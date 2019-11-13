Студентство — прекрасна пора. Попри постійні дедлайни, вічні конспекти та нескінченні заліки та іспити, українська молодь активна, мобільна, завжди знаходить час для пригод і готова до нових викликів. Проте на одну стипендію важко прожити, а у мандрівку за ці гроші тим паче далеко не заїдеш. Особливо якщо Ви хочете вирватися за кордон. Тож часто виникає питання: як багато подорожувати, якщо у кишенях гуляє вітер, а в руках — усього кілька євро?

Дорога

Хічхайкінг

Найдешевшим варіантом, а точніше зовсім безкоштовним, стане хічхайкінг, або автостоп. Це люди, які «стоплять» автомобілі на узбіччі дороги, аби ті довезли їх до якогось міста. Це чудовий варіант зекономити гроші, адже в Європі дорога коштуватимете дорого. Найчастіше на Заході дуже люблять студентів-автостоперів, бо це свіжа кров, молоде покоління, з яким цікаво поговорити про все на світі. Найактивніше зупиняються далекобійники: їхня дорога завжди довга й самотня, тому кілька годин з новим співрозмовником для них є чудовою можливістю відпочити. Проте хічхайкінг — найбільш небезпечний варіант для подорожі, тому що Ви не знаєте, до якої людини сідаєте у машину та які думки у нього у голові. Тому потрібно бути обережним, а найкраще — стопити удвох. Заради компанії з більшої кількості людей автомобілісти не зупиняться, бо просто не матимуть достатньо місця.

Ще одним викликом може стати очікування. Іноді чекати на привітного водія можна довго, адже самі автомобілісти також бояться автостоперів. Водії не завжди готові теревенити з Вами без упину, бо можуть бути занадто втомлені для постійних розмов. Проте є й такі, які вимагають постійної уваги та цікавих історій. У цьому випадку потрібно бути обережними та не зачіпати теми расизму, сексизму, антисемітизму та будь-яких націоналістичних ідей, які можуть розпалити конфлікт. Ви самі можете постраждати від таких провокацій.

«Бувало таке, що моїх друзів просто висаджували з машини посеред поля тільки через те, що вони з водієм почали сперечатися через історичні питання між Україною та Польщею (а мандрували вони саме Польщею). Тому іноді краще просто змовчати», — розповідає Вадим, студент Одеської морської академії.

Крім того, іноді водії можуть вимагати гроші наприкінці поїздки. Тому важливо одразу домовитися, чи будете Ви платити.

Лоукостери

Подорожі літаком — набагато швидші та зручніші, вони суттєво зекономлять час, але не гроші. Тому якщо Ви обираєте цей варіант, то лоукостери, тобто дешеві авіакомпанії, стануть у пригоді. Це бюджетні перельоти, де з собою можна брати ручну поклажу, відсутні деякі зручності, проте квиток може обійтися у 20-40 доларів проти 60-100 доларів на звичайних. Але квитки варто купувати заздалегідь: через доступну ціну вони розлітаються швидко.

Проїзні квитки

У європейських містах громадський транспорт коштує зовсім не 4-8 грн, і з одним квитком у трамваї неможливо їздити весь день, як це часто роблять в Україні. Одна поїздка обійдеться у 3-4 євро, а щоб побачити усі визначні місця європейських столиць, доведеться чимало наїздитися. Тому найкращим варіантом стане проїзний, який можна купити на усі види транспорту або на якийсь один.

Їжа

Простий лайфхак, яким користуються буквально усі туристи: каші у пакетах та снеки, цукерки та солодощі, які можна дешево купити в Україні й взяти з собою у подорож. Таким чином Ви значно зекономите гроші на сніданках і наповнюєтеся енергією на весь день.

У великих містах обов’язково знайдуться заклади, де діють спеціальні акції на обіди чи вечері. До прикладу, багато італійських ресторанів в обідній час пропонують дві порції за ціною однієї чи фуршет за 10 євро, де можна набрати всього досхочу.

