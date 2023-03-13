В Японії знайшли 7 тисяч островів, про які й не підозрювали

Перерахувавши кількість своїх островів за допомогою цифрового картографування, Японія виявила, що їхня кількість на 7 тисяч більша, ніж вважалось раніше.

Як пише CNN , цифрове картографування Геопросторового інформаційного управління Японії (GSI) нещодавно дослідили, що Японії належать понад 14 125 островів. Виявилось, що це більш ніж удвічі перевищує цифру 6852, яку берегова охорона Японії вказала в офіційному документі у 1987 році.

Як підкреслили в GSI, нова цифра показує прогрес у геодезичних технологіях і деталізацію мап, які використовувалися для підрахунку. Однак це не змінило загальної площі території, яка перебуває у володінні Японії.

GSI зазначив, що хоча немає міжнародної угоди про те, як підраховувати острови, країна використала той самий критерій розміру, що й у попередньому дослідженні 35 років назад. Передбачалось, що він виявляв підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів.

Також зазначимо, що всі недавно знайдені острови не включають жодної штучно відновленої землі — тільки природні географічні утворення.

Богдана Богданова

(Головне фото: fugu.ck.ua)