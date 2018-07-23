Еклектика Стамбула: від палаців до базарів

Туреччина давно є популярним місцем відпочинку серед туристів із країн пострадянського простору. Але вони їздять в основному до міст поблизу Анталії. Більш досвідчені туристи відпочивають у Мармарисі або Бодрумі — улюблених курортах самих турків і частини європейського населення. Думаєте, що знатимете про Туреччину все, поніжившись на пляжі два тижні? Ні, ви абсолютно не зрозумієте її духу, якщо жодного разу не були у Стамбулі.

Де зупинитись?

З Києва до Стамбула постійно є чартерні рейси. Квиток коштує близько 300 доларів. Бувають і спеціальні пропозиції. Не обов’язково замовляти тур. Набагато цікавіше і дешевше спланувати все самостійно. Для купівлі квитка на літак є безліч сайтів, а з готелем все ще простіше. На booking.com можна знайти безліч варіантів проживання від бюджетних до дорогих. Із власного досвіду можу сказати, що бронювати готель краще в районі Султанахмет. Тоді всі визначні пам’ятки будуть у безпосередній близькості від вас. Звичайно, треба буде спланувати маршрут, скласти план поїздки. На огляд пам’яток Стамбула потрібно буде кілька днів, далі можна відвідати Каппадокію, Ефес, Паммукале.

Що подивитись?

Перше, що необхідно подивитися, — це Свята Софія, Блакитна мечеть і старовинне підземне водосховище Цистерна Базиліка з кришталево чистою водою і золотими рибками. Ці пам’ятки знаходяться зовсім поруч одна від одної, і тому можна оглянути їх у перший день перебування у Стамбулі.

Рекомендується відвідати Великий острів, на який можна дістатися лише поромом. Це дуже красивий острів, тут люди пересуваються тільки на конях і велосипедах. На березі Мармурового моря необхідно відвідати Галатську вежу, з якої відкривається панорама Стамбула. Можна також покататися на теплоході по Босфору, особливо ввечері. Тоді з подорожі залишаться незабутні враження від яскравих вогників Стамбула.

Варто відвідати палац Топкапи, оглянути його виставку зброї, тронну залу, колекцію порцеляни, скарбницю — все це належало султанам, що мешкали у ньому. Палац Долмабахче стоїть на березі Босфору і складається з трьох частин — тронної, офіційної та гарему. Кімнати прикрашені золотом, сріблом, кришталева люстра у приймальні важить 4,5 тонни. У палаці є пташиний павільйон, де розводили придворних птиць.

У старій частині Стамбула є монастир Мевлеві, тут три рази на тиждень проходять так звані Танці дервішів у спеціальній залі вокзалу. У день подання на самому вокзалі квитки можна купити за годину. Також їх можна придбати у місті або в готелі. Спочатку звучить музика, а потім вистрибують дервіші та починають кружляти у танку. Останньому передує ритуал. Зберігаючи рівновагу, з заплющеними очима, вони, можна сказати, пливуть кружляючи. Це дуже незвичайна вистава.

Також можна відвідати турецьку лазню, хамам, де запропонують справжній турецький пінний масаж. Багато готелів мають свій хамам, у Стамбулі їх налічується понад десять. Можна побувати в нічних клубах з турецькими танцями чи на шоу танку живота.

Куди піти?

Стамбул вважається містом базарів. Гранд Базаар — великий критий базар зі своїми лабіринтами, на ньому легко заблукати. Тут можна придбати антикваріат, шкіряні вироби, килими, керамічні вироби, і звичайно ж, східні солодощі. Треба також відвідати Єгипетський ринок, що славиться своїми прянощами. Тут також можна придбати натуральні губки й турецьке мило. В якості сувеніра можна придбати сплав синього, білого та жовтого скла — цей амулет охороняє від пристріту. Вироби з шовку, мережива, хустки — все це теж можна придбати на подарунок. Недалеко від Блакитної мечеті знаходиться ринок килимів і шкіри, але тут можна тільки помилуватися красою цих виробів, оскільки ціни дуже завищені.

Турецька кухня переважно середземноморська, різноманітні страви з риби і морепродуктів, але вони дорожчі за м’ясні. Турки дуже люблять каву і готують її за національними традиціями — в турці на розжареному піску.

Як пересуватися Стамбулом

Найоптимальніший варіант у Стамбулі — це автобуси. Вони є двох видів — муніципальні, червоного або зеленого кольору, і приватні — блакитні чи помаранчеві. Якщо цікавлять інші міста Туреччини, як-от Каппадокія, Памуккале, Ефес, то автобус — найкращий варіант, але якщо захочеться потрапити в Анталію, то ліпше придбати авіаквиток на рейс Стамбул-Анталія і Стамбул-Даламан. Громадський транспорт можна оплачувати різними способами — це може бути паперовий квиток, жетон і магнітний квиток. Останній використовувати зручніше і краще, його можна придбати в кіосках на зупинках. У Стамбулі є метро, трамваї та автобуси, а також маршрутні таксі. Метро має кілька ліній, і, що характерно, ці лінії не пов’язані між собою. Таксі найзручніший транспорт, але ціни дуже варіюються. Лічильники мають два тарифи — нічний і денний. Для любителів водного транспорту є морське таксі, знаходиться воно на Босфорі в районі Бебек.

Говорити про Стамбул можна довго. Та, як кажуть, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Стамбул багатогранний. Ми переконані: у ньому знайдеться дещо особливе і для вас.

Анастасія Загребельна