Відвідуйте місцеві вуличні ринки. Зазвичай за трохи прим’яті овочі та фрукти Ви зможете заплатити удвічі менше, ніж за звичайні. Крім цього, європейські супермаркети щодня роздають продукти, у яких закінчується термін придатності чи є якийсь брак.

Проживання

Хостел

Стандартні готелі втрачають популярність. Європа вже давно переорієнтувалася на молодих туристів з обмеженими фінансами, які не здатні дозволити собі класичний відпочинок у дорогих готелях. Усе більшої популярності набирають хостели, де можна винайняти цілу кімнату або ж одне ліжко за доступною ціною. Хостели схожі на комуну, де туристи живуть у спільних кімнатах та ділять побут.

Крім того, нерідко хостели пропонують знижку туристам, які вперше бронюють там номер, або ж заїжджають туди не на день-два, а на тиждень чи навіть місяць.

Каучсерфінг

Каучсерфінг — відносно молодий сервіс, але він вже встиг стати улюбленим способом ночівлі для молоді. По суті це безкоштовне проживання у домівках незнайомих людей. Зазвичай це чудова можливість познайомитися з іноземцями та знайти собі хороших друзів, до яких хочеться приїжджати знову і знову.

Як це працює? У соцмережах є спеціальні групи та сайти, де розміщуються такі оголошення: одні шукають житло, інші його пропонують. Часто самотні люди з радістю запрошують до себе туристів, а ті віддячують сувенірами з рідної країни та цікавими історіями. Але потрібно розуміти, що Ви самі на свій страх і ризик погоджуєтеся ночувати у незнайомців. Тому варто заздалегідь поспілкуватися з людьми, у яких Ви плануєте зупинитися.

Студентка юридичного факультету КНУ Настя розповідає, що найважче — скористатися каучсерфінгом уперше.

«Я вже давно зареєстрована у спеціальній програмі, але під час поїздки у Мілан досить довго не могла знайти собі місце для ночівлі. Усе через те, що це була моя перша спроба, тож мій профіль у цій програмі був порожнім. Не було ніяких відгуків попередніх «каучів» (людей, у яких ночують), тому інші боялися брати мене до себе. Без відгуків люди не довіряють», — пояснює вона.

Але здебільшого каучсерфінг — це позитивний досвід. Крім того, це шанс дізнатися про місто від місцевих жителів. Іноді люди, які приймають у себе туристів, настільки привітні та доброзичливі, що не лише радять, які визначні місця і заклади відвідати, а й самі показують їх.

Розваги

В Європі безліч галерей та музеїв, які просто необхідно відвідати. Проте часто вони занадто дорогі для гаманця українського студента. У середньому їхня вартість складає 12-18 євро за один квиток. Однак студентський квиток обійдеться набагато дешевше: лише у 5-7 євро.

Крім того, часто музеї роблять безкоштовний вхід та екскурсії у певні дні тижня, наприклад, у першу суботу місяця. Якщо добре підготуватися до поїздки та вибрати правильні дати, вдасться скористатися такою можливістю.

Фестивалі

Європейці дуже люблять організовувати фестивалі: їжі, вина, пива, музики, кіно, мистецтва — загалом, усього, чого лише можна. Квиток на музичний фестиваль з відомими виконавцями обійдеться недешево, проте часто організовуються й невеликі локальні фестивалі з місцевими музикантами, переглядом кіно та різними атракціонами. Це дає можливість зануритися у культуру та відчути душу країни.

Варіантів для бюджетної поїздки для студентства просто море. Головне завдання — ретельно підготуватися до поїздки: чітко спланувати маршрут, купити їжу, забронювати хостел чи домовитися з кимось заночувати по каучсерфінгу, знайти місцеві ресторани, які пропонують різноманітні акції. Але головне у подорожі — не заощаджені гроші, а ті пригоди, авантюри та цікаві історії, які згодом стають приємними спогадами.

Ірина Лесишин