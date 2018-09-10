Анталія: справжня перлина Туреччини

Чудовий клімат. Гарні пляжі та високоякісні курорти. Багата історична й культурна спадщина. Економічно високорозвинене місто, яке з кожним роком стає все більш мальовничим. Вигадка? Ні, це Анталія. Пропонуємо детальніше познайомитися з цим яскравим містом.

Анталія – це портове і курортне місто на півдні Туреччини, яке розташоване на березі Середземного моря. Постійне населення міста становить трохи більше 1 мільйона людей. Тим не менш, в літній період кількість людей там може перевищувати 2 мільйони осіб через величезну кількість туристів. Анталія адміністративно поділяється на 5 районів: Аксу, Дешемеалти, Кепез, Кон’ялти й Муратпаша.

Історична довідка

Територія нинішньої Анталії була населена з кам’яного віку. Дуже довго ця земля перебувала під владою Хетського царства. З I-II століття н. е. в цьому регіоні поширюється християнство. У 133 році це місто завоювали римляни, й воно стало зимовою резиденцією імператора Адріана. На честь його першого візиту були побудовані Адріанові ворота, які все ще є візиткою міста. Потім Атталія, а тоді це місто називалося саме так, стало володінням Візантії. Економічний занепад регіону відбувся у 8 столітті після руйнівного землетрусу, набігів арабів і морських піратів. У XI столітті з початком сельджукської експансії в регіоні починає поширюватися іслам, а грецька назва Атталія змінюється на Адаліє. Проте через 2 роки місцеві християни підняли бунт. Вдруге це місто було підкорене турками в 1216 році. В 1423 році місто завойовують турки-османи й перейменовують його на «Анталія». В свою чергу в Османській імперії Анталія відігравала важливу роль як морський торговий порт, а місцевий невільничий ринок був одним з найбільших в регіоні. Після Першої світової війни місто було тимчасово окуповане італійцями. Анталія стала одним з форпостів підготовки національно-визвольного руху під керівництвом Мустафи Кемаля Ататюрка. За підсумками визвольної війни Анталія увійшла до складу Турецької Республіки.

Протягом XX століття це місто зазнавало інтенсивного розвитку, – поступово розвивалося сільське господарства, шкіряна промисловість і морський транспорт. Місто розширювалося територіально, формувалася транспортна мережа. В кінці минулого століття Анталія стала найважливішим туристичним центром країни, шосе D400 з’єднало її з іншими курортними зонами, а оновлений в 1998 році аеропорт за короткий час став третім за величиною пасажиропотоку в країні. На сьогодні Анталія – це вже одне з найбільш популярних для туристів місто в Туреччині.

Клімат і рельєф

У Анталії переважає субтропічний, середземноморський клімат. Характерною є дощова зима і спекотне, посушливе літо. Відносна вологість повітря майже цілий рік становить від 55 до 65 %. З травня до жовтня триває сухий сезон, який і є курортним. З жовтня до квітеня там панує вологий сезон з холодними вітрами і рясними дощами. Мінусова температура повітря і сніг трапляються дуже рідко. Рельєф всієї провінції Анталія переважно гористий, тому на узбережжі помітні значні багатометрові перепади висоти.

Туристичні знахідки

В Анталії є чимало місць і подій, які варті уваги. Серед природних пам’яток варто виділити водоспади річки Дюден. Вони мають карстове походження. Виділяють два водоспади: верхній водоспад розташовується в північно-східній частині міста Анталія, а Нижній – у східній частині міста. Максимальну висоту серед них, у 40 метрів, зафіксовано в Нижньому Дюденському Водоспаді, який впадає в Середземне море. В наші дні до цих водоспадів організовані екскурсії.

Вхід до парку біля верхнього водоспаду платний, доступ біля нижнього водоспаду вільний. У парках є ресторани і кафе, а також звідти відкривається мальовничий вид на навколишню природу. Старе карстове русло верхнього водоспаду оформлене у вигляді печер. Восени 2015 року нижній водоспад обладнали оновленою системою освітлення, що дозволяє насолоджуватися його видом у нічний час.

Серед створених людськими руками пам’яток цього міста варто виділити популярний серед туристів Археологічний музей Анталії, який було засновано у 1922 році. Він має відкриту галерею і 13 виставкових залів, де представлено близько 5000 шедеврів творчості митців Середземномор’я. Серед виставкових залів варто відзначити зал імператорів, зал історії природи й зал періоду античності.

В залі імператорів є чудові статуї, що зображають імператорів, імператриць та інших діячів давньоримської епохи. Там можна побачити статуї імператора Адріана, Олександра Македонського, імператора Септимія Севера та його дружини.

