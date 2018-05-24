Дубаї — східна казка

Одне із найбагатших міст на нашій планеті. Хмарочоси сягають такої висоти, що людське око її не може осягнути. Машини як у кіно, лише VIP-класу. Останні технічні інновації на кожному кроці. Приїхавши сюди, ви ніби потрапляєте в чарівний світ із золотого піску. Це розкішне місто Дубаї.

50 років тому замість ультрасучасного мегаполісу тут була пустеля. Але коли люди усвідомили наскільки ця містина багата на нафту, пісок перетворився на справжню казку, а Дубаї отримало статус найбагатшого міста та туристичного діаманта для усіх жителів земної кулі.

Якщо бувати там багато разів, то можна упевнено сказати, що Дубаї оновлюються та покращуються з кожним роком. Місто ніколи не припиняє вдосконалюватися. Східне князівство відкрите для будь-якого туриста, але якщо у вашому паспорті є віза Ізраїлю , то двері в Об’єднані Арабські Емірати для вас закриті.

Варто зізнатися, Дубаї — досить специфічне місто. Тут панує зовсім інша культура й інший спосіб життя.

Для туристів дуже зручно, що одразу в аеропорту є вихід до метро. Крім дуже високої температури, яка зашкалює за 40 градусів, під час першої зустрічі з країною вас може здивувати обов’язкова процедура для всіх, хто в’їжджає в ОАЕ — сканування сітківки ока. Роблять це для того, щоб виявити того, хто був раніше депортований із країни, але змінив закордонний паспорт із метою повторного в’їзду.

Влада Дубаї розуміла, що в країні з досить високою температурою жити чи навіть просто перебувати певний час буде досить важко. Тому для вирішення цієї проблеми майже скрізь встановлено кондиціонери, завдяки яким цей мінус майже непомітний.

Раніше мешканцям та гостям міста дошкуляли бурі з пустелі та пісок, який заважав дихати. Але це було 50 років тому, а зараз архітектура міста спланована так, що ця проблема майже зникла. Коли повертаєшся додому в Київ, тобі іноді не вистачає таких інновацій або метро в аеропорті. Це те, чого нашій владі однозначно треба повчитися в дубайської верхівки.

У Дубаї не потрібно платити податки , саме тому там живуть і ведуть бізнес багато заможних людей, і українці — не виняток.

Кожен араб знає, що він багатий на нафту, але бідний на воду. Вода для дубайців — справжній скарб. Там є автомати, де можна придбати справжнє золото, але немає автоматів, де можна придбати воду. Тому дітей змалку вчать цінувати кожну краплину.

Цікаве питання — вартість житла, яка залежить не тільки від розташування , а й від виду з вікна. Чим гарніше, тим дорожче. Хостелів у Дубаї немає, а готелі коштують дорого. Це не Україна, де можна знайти житло на будь-який смак і колір. Тут або в тебе є гроші, або в Дубаї тобі не жити. Кажуть, за розпивання спиртних напоїв, куріння або прогулянку в зухвалому одязі можна потрапити за грати. Чи дійсно це так? Ні! Звичайно, що ні. У місті є дуже різні розваги, але треба знати де їх шукати.

Зайналова Радміла