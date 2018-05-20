Ізраїль – казка Землі Обітованої

Ізраїль — це земля пам’яток історії, автентичної релігії і чудового клімату. Незважаючи на постійні воєнні конфлікти з сусідами, країна є must-see для допитливих іноземців — і ми розкажемо, чому.

Все ж таки іудеї — дивовижний народ. Тисячі років вони не мали своєї країни, але все ж змогли зберегти націю. На шляху до створення власної держави були і війни, і насильство, і переслідування. Однак у боротьбі ізраїльтяни змогли довести всьому світові, що вони гідні жити у своїй країні!

З 1948 року, коли була проголошена Декларація незалежності Ізраїлю, минуло вже більше ніж півстоліття. За цей час країна зуміла зробити значний прорив у своєму розвитку і стати однією із найпривабливіших туристичних цілей.

Літак і тільки літак

Для нас, жителів Східної Європи, найоптимальнішим шляхом дістатися до Землі Обітованої є літак. У середньому квиток в обидві сторони для однієї людини коштуватиме близько п’яти тисяч гривень. Переліт триватиме три години. Більшість рейсів з України приймає головний ізраїльський аеропорт — Бен-Гуріон (він названий на першого прем’єра країни, який зробив вагомий вклад у здобуття нею незалежності). Це летовище, до речі, є найбільш захищеним у світі від тероризму. Воно охороняється поліцією і солдатами ЦАХАЛу, а також приватними охоронними фірмами. До того ж, останні одягаються як в уніформу охорони аеропорту, так і в звичайний одяг.

Також до Ізраїлю можна дістатися човном. Однак для цього потрібно спочатку доплисти до Туреччини, а звідти вже через Середземне море до Тель-Авіву, Гази, Хайфи й інших портових міст. Це, зрозуміло, буде довше і дорожче. До того ж, згадуючи гумористичний роман «Ай гоу ту Хайфа» Володимира Куніна, визнаймо — це доволі небезпечно. Там, нагадаємо, двоє друзів, Іванов і Рабінович, вирішили мігрувати з СРСР на… яхті, яка витримала обстріл військового корабля, шторм, але розвалилася за кілометр від берега Хайфи. Тому літак і тільки літак.

Так ось… Бен-Гуріон розташований в кілометрах п’ятнадцяти від Тель-Авіву. Дістатися цього міста можна як на таксі, так і на електричці. Перший варіант коштуватиме близько $50, другий — близько $4. Причому це не електропоїзд типу «Київ-Коростень» а такий собі «Hyundai» підвищеного комфорту.

Дорога країна

Власне, Тель-Авів є одним з найпопулярніших міст серед туристів. Чому? Все дуже просто, тут є уся необхідна для іноземців інфраструктура — готелі, хостели; звідси їде транспорт до будь-якої частини країни. Однак усе це доволі недешево. Взагалі слова «дешево» і «Ізраїль» не поєднуються. Візьмемо хоча б житло. Найдешевший хостел тут коштує близько $20 за ніч. У таких закладах вам доведеться ділити одну кімнату зі ще сімома людьми (це, звичайно, якщо ця кімната буде заповненою).

Продукти харчування також дорогі. Ціни приблизно втричі вищі, ніж в Україні. Це, власне, логічно: підприємці змушені віддавати державі більше, ніж половину свого заробітку.

Земля туристичних місць

Ізраїль, попри невелику площу, має надзвичайно велику кількість туристичних пам’яток. Далеко не факт, що вам вдасться побачити все навіть за тиждень інтенсивних екскурсій. Найбільш відвідуваними місцями є той же Тель-Авів, Єрусалим, Хайфа, Ейлат і Мертве море.

У Тель-Авіві головним туристичним об’єктом є Яффа — старовинне місто з історією в кілька тисяч років. Це — дуже колоритне місце. У глиняних і кам’яних будинках, зроблених на старий манір, і досі живуть люди. Вулиці тут сповнені торговцями, у яких можна купити традиційні для Близького Сходу автентичні товари — солодощі й спеції.

Хайфа приваблює іноземців своїми Бахайськими садами, які протягуються на всій горі Кармель. Їхня довжина дорівнює приблизно один кілометр. Самі сади закриті, однак туристів пускають на одну з верхніх терас, звідки відкривається фантастичний вид на Хайфу і Середземне море.

