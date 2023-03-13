В Новій Зеландії зупинили рейс через маленького їжачка

Один із найбільших перевізників Air New Zealand зупинив політ на злітно-посадковій смузі в Новій Зеландії задля порятунку життя маленького їжака.

За даними Independent , у понеділок, 27 лютого, близько 14:00 за місцевим часом в Новій Зеландії стався кумедний випадок через подорож маленького їжака по злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту Данідін. Після посадки літака, вже на шляху до термінала, пілот був змушений раптово зупинити рух, адже помітив на асфальті маленького їжака.

Зі слів одного із пасажирів рейсу Артура Тейлора, капітан борту з розумінням поставився до особистих справ тварини на злітно-посадковій смузі та здивував екіпаж своїм оголошенням:

“Мені шкода, але мені доведеться зробити оголошення, якого я ще ніколи не робив, є їжак на злітно-посадовій смузі”.

Пасажир запевняє, що пілот хвилювався, що двигун літака може спровокувати кривавий інцидент та безповоротно затягти “колючого диверсанта”.

Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників, які забрали несвідомого учасника рейсу й дозволили літаку прибути до пункту призначення.

Наприкінці посадки представник аеропорту Данідін привітав з завершенням подорожі всіх пасажирів з гумором, й не забув згадати про загадкового їжака.

Згодом представник Air New Zealand повідомив, що рейс затримали через їжака не більше ніж на п’ять хвилин.

Богдана Богданова

(Головне фото: ecopolitic.com.ua)