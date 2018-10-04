Дивовижна краса Шацьких озер

Більшість людей вважає, що для можливості побачити надзвичайно гарні місця на природі варто їхати кудись далеко за кордон. Але насправді таку красу можна побачити і в нашій країні. Де саме? Зверніть увагу на Шацькі озера. В цій статті я розповім вам детальніше про те, чому це місце варте вашої уваги.

Загальна інформація

Шацькі озера — це група з понад 30 озер в північно-західній частині Шацького району Волинської області, в межиріччі Прип’яті і Західного Бугу. Вони знаходяться серед лісових масивів, на території яких побудована велика кількість баз і таборів відпочинку. Для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер в 1983 році було створено Шацький Національний Природний Парк, який має площу 32 850 гектарів.

Походження

На сьогоднішній день немає єдиної головної думки щодо походження Шацьких озер. За однією з теорій після відступу дніпровського льодовика понад 100 тисяч років тому на Поліссі утворилося величезне водоймище. Льодовик з півночі підпирав його, і таким чином не давав воді стікати вниз. Озера вважаються залишками цього гігантського водоймища, западини якого з часом поглибилися через вимивання вапняків підземними протоками. Також доволі популярною є теорія, згідно з якою ці озера мають карстове походження. А поява там глибоких западин відповідно пов’язана з підняттям і опусканням окремих тектонічних блоків.



Географія і клімат

Найбільше з Шацьких озер – це Світязь (27,5 км). Воно друге за розмірами серед природних водоймищ в Україні після озера Ялпуг. Далі в цьому списку Шацьких озер йдуть такі водоймища – Пулемецьке озеро (16,3 км), Луки (6,8 км), Люцимер (4,3 км), Остров’янське озеро (2,5 км), Пісочне озеро (1,86 км) і Кримне озеро (1,44 км). Береги Шацьких озер низькі, пологі і складені з піщано-галькової породи. Ці озера підтримують своє існування завдяки опадам і грунтовим водам, а також за рахунок водообміну у каналах, якими сполучені деякі озера.

На території Шацьких озерах помірно-континентальний, вологий клімат, для якого є характерним не дуже спекотне літо. Часом погода там може дуже сильно змінюватися. Влітку Шацькі озера стають чудовим місцем для відпочинку через приємну температуру: середня температура повітря у червні складає +19 градусів, у липні +23, у серпні + 22. Найкращим часом для відпочинку є липень-серпень. Влітку вода в озерах добре прогрівається, але взимку вони замерзають.

Розгляд основних озер

Я пропоную детальніше розглянути такі озера цього регіону, як Світязь, Пісочне, Пулемецьке і Люцимер. Розпочнемо з озера Світязь. Це найбільше з Шацьких озер, котре відоме в Україні як найглибше прісне озеро. Окрім того, воно дуже популярне серед туристів, оскільки вода в ньому дуже чиста та прозора. Хоча середня глибина цього озера складає близько 7 метрів, воно є дуже мілководним вздовж берега, що робить його привабливим для відпочинку з дітьми. Усіх бажаючих приймають на відпочинок такі населені пункти, розташовані вздовж берегової лінії, як село Світязь, село Пульмо, урочище Гряда, урочище Ступа тощо. Для гостей пропонується житло в основному у приватному секторі. Найбільш облаштовані пляжі з розважальними установами знаходяться в с. Світязь та ур. Гряда, там само зосереджена і переважна більшість кафе та барів. В інших населених пунктах доступних видів активного відпочинку не так багато.

Тепер перейдемо до озера Пісочного. Воно друге за популярністю серед інших Шацьких озер. В цьому озері м’які піщані береги і дно, що підтверджує його назву. Це водойма середньої глибини, яка добре нагрівається в літній період. Вздовж берегової лінії знаходиться сосновий ліс, який багатий на ягоди та гриби. Відпочинок на озері Пісочне зосереджений в таких населених пунктах, як село Мельники, село Гаївка і урочище Ляпове, а також в районі спортивно-оздоровчого табору «Медик» Львівського медінституту, де розташоване одне з наметових містечок на Шацьких озерах. Гості цього краю їдуть сюди для тихого, спокійного відпочинку, а також оздоровлення в санаторії «Лісова пісня». Хоча навколо цього озера немає великої кількості розваг, тут добре розвинені спортивні і пізнавальні види активного відпочинку. Окрім того, через цю зону проходять різні туристичні маршрути.

Наступним пунктом нашого огляду є Пулемецьке озеро. Воно розташоване у північно-західному напрямі від озера Світязь. Для нього характерним є велике різноманіття рослинності, тут поширені різні види птахів, а також водиться 21 вид риби. Відпочинок на озері Пулемецьке має обмежений характер, – тут переважно проводять свій час жителі прилеглих населених пунктів та сусідньої Білорусі. Його територія більше підходить для одноденного відпочинку на природі. Ймовірність того, що хтось порушить там спокій вашого відпочинку, дуже маленька.

Тепер перейдемо до озера Люцимер. Воно знаходиться в південно-східному напрямку від селища Шацьк. Це озеро більш поширене серед рибалок, ніж серед поціновувачів пляжного відпочинку. Тут можна зловити такі види риб, як щуку, судака, коропа, окуня тощо. Тим не менш, нещодавно тут обладнали пляж з лавочками, роздягальнями і смітниками. В свою чергу доступне житло з виходом прямо до озера можна обрати в приватному секторі Шацька.

Місцева кухня

У цьому розділі варто виділити декілька популярних страв на території біля Шацьких озер. Першочергово варто відзначити сушену печену рибу на соломі. Ця страва набирає популярності у туристів завдяки невисокій ціні і високим смаковим якостям. Для її запікання застосовуються традиційні печі. Далі варто виділити світязькі пончики з різноманітними наповненнями. Кожен, хто їде на Світязь, неодмінно має їх спробувати, бо вони є місцевою фішкою. Найбільш популярними вважаються пончики з начинкою зі смородини, чорниці, полуниці, вишні, абрикосів і згущеного молока. Щоб купити їх, не обов’язково йти на базар, а можна придбати прямо на березі озера у господинь, які пропонують там свою випічку. Далі у нашому списку йдуть варені раки, які є популярно закускою до різних алкогольних напоїв. Їх можна придбати як за вагою, так і за кількістю штук. Під час їх придбання варто звертати увагу на те, щоб їх хвіст був згорнутий – це свідчить про свіжість продукту. На додаток варто згадати місцеві лісні ягоди, такі як чорниця, суниця, ожина, журавлина. Місцеві жителі збирають їх у Шацькому Національного Парку. Ці ягоди також можна знайти і назбирати у великій кількості під час прогулянки з кошиком у місцевому сосновому лісі. Звичайно, що перед вживанням їх потрібно ретельно помити.

На завершення

Як бачите, Шацькі озера – це чудове місце для того, щоб відпочити на природі. Вони добре підходять для відпочинку на різний період часу як для сімей, так і для компаній молоді. Таким чином, якщо ви хочете цікаво та приємно провести час, і водночас не їхати далеко за кордон, то Шацькі озера стануть дуже привабливим варіантом для вашої поїздки.

Артем Мурадов