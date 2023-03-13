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Місцеві органи попереджають про лихоманку денге на Ібіці  

ВідБогдана Богданова

Бер 14, 2023 ,

Іспанські органи охорони здоров’я попередили туристів про підвищений ризик зараження лихоманкою денге на популярному острові Ібіца. 

За повідомленням Sky News, опубліковане попередження стверджує, що в період з травня по листопад 2023 року звичайний “низький” ризик зараження був підвищений до “помірного”. В цей період на острові спостерігається найбільша активність комарів, яка збільшується з потоком туристів.

Фото: healthapple.info

Але як стверджує Координаційний центр охорони здоров’я та надзвичайних ситуацій при Міністерстві охорони здоров’я Іспанії теперішній ризик зараження лихоманкою денге на Ібіці буде низьким до травня

Для гостей острова і не тільки застереження місцевих органів про загрозу надійшло після того, як шість німецьких туристів заразилися під час відвідування Балеарських островів в період з серпня по жовтень минулого року.

Серед всіх “жертв” лихоманки денге можна прослідкувати такі симптоми: лихоманка, біль у суглобах і висип, нудота та блювота. Кожен з туристів мав свої наслідки та спосіб одужання.

Але потрібно знати й про те, що лихоманка денге (костоломна або суглобова лихоманка) – це гостре вірусне захворювання, яке передається переважно через укуси комарів. І в деяких випадках її звичайні симптоми можуть переростати у важчі, що призводить до кровотечі, низького рівня тромбоцитів і “витоку” плазми крові.

Богдана Богданова

(Головне фото: podroze.onet.pl)

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