На смак яблука: як туристу не загубитися в Нью-Йорку

Ви передивилися десятки фільмів про Нью-Йорк? Переглянули сотні фотографій? Запланували собі тисячу місць, які варто відвідати? Якщо Вам пощастило стати володарем американської візи, ця інформація для Вас. Як не розгубитися і зекономити – читайте далі.

Статуя Свободи

Свобода, що осяює світ… Саме так називається славетна пам’ятка. В 1856 році французький правознавець і громадський діяч Едуар де Лабуле зустрівся з молодим скульптором Фредеріком Огюстом Бартольді й запропонував йому ідею зведення колосального монумента. Його мали збудувати на честь війни за незалежність США. Коли Бартольді прибув до американського берега, він побачив острів Бедлоу. З того моменту він знав: статуя стоятиме саме там. Натхненням скульптора стала проста дівчина з барикади. Вона стояла там у легкому вбранні, яке розвивалося від вітру, а в її руці палав факел. Перший макет статуї був заввишки чотири фути. Його переробляли доти, доки не досягли оптимальної висоти. Над опорою монументу працював Густав Ейфель. Саме йому належало потім звести Ейфелеву вежу.

В процесі будівництва брали участь дві країни – США та Франція. Американці спорудили п’єдестал, а французи – саму статую. Для того, щоб переправити скульптуру через океан, її розібрали на 350 частин і розклали в 214 ящиків. Урочисте відкриття статуї Свободи відбулося 28 жовтня 1886 року. За історичним моментом спостерігали тисячі глядачів. На церемонії особисто виступив президент США Гровер Клівленд. Подарунок до сотої річниці американської революції прийшов із запізненням. На цілих 10 років.

Як зекономити? Квиток на статую Свободи коштує майже 20 доларів. Однак побачити її можна й безкоштовно. Для цього сідайте на безкоштовний паром, який відходить із Стейтон-Айленд. Так, на острові Свободи він не зупиняється, але підходить достатньо близько. Тож зробити селфі точно вдасться.

Empire State Building

102-поверховий символ Нью-Йорка просто в центрі Мангеттена, на П’ятій авеню. Після терактів 11 вересня 2001 року Empire State Building стала найвищою будівлею міста. Її висота – 381 метр (448 метрів разом із антеною). Хмарочос звели на кошти Джона Рокфеллера-молодшого на місці колишнього центру для місцевої знаті в 1931 році. Для міцності збудували двоповерховий фундамент. Крім нього, будівлю підтримує сталева конструкція вагою в понад 54 тисячі тонн.

У 1930-х в Нью-Йорку тривала висотна гонка. Головними суперниками Empire State Building були Уол Стріт 40 та Крайслер Білдінг. На момент початку будівництва останні були на стадії реалізації. Кожна зі споруд протягом кількох місяців мала статус найвищої. Однак Empire State Building їх переміг. Будівництво тривало всього 410 днів. Протягом найбільш інтенсивного його періоду за 10 днів звели 14 поверхів.

Як зекономити? Найбільш мальовничий краєвид міста можна побачити саме з Empire State Building. За квиток, який гарантує прохід на оглядовий майданчик на 86 поверсі, дорослому доведеться заплатити 37 доларів, дитині – 31, пенсіонеру – 35. Щоб уникнути шалених черг біля входу, його можна придбати навіть онлайн. Зекономити на відвідуванні відразу кількох туристичних місць вдасться, якщо придбати єдиний квиток New York City Pass. Для дорослого він коштуватиме 126 доларів, для дитини – 104. Завдяки цьому квитку ви зможете побувати не лише на Empire State Building, а й відвідати: Американський музей природознавства; Музей мистецтва Метрополітен; Оглядовий майданчик Top of the Rock або музей Соломона Гуггенхайма (на вибір); Музей 9/11 або Музей моря, повітря й космосу “Інтерпід” (на вибір). А також матимете можливість або піднятися на статую Свободи, або оглянути місто з човна під час екскурсійного туру. Якщо купувати квитки у всі ці визначні місця окремо, можна витратити весь свій бюджет, запланований на поїздку.

Museum of Modern Art

Якщо ви можете відрізнити Моне від Мане й розумієтеся на стилі Фріди Кало, то чули про перший у світі Музей сучасного мистецтва. Він також розташований на Мангеттені, між П’ятою та Шостою Авеню. Музей створили під патронатом сімейства Рокфеллерів, неподалік від славнозвісного Рокфеллер Центру. Раніше він займав усього шість офісних приміщень. Зараз же це величезна чотириповерхова будівля. До речі, огляд музейної колекції варто починати з найвищого, шостого поверху. Там розміщені тимчасові виставки. На п’ятому ви побачите “Зоряну ніч” Ван Гога, “Біле на білому” Малевича та “Авіньйонських панянок” Пікассо, а також представників інших течій та напрямів; багато полотен митця з українським корінням Енді Воргола. Четвертий поверх присвячений архітектурі, тут – усілякі макети, малюнки та фотографії, а також зразки меблів роботи Гауді та Френка Ллойда Райта.

Третій поверх – це простір мистецтва нашої доби. Виставки тут також постійно змінюються. Та якщо ви потрапили в Нью-Йорк у теплу пору року, вважайте – вам поталанило. В Музеї сучасного мистецтва ви побачите Сад скульптур. У вартість вашого квитка також входитиме перегляд фільму в одному з кінозалів на двох підземних поверхах. На яку картину потрапите – вирішуватиме випадок. Однак для поціновувачів мистецтва це гарна нагода.

Як зекономити? Придбати студентський квиток. На відміну від звичайного дорослого (25 доларів) він коштуватиме 16. Крім того, варто стежити за оголошеннями про знижки на сайті. Однак зайти можна й абсолютно безкоштовно – у п’ятницю з 16:00 до 20:00 – в межах кампанії UNIQLO Free Friday Night. Щоб уникнути довжелезних черг, відвідувачам радять приїжджати після 18:00.

Поради від туриста для туриста

Олена Халік, журналістка, давно мріяла побувати в Нью-Йорку, однак її мрія здійснилася лише цієї зими. “Якби мені хтось розповів такі секрети раніше, я б по-іншому спланувала свою подорож, – розповідає вона.

По-перше, до Нью-Йорка потрібно їхати з порожніми валізами, особливо якщо одне з поставлених завдань – це шопінг. У США будь-що можна обміняти й повернути – навіть спідню білизну. Звісно, якщо маєш чек та зберіг усі ярлики. Коли йдеш у магазин косметики, не соромся запитувати про акції чи наявність тестерів. Їх дають безкоштовно, але уявна загальна вартість продуктів, які вам дадуть спробувати, може наближатися до 100 доларів.

Мабуть, одне з найбільших розчарувань для українця у Штатах – це їжа. Особливо якщо ти не фанат фастфуду. Ідеш до магазину здорового харчування, купуєш апетитний салат чи смузі, а на смак він нагадує пластик. Не ведись на яскраву обгортку. За тиждень у Нью-Йорку ми смачно їли лише кілька разів – це були заклади української та італійської кухні. Тож якщо ти, як і я, не прихильник величезної кількості цукру й олії – шукай крамниці, де можна придбати продукти, завезені до США хоча б із Європи.

Зекономити можна на транспорті. В Нью-Йорку на метро можна дістатися майже всюди. Воно зручне, особливо якщо розібратися. Тому купуй проїзний – так вигідніше. Тільки стався до нього обережно – якщо пластикова картка трісне чи деформується, вона не працюватиме, а гроші тобі ніхто не відшкодує. Головна порада – не соромся ставити людям запитання. Попри всі стереотипи, вони дуже привітні й не покинуть у біді.”

Ірина Родіна