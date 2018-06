Музично-фестивальна мапа України: де провести незабутній вікенд?

Щоб відпочити від роботи чи навчання, не обов’язково їхати засмагати до Туреччини чи Чорногорії. Добре провести час можна й в Україні. Один з варіантів – відвідати музичний фестиваль, кількість та популярність яких з кожним роком зростає. Тут можна не лише послухати улюблених виконавців та сфотографуватися з ними на згадку, а й просто розважитися в компанії меломанів та дати волю емоціям. І куди ж без пісень під гітару біля багаття та романтики життя просто неба! Zaxid, Бандерштат, Файне Місто, Woodstock, Atlas Weekend, Koktebel Jazz Fest – головні точки на мапі музичного драйву в Україні, і ми вирушаємо в подорож ними.

Файне Місто – територія вільних людей

Де: на території міжнародного аеропорту «Тернопіль».

Коли: 20-22 липня 2018 р.

Вартість: 170-850 грн.

Фестиваль один з наймолодших, але від того не менш популярний. Зокрема про це красномовно свідчить список виконавців, які відвідували Файне місто різних років: Brutto, Бумбокс, The Hardkiss, O.Torvald, All faces down, Один в каное, Brunettes Shoot Blondes, Vivienne Mort, daKooka, Zapaska та інші відомі гурти. Популярність росте – а з нею, на жаль, і ціни: чотири роки тому потрапити на фестиваль можна було всього за 120 гривень. Послухати музичних виконавців тут можна на чотирьох сценах: Main stage, Tribute stage, Dark stage, Light stage. Це не лише додаткова перевага для відвідувачів, а й шанс молодим виконавцям проявити себе.

Бандерштат – фестиваль українського опору

Де: м. Луцьк, Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Коли: 3-5 серпня 2018 р.

Вартість: 12 євро.

Більш ніж за десять років Бандерштат перетворився з суто музичного фестивалю на своєрідну мистецьку платформу. Тепер це вже не просто форпост поціновувачів українського року, а й безліч цікавих подій: майстер-класи, зустрічі з відомими людьми та навіть спортивні змагання. Наприклад, 2015 року фестиваль відвідали не тільки популярні рок-виконавці, серед яких Brutto, Фіолет, O.TORVALD, Riffmaster, ONUKA, Anna, а й відомі політичні та громадські діячі – Левко Лук’яненко, Мустафа Найем, Володимир Парасюк, Віра Савченко, Олесь Санін, Василь Шкляр та інші. Крім цього, до двох музичних сцен – головної та акустичної – додали ще й літературну.

Студентка Світлана Назарчук ніколи не оминає можливості не лише відвідати захід, а й допомогти в його проведенні – поволонтерити. Оскільки дівчина вчиться на диригента і займається музикою позакласно, то завжди намагається відвідувати якомога більше фестивалів, фаворитом серед яких завжди був Бандерштат: Культура проведення музичних фестивалів в Україні постійно зростає, і це, звісно, не може не тішити таких меломанів, як я. Пальма першості серед них поки що належить Бандерштату. І зовсім не тому, що я родом з Волинської області, – справа в особливій атмосфері там. Дуже подобається те, що захід проводиться в центрі міста, тож удень можна погуляти затишними вуличками та відвідати всі цікаві місця, а ввечері – насолодитися музикою.

Woodstock Ukraine – український фестиваль щасливих людей

Де: Аеродром Цунів (Львівська область).

Коли: 9-11 серпня 2018.

Вартість: безкоштовно.

Цей фестиваль в умовах війни на сході України є надзвичайно актуальним, адже вперше Woodstock був проведений 1969 року проти війни у В’єтнамі. Щоб потрапити на фестиваль, потрібно просто зареєструватися на сайті. Організатори самі забезпечать вас необхідними умовами проживання. Цьогоріч вудстоківців радуватимуть гурти Detach, Le Basour, Akute, Фіолет, Godbite, Chorzy, КораЛЛі та багато інших.

Знайомство львів’янки Катерини Садловської з музичними фестивалями розпочалося саме з Woodstock 2014 року. Я приїхала на Woodstock відпочити та поволонтерити. Для мене це був безцінний досвід – досі я ніколи не допомагала організовувати музичний фестиваль. Ніколи не знаєш, що в житті згодиться, тож рада, що спробувала. З виконавців найбільше сподобалися гурти Тінь сонця та КораЛЛі, – ділиться враженнями Катерина.

Zahid – фестиваль, що нас об’єднує

Де: біля села Родатичі (Львівська область).

Коли: 24-26 серпня 2018 р.

Вартість: 870 грн.

Будь ти львівським батяром, харківським студентом, столичним манагером чи славним сином Одеси-мами – тут ти відчуєш себе своїм на своїй землі, зі своїми однодумцями та спільною для нас усіх радістю вільного життя! Адже Захід об’єднує і це наша основна ціль та мета, – зазначають організатори на сайті фестивалю, який з моменту заснування 2009 року збирає тисячі музичних фанів з усієї України. Виконавців, які приїдуть на Zahid-2018, ще не оголосили, а ось минулого року на фестиваль завітали гурти з США, Німеччини, Швеції, Швейцарії, Литви, Білорусі, ну і, звісно ж, України. Насолодитись улюбленою музикою можна на чотирьох сценах: головній, рок, інді та нічній.

Регулярний відвідувач фестивалю Анатолій Яцушек говорить, що головне на Заході – це люди: На фестивалі Zahid я був вже тричі. Можу сказати, що туди хочеться повертатися, щоб побачити старих знайомих та зустріти нових, послухати давно улюблені гурти та відкрити для себе творчість інших виконавців, а ще… хочеться випити з кожним на фестивалі.

Koktebel Jazz Fest – update new music

Де: Затока (Одеська область).

Коли: кінець серпня 2018 р.

Вартість: 1290 грн (за даними минулого року).

На цьому фестивалі музичних фанів чекають лекції, кінопокази, майстер-класи та, звісно ж, концерти – і все це на узбережжі Чорного моря. Інформації про учасників та вартість квитків ще немає. Популярність заходу в різні роки вражає, його учасниками були Goran Bregovic, The Cinematic Orchestra, Parov Stelar, Nino Katamadze, Акваріум, Bonobo, Telepopmusik, Red Snapper, Patrick Wolf, Submotion Orchestra, Billy‘s Band, The Tiger Lillies, De Phazz, ВВ, Серебряная Свадьба, ДахаБраха і багато інших.

Atlas Weekend – головна музична подія в житті країни

Де: Національний комплекс «Експоцентр України» (м. Київ).

Коли: 4-8 липня 2018 р.

Вартість: 1500-5000 грн.

Atlas Weekend – чи не найбільший музичний фестиваль не лише України, а й усієї Східної Європи. Минулого року фестиваль відвідало чимало знаних виконавців: The Prodigy, John Newman, Three Days Grace, ONUKA, The Hardkiss, Brainstorm, Monatik, Noize MC, O.Torvald, Kasabian та інші.

Фотографа Євгенію Добровольську, яка відвідала захід 2015 року, найбільше вразила велика кількість людей, які приїхали на фестиваль, хоч він і відбувався вперше: Багато людей, а головне – вони всі різні. Не можна змалювати якийсь типовий образ цього фестивалю. Взагалі в таких подіях мені найбільше подобається те, що навіть за поганої погоди люди продовжують відриватись.

Тетяна Літвінчук