Країна різноманіть: за межами Тадж-Махалу

Хочете культурно та дорого відпочити, засмагнути на чистенькому пляжі? Будь ласка. Бажаєте шумних тусовок і недорогого житла? До ваших послуг. Давно мрієте відкрити для себе культуру Індії? Ласкаво просимо. А може, бажаєте більше ознайомитися з релігією чи вирушити в паломництво? Жодних проблем. Різнобарвна Індія завжди готова відкритися з нового боку. Дарма, що перше та єдине, що спадає на думку середньостатистичному туристу, — це Тадж-Махал. В Індії є ще багато цікавого.

Цю східну красуню, без сумніву, можна назвати країною різноманіть, якщо не країною контрастів. Усе, починаючи від клімату й закінчуючи поведінкою людей, тут проявляється у двох крайностях. Жаркий клімат основної частини Індії з її трьома сезонами протиставляється прохолодній погоді Гімалаїв. Метушня й галас звичних для туристів індійських міст змінюється розміреністю та спокоєм у горах. До того ж наявність тут усім відомих каст створює великий розрив між бідними та багатими індусами. Перших ви однозначно побачите на вулицях, церемоніях, у храмах і на ринках, а ось чи зустрінетесь із другими — це вже питання. Навіть сонячне морське узбережжя розділяється на дві ледь не протилежні за комфортом і послугами туристичні зони.

Найцінніше — люди

Найбільша особливість цієї східної країни — самі індуси. Стільки щасливих облич, як в Індії, ви більше ніде не побачите. Посміхається тут кожен: від монаха, який щойно медитував, сидячи в позі лотоса, до жебрака чи маленького хлопчика, що просто проходить повз. «В Індії люди часто підходять і просять сфотографувати їх або пропонують сфотографувати вас, або ще частіше — сфотографуватися з вами. Коли ви це зробили, вони, задоволені, просто йдуть далі, навіть не просять показати чи надіслати їм фото», — говорить мандрівник із великим досвідом Олександр Радіч. Щоправда, подорож до Індії мала особливий характер, але про це пізніше. Олександр професійно займається фото– та відео зйомкою — звісно, з такої яскравої та цікавої країни він не міг не привезти гарних фото. «У Ришикеші [світова столиця йоги; передгір’я Гімалаїв — авт.], коли я присів на лавку, до мене звернулися батьки хлопчика та попросили його сфотографувати. Спочатку він був невеселий, але мені вдалося викликати його усмішку», — розповідає Олександр.

Подивіться лишень в очі цього маленького індійця. Який глибокий чистий погляд, ніякого нахабства, ніякої злості, ба навіть тривоги… А містом ходять тисячі таких хлопчиків, але частина з них простягає руки до ваших кишень чи норовить вихопити щось із рук. Ось вам іще один дивний контраст — дитяча чистота, поруч із якою пліч-о-пліч часто ходить нахабство та безтактність, викликані несприятливими соціальними умовами.