Тих, хто хоче поніжитися на сонці, шлях веде до Ейлату, або ж Мертвого моря, що є одним з найдивовижніших місць на Землі. По суті, це — одне з «восьмих» чудес світу. Мертвим його називають, тому що через унікальний хімічний склад там взагалі немає фауни. Вода там дуже солона. Власне, через це та через надвисоку густину там не можна втонути — тіла виштовхуються на поверхню. Єдине, чого треба остерігатися — потрапляння води в очі. Такий контакт може бути дуже небезпечним для здоров’я.

Ще одна «родзинка» Мертвого моря — реактивні літаки. Вони патрулюють кордон з Йорданією, який проходить в тому числі і через море.

Місце всіх релігій

Однак найголовнішим туристичним центром є все ж Єрусалим. Цього старовинного біблійського міста майже не торкнувся прогрес. Будинкам тут тисячі років. Стіни деяких з них, говорять екскурсоводи, бачили, як Христа вели на страту.

У Єрусалимі багато важливих історичних місць. Це і Гетсиманський сад, де Ісус молився в ніч свого арешту, і могила Богородиці, і мечеть Аль-Акаса, і Стіна плачу. Усі їх щодня відвідують тисячі туристів. Однак основною ціллю іноземців є Храм Гробу Господнього, збудований на місці розп’яття і поховання Христа.

За свою історію комплекс пережив по кілька руйнувань і відбудов. Таким, яким ми його знаємо зараз, його зробили хрестоносці в ХІІ сторіччі. Відбудований у 1130—1147 роках храм Воскресіння знову об’єднав під одним дахом усі святині, пов’язані зі смертю і Воскресінням Ісуса Христа. Сьогодні тут уживаються шість конфесій християнської церкви: греко-православна, католицька, вірменська, коптська, сирійська й ефіопська. Кожній з них виділені свої прибудови і час для молитов.

«Do you speak English? — Что, простите?» або Шістнадцята республіка СРСР

Для нас, туристів з України, Ізраїль — доволі зручна країна. Зручна у плані того, що тут без особливих проблем можна знайти когось зі знанням російської мови, хто може допомогти, якщо раптом виникнуть питання. Це вам не якась Італія, де без знання англійської або іншої мови міжнародного спілкування ніхто нікого не розуміє.

За часи інтенсивної репатріації сюди з колишнього СРСР емігрувало більше мільйона громадян. Зараз вони становлять близько восьмої частини населення Ізраїлю — воістину «шістнадцята республіка».

«В бункер! В бункер!»

Попри всі позитивні моменти, є один суттєвий нюанс, про який не варто забувати. Ізраїль у доволі напружених відносинах майже з усіма своїми сусідами. Пов’язані вони насамперед з територіальними претензіями і невизнанням держави. Тому час від часу в країні відбуваються теракти або на її територію залітають ракети. В обох випадках спрацьовує тривога і люди розбігаються по бункерах чи бомбосховищах. Для таких випадків в багатьох квартирах існують спеціалізовані кімнати без вікон і з товстими стінами.

На щастя, потреба в них виникає нечасто, оскільки система безпеки працює в Ізраїлі на найвищому рівні. Від ракет громадян захищає система «Залізний купол», яка в період з 2011 по 2014 рік збила 1200 об’єктів. А від бомб — місцева поліція, якій, як свідчать експерименти, потрібно буквально кілька хвилин, щоб знайти якийсь «підозрілий пакунок» і евакуювати місцевих жителів на безпечну відстань. Буквально за кілька секунд прибувають сапери, які і ліквідовують загрозу.

Власне, ці проблеми підтверджує Маргарита Павроз, яка вже двічі була в країні:

«Є значні проблеми з арабами і палестинцями. Вони добряче п’ють крові в ізраїльтян, однак особливих загроз нема. Уряд захищає громадян і гостей Ізраїлю. Якщо ж говорити загалом, то там все добре».

До речі, Павроз, яка мала досвід проживання у квартирах ізраїльтян, говорить про ще один недолік країни:

«А ще там значні проблеми з водою. Уряд, розуміючи недостатність цього ресурсу для нормального обслуговування населення, встановив дуже високі тарифи на його споживання. Тому місцеві змушені економити воду».

Раю на Землі не буває

Здається, ніхто не заперечуватиме, що недоліки є у всіх країн. Раю на Землі не буває, це аксіома. Просто є країни, які своїми перевагами компенсують проблеми. У випадку з Ізраїлем цією перевагою є величезна кількість туристичних об’єктів і чудова атмосфера. Власне, враховуючи рівень безпеки в країні, за цим сюди і треба їхати.

Олександр Єрмаков