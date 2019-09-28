Лестер: симбіоз історичного та модерного

Лестер — місто в Англії, адміністративний центр графства Лестершир, яке виникло приблизно дві тисячі років тому на місці поселень кельтів. У ті часи римляни почали будувати перші укріплення, які в подальшому дали початок місту. Пізніше його захопили данці, однак в XI столітті воно було внесене в англійський реєстр міст, «Книгу страшного суду». У середньовіччі Лестер був активним торговим осередком, у якому відбувалося зародження промисловості. У XVII-XIX століттях у результаті будівництва залізничного полотна, місто стало своєрідним транспортним центром країни, з якого було дуже легко дістатися в будь-яку точку Англії. Сьогодні ж Лестер — типове англійське місто з будівлями вікторіанської епохи в серці і новими кварталами на околицях, а також головний центр фабрик вовняних і в’язаних виробів. Безліч його каналів полегшують сполучення з внутрішніми ринками.

Віртуальний гід

Центральну частину міста краще оглядати пішки, але завжди до послуг є туристичні автобуси «Discover Leicester», що їздять по місту і «підбирають» усіх охочих. На що варто поглянути?

- Лестерський замок, ймовірно побудований у 1070 році, розташований у центральній частині міста. Однак замком він лише називається. Насправді будівлю використовували для судових засідань, які відбувалися у Великій залі. Пізніше вона була призначена для проведення сесій парламенту Англії.

- Національний Космічний Центр — це музей присвячений астрономії та історії вивчення космосу з шістьма експозиційними залами, з 3-D кінотеатром і планетарієм, сувенірними магазинами та ресторанами. У музеї знаходиться єдиний в Західній Європі оригінальний радянський космічний апарат «СОЮЗ», а також представлені більше 150 інтерактивних пристроїв і програм, які вразять дітей та не залишать байдужими дорослих відвідувачів.

- У місті велика кількість населення є азіатами, тому «мастхевом» кожного туриста будуть відвідини найстарішого індійського ресторану міста «Taj Mahal», який розташований на вулиці Highfields Street.

- У музеї «Jewry Wall» збереглися стіни давньоримських громадських лазень. Приблизний вік стін — 2000 років. Музей розташований за адресою St Nicholas Circle і відкритий для відвідувачів щодня з 9:00 до 16:30 з лютого по жовтень.

- Музей газу, в якому зібрана найбільша колекція, пов’язана з газом і газовими артефактами.

- На місці битви війни Червоної та Білої Троянди на Босуортському полі варто відвідати парк і центр національної спадщини (Bosworth Battlefield Heritage Centre & Country Park). Саме під час цієї війни загинув Річард III (король Англії), чиї залишки влітку 2012 року знайшли у центрі Лестера.

- Серед музеїв також відзначимо другу за величиною, після лондонської, галерею моди в парку Снібстон. Експозиція розділена на сім тематичних зон і включає в себе 150 манекенів, які демонструють історію моди з 18 століття по теперішній час.

У місті симбіозу історичного та модерного розташовані два університети. Провідний дослідницький Університет Лестера входить до топ-15 університетів Великобританії з 2009 року . Університет ДеМонфорт, у якому рівень викладання англійської літератури не поступається стандартам Кембріджського університету, посідає друге місце за кількістю аспірантів-викладачів серед усіх вищих навчальних закладів Великобританії.

Події

Лестер відомий своїм культурним та етнічним розмаїттям, адже тут проживає велика кількість азіатів, а в рамках релігійних свят відзначаються Холі, Дівалі і Ураза-Байрам. У Лестері щорічно відзначають день Святого Георгія-Побідоносця (Leicester St. George’s Festival). Тут проводиться Міжнародний фестиваль танцю Let’s Dance. Святкування релігійного індуїстського свята «Дівалі» (або «фестивалю вогнів»), котрий досяг у місті найширшого масштабу, знаменує перемогу добра над злом. А кожного серпня Лестер зустрічає карибський карнавал Leicester Caribbean Carnival.

І найголовніше — спорт. У місті Лестер базується професійний футбольний клуб «Лестер Сіті», чемпіон Англії, трикратний володар Кубка Футбольної ліги, володар Суперкубка, що приймає суперників на стадіоні «King Power Stadium», який вміщає 32 262 глядачів. Команда «Лестер Тайгерс» є найбільш титулованою за період професійної ліги регбійною командою в Англії. Дев’ять разів спортсмени ставали чемпіонами країни, причому п’ять титулів були здобуті протягом семи років.

Отже, Лестер — місто міксу величної історії, технічних інновацій та успішного спорту. Воно буде цікавим навіть для найвимогливішого туриста!

Владислав Урубков