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В Японії знайшли 7 тисяч островів, про які й не підозрювали

ВідБогдана Богданова

Бер 14, 2023 ,

Перерахувавши кількість своїх островів за допомогою цифрового картографування, Японія виявила, що їхня кількість на 7 тисяч більша, ніж вважалось раніше.

Фото: gizmodo.com

Як пише CNN, цифрове картографування Геопросторового інформаційного управління Японії (GSI) нещодавно дослідили, що Японії належать понад 14 125 островів. Виявилось, що це більш ніж удвічі перевищує цифру 6852, яку берегова охорона Японії вказала в офіційному документі у 1987 році.

Як підкреслили в GSI, нова цифра показує прогрес у геодезичних технологіях і деталізацію мап, які використовувалися для підрахунку. Однак це не змінило загальної площі території, яка перебуває у володінні Японії.

GSI зазначив, що хоча немає міжнародної угоди про те, як підраховувати острови, країна використала той самий критерій розміру, що й у попередньому дослідженні 35 років назад. Передбачалось, що він виявляв підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів.

Також зазначимо, що всі недавно знайдені острови не включають жодної штучно відновленої землі — тільки природні географічні утворення.

Богдана Богданова

(Головне фото: fugu.ck.ua)

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