В залі історії природи представлені істоти нашої планети від одноклітинних організмів до людини, викопні рештки й кістки багатьох вимерлих тварин. А зал античності цікавий тим, що там продемонстровані артефакти, пов’язані з періодами від мікенського до еллінського, наприклад, глиняні фігурки і посуд того часу. Крім цього, в музеї представлені різні скульптури давньоримського періоду, які займають найбільшу частину експозиції.

Серед цікавих подій у Анталії варто виділити міжнародний кінофестиваль «Золотий апельсин», який проводиться кожної осені, починаючи з 1964 року. Там відбувається нагородження за такими основними номінаціями як найкращий фільм, режисер, сценарій тощо. Також варто виділити спеціальний приз журі й конкурс короткометражних фільмів. Призом є статуетка Венери, яка в лівій руці тримає апельсин. Цей кінофестиваль кілька разів проводився у відомому амфітеатрі просто неба Аспендос.

Курортний відпочинок

В Анталії процвітає курортна справа. Часом здається, що готелям вздовж пляжів немає кінця. Першочергово варто виділити такі пляжі, як Лара і Кон’ялти. Вони довгі, піщані, чисті, і тому щороку приваблюють туристів з усього світу.

Пляж Лара зокрема вартий уваги через те, що там часто проходять концерти вітчизняних і іноземних зірок. Ще одним популярним пляжем є Бічпарк, на якому із задоволенням відпочивають туристи-іноземці. Багато хто вважає цей пляж одним з найкращих у Анталії, зокрема через велику кількість якісних розважальних заходів. Зростає популярність відпочинку на диких пляжах. В такому випадку найкращим варіантом є пляж Олімпос. Він більше підходить для тих, хто хоче побути наодинці з собою, без гучної музики й танців всю ніч. Це місце приваблює чимало туристів, які пояснюють свій вибір тим, що там найкращий пісок і найчистіша вода серед усіх пляжів в Анталії.

Кухня і страви Анталії

У цьому місті є вартий уваги заклад – ресторан «Таємний сад». Він розташований на високій скелі, з якої відкривається чудовий краєвид на узбережжя. Цей ресторан спеціалізується на приготуванні національних страв. Ввечері в цьому закладі грає жива музика, і завжди багато відвідувачів. Чудовим місцем для сімейного відпочинку є ресторан «Блакитний папуга». Вранці тут можна поласувати чудовим англійським сніданком, вдень його відвідувачі мають змогу спробувати різноманітні салати й перші страви, а ввечері настає час делікатесів. У ресторані часто проходять яскраві вечірки, іноді на величезних плазмових екранах транслюють важливі спортивні змагання.

Не можна залишити без уваги і ресторан «Сім», меню якого сподобається прихильниками вегетаріанського харчування. Фірмовою стравою цього ресторану вважаються тушковані овочі з прянощами.

В Анталії на вас чекає безліч цікавих сюрпризів, якщо ви любите солодощі. Достатньо лише прогулятися міським ринком, де крім традиційного рахат-лукуму й пахлави можна спробувати ще багато місцевих делікатесів. Поціновувачам морозива в Анталії обов’язково варто спробувати дондурму. Цей популярний національний десерт лише зовні нагадує класичне морозиво. Його теж продають в невеликих вафельних стаканчиках або ріжках, проте смакові якості у цього десерту інші: головними компонентами дондурми дійсно є молоко й цукор, проте в ці ласощі додають ще мастику і салеп. Ці інгредієнти роблять його більш тягучим. Спробувати цей незвичайний вид місцевих солодощів можна в багатьох кафе й вуличних наметах в Анталії.

Ще одним популярним видом національних солодощів є тулумба, її виготовляють з солодкого тіста. Вона може бути різних розмірів і форми. Іноді її нарізають невеликими паличками, а деякі майстри сплітають з солодкого тіста візерункові кренделі. Цей десерт варто їсти в свіжому вигляді, адже в процесі зберігання він може втратити свій чудовий смак.

Як бачите, щоб оцінити особливості національної кухні Анталії, зовсім не обов’язково відвідувати дорогі ресторани. Унікальні страви можна пробувати безпосередньо на міських вулицях і ринках. Проте важливо при цьому бути уважним, щоб їжа була гарної якості.

На завершення

Ось і завершується наш огляд цікавинок Анталії. Якщо ви вирішите поїхати до цього міста, старанно підготуєтесь до подорожі, тоді точно не пошкодуєте про час і гроші, які витратите в мандрах.

Артем Мурадов