 41—54 роках.

Поруч із «красиво і точно вирізаним» сфінксом дослідники виявили «римську стелу, написану демотичним та ієрогліфічним» листом. Після розшифрування стела може остаточно пролити світло на особистість правителя.

На відміну від всесвітньо відомого Великого сфінкса Гізи, висота якого становить 20 метрів, усміхнений сфінкс-Клавдій розміром приблизно в людський зріст: довжина тіла статуї, що лежить, – близько 2 метрів.

Міністерство уточнює: археологи продовжують вивчати залишені на постаменті сфінкса мітки, за допомогою яких статую можна було б “ідентифікувати” точніше.

Деякі експерти вважають, що подібні оголошення більш впливають на політичну та економісну сфери, ніж на наукову, оскільки Єгипет розраховує на туризм, аби уникнути тяжкої економічної кризи.

Раніше стало відомо про секретне приміщення в піраміді Хеопса.

Анна Нечипоренко

(Головне фото: “2plus2.ua”)