Бюджетна подорож: Як студенту пізнати світ

Перетин європейських кордонів став для багатьох українців звичною справою після підписання й запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України. Окрім заробітчан, які виїжджали з Батьківщини задля кращої платні й умов праці, з’явилися молоді ентузіасти, яким не потрібно тепер стояти в чергах, щоб отримати бажану печатку про можливість мандрувати Західним світом.

Певно, саме студенти користуються всіма перевагами відкриття кордонів повною мірою. Кожен представник малої інтелігенції жадає побачити світ, дізнатись й отримати максимум корисної інформації, закріпивши новий досвід різноманітними враженнями та емоціями. Варто лише прослідкувати статистичні зрізи, які говорять самі за себе: не минуло й року, а безвізом скористалось вже понад 10 мільйонів бравих земляків. Загалом громадяни нашої країни можуть вільно відвідати 193 країни світу.

Мапа візових режимів України з країнами світу

Червоний — Україна

Темно-зелений — Безвізово

Світло-зелений — Віза видається після прибуття в країну

Блакитний — Електронна авторизація

Сірий — Віза потрібна перед прибуттям до країни

Перед відвідинами будь-якої країни все ж варто переглянути правила й обмеження в’їзду на сайті консульства обраної для подорожі держави.

Бум лоукостів

Зі зростом популярності лоукост-компаній мрія відвідати всі країни й здійснити навколосвітню подорож стала абсолютно здійсненною ледь не для кожного прошарку населення. В Європі практика дешевих перевезень пасажирів відома ще з середини минулого століття, але в Україну ця тенденція активно підібралась лише після відкриття кордонів. Основною метою будь-яких лоукостів є зменшення витрат на перевезення для створення максимально вигідної вартості квитка. Така політика допомагає охопити усіх потенційних покупців незалежно від їх фінансової спроможності. Компанії, які надають такі послуги, не нехтують запровадженням постійних знижок і акцій для вчасного продажу всіх місць. З кожним роком попит, а отже й популярність повітряних лоукост-рейсів в Західній Європі стрімко зростає.

Причеплений туризм

Поняття причепленого туризму більш відоме під назвою автостоп. Цей засіб пересування перебуває у дещо стагнаційній формі. Через захоплення світового ринку лоукост-компаніями автостоп перестає бути необхідним. Більшість погодяться, що тепер стояти годинами на дорозі з піднятим пальцем і чекати свого рятівника просто безглуздо, адже набагато раціональніше, комфортніше і, найголовніше, безпечніше дістатися необхідного міста автобусом чи літаком.

Проте існує декілька причин, чому люди досі займаються причепленим туризмом, ігноруючи дешевих перевізників. Варто розуміти, що у своєму первинному значенні автостоп не передбачує платні зовсім, що трохи розходиться із семантикою цього слова. Своєрідною оплатою водієві є підтримання розмови, обмін інформацією і досвідом. Головним фактором, що змушує любителів причепленого туризму повертатися до улюбленої справи, є повна відданість і любов до спілкування з людьми. Сміливці, які «полюють» на автомобілі, жити не можуть без подорожей з цікавими людьми різних професій і національностей. Не менш важливою характеристикою для поціновувачів автостоп є його мінімальна вартість пересування на величезні відстані, а також комфорт поїздки.

«Для мене автосстоп — це не просто засіб пересування. Я давно вважаю це стилем життя. Ніколи не знаєш, якою буде наступна людина в авто. Від цього відчуваєш непередбачуваність життя, вчишся знаходити спільну мову з людиною будь-якого віку, статі й національності. А ще, що дуже важливо, починаєш розуміти, наскільки дорогоцінним є час, якого так мало, щоб здійснити все задумане. Саме тому для мене автостоп став найкращим засобом проти всіх хвороб і життєвих складнощів, а також неосяжним майданчиком для пошуку власної індивідуальності.» — розповідає про автостоп досвідчений мандрівник, 20-річний Антон Терещенко.

Завдяки розвиненій галузі причепленого туризму в Україні достатньо вийти на автобан чи трасу для вдалого спину авто. Бажано заздалегідь написати на картонному клаптику назву міста, куди збираєтесь потрапити, щоб водій міг зорієнтуватись, чи по дорозі йому з Вами. Окрім цього варто тримати великий палець вгору: це міжнародний жест, який дасть зрозуміти всім водіям, що Ви не просто гуляєте вздовж траси. Проте в деяких країнах піднятий вгору палець може означати зовсім не те, що Ви маєте на увазі, тож дізнайтесь про це перед мандрівкою.

Цей спосіб подорожувати піддається значним хвилям критики через неоднозначну безпечність. У менш розвинених країнах, зокрема в Африці й Північній Америці, кількість трагічних випадків навіть з летальними наслідками змушує замислитись. Існують навіть спеціальні інструкції, розроблені відомими автостопниками, дотримання яких зведе ваші ризики до мінімуму. Тому, якщо вже зважились на осягнення загадкового світу причепленого туризму, підготуйтесь і розробіть маршрут, якого будете дотримуватись, і повідомте про нього родичів і друзів; вивчіть місцевість та людність доріг; завжди посміхайтесь і довіряйте власній інтуїції.

Мандрівка диванами

Коли мова йде про дешеве житло під час мандрівки, то на думку спадають численні хостели й окремі ліжка за прийнятну ціну. Однак в багатьох розвинених країнах навіть такий відносно недорогий дах над головою відчутно б’є по кишені. Тоді допомогою туристу стає програма мандрівки диванами, яка більш відома під назвою каучсерфінг. Її суть полягає у тому, щоб забезпечити Вас житлом абсолютно безкоштовно, коли воно дійсно необхідне. Кожен учасник цієї мережі ділиться власною домівкою лише за спілкування й активно проведений разом час. Каучсерфери зацікавлені в нових знайомствах, культурному обміні та спільних подорожах. Уся система тримається на небайдужих ентузіастах, які прагнуть досліджувати світ й обмінюватись інформацією. Якщо Ви зацікавите господаря власними інтересами, поглядами та хобі, для вас відкриється світ нових абсолютно безкоштовних і зручних можливостей для пізнання культури міста й ознайомлення з місцевими традиціями. Не варто думати, що мандрівка диванами — це просто спосіб зекономити гроші, адже Вам доведеться проводити більшість часу разом з обраним Вами каучсерфером. Втім це все ж взаємний обмін, тож Ваш хост зробить все можливе для Вашого комфортного перебування у місті.

Кількість зареєстрованих учасників CouchSurfing

Для забезпечення максимальної безпеки обох сторін необхідно внести максимальну кількість інформації про себе. Обирайте тільки верифікованих хостів, щоб почуватись вільно й захищено впродовж усієї подорожі.

Безвізовий режим, лоукост-перевізники, автостоп й каучсерфінг — програми, які забезпечують зацікавлених у подорожах людей всіма зручностями для пошуку нових знайомств, обміну досвідом та інформацією за мінімальну платню. Сьогодні відкривати й пізнавати для себе всю загадковість світу як ніколи легко завдяки людській доброті, щирості й придуманих для цього сервісів.

Дмитро Фомін