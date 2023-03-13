Місцеві органи попереджають про лихоманку денге на Ібіці  

Іспанські органи охорони здоров’я попередили туристів про підвищений ризик зараження лихоманкою денге на популярному острові Ібіца.

За повідомленням Sky News , опубліковане попередження стверджує, що в період з травня по листопад 2023 року звичайний “низький” ризик зараження був підвищений до “помірного”. В цей період на острові спостерігається найбільша активність комарів, яка збільшується з потоком туристів.

Але як стверджує Координаційний центр охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій при Міністерстві охорони здоров’я Іспанії теперішній ризик зараження лихоманкою денге на Ібіці буде низьким до травня

Для гостей острова і не тільки застереження місцевих органів про загрозу надійшло після того, як шість німецьких туристів заразилися під час відвідування Балеарських островів в період з серпня по жовтень минулого року.

Серед всіх “жертв” лихоманки денге можна прослідкувати такі симптоми: лихоманка, біль у суглобах і висип, нудота та блювота. Кожен з туристів мав свої наслідки та спосіб одужання.

Але потрібно знати й про те, що лихоманка денге (костоломна або суглобова лихоманка) – це гостре вірусне захворювання, яке передається переважно через укуси комарів. І в деяких випадках її звичайні симптоми можуть переростати у важчі, що призводить до кровотечі, низького рівня тромбоцитів і “витоку” плазми крові.

Богдана Богданова

(Головне фото: podroze.onet.pl)