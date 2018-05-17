На відпочинок – до Херсона!

Поїхати у відпустку, не перетинаючи кордонів? Львів, Одеса та Закарпаття вам, