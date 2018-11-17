Готель, де номер відповідає настрою

У Вас бувало таке, що, поселившись у готелі, почуваєтесь ніби не у своїй тарілці? Чи то вид з вікна не такий, чи то колір стін у кімнаті. «Angad Arts» – новий готель в Сент-Луїсі, штат Міссурі, який пропонує своїм гостям забронювати номер, керуючись своїм емоційним станом.

Для курців чи некурців? Одне ліжко чи два? З видом на вулицю чи на сад? Коли мова йде про вибір номеру в готелі, то більшість мандрівників керуються варіантом, який ближче до серця.

Готель «Angad Arts», який відкрився у Сент-Луїсі, штат Міссурі, у листопаді 2018 року, має номери, оформлені в чотирьох різних кольорах.

Але це ще не все, адже замість того, щоб призначати їх випадковим чином, кожному гостям пропонується на вибір кімната, яка найкраще відповідає їхнім емоціям. Непогано, чи не так?

Всього чотири варіанти: червоні (пристрасть/кохання), зелені (омолодження), жовті (щастя) і сині (спокій). І колір не означає, що це просто такий варіант фарбування стін у кімнаті, це сам настрій.

По всьому номеру атмосферу доповнюють різні елементи декору, починаючи від подушок на ліжку і закінчуючи гумовими каченятами у ванній.

Увійшовши в майже неонове жовте приміщення, де все пронизане цим кольором, включаючи найменші деталі, відчуваєш себе ніби на прогулянці в картині Ван Гога.

Сам ж готель названий не просто так. По-перше, слово Angad. Один із інвесторів, лорд Павло, мав сина на ім’я Ангад, який зник у 2015 році. Тому в назві готелю було вирішено вшанувати пам’ять про зниклого хлопця.

Що стосується другого слова в назві – «Arts», тобто «мистецтво»,то це цілком справедливо, враховуючи місце розташування готелю.

«Angad Arts» знаходиться недалеко від декількох культурних та мистецьких місць Сент-Луїса, в тому числі Музею сучасного мистецтва, історичного театру Фокс та концертного майданчику.

Окрім цього, повсюди на стінах готелю розвішані картини, якими відвідувачі можуть милуватись і ставати ще ближчими до мистецтва.

Навіть сама будівля має багату культурну історію.

Спочатку вона була побудована в 1920-х роках як театр і тепер знаходиться в Національному реєстрі історичних місць. Тому й реставрація будівлі повинна бути обережною та шанобливою.

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Анна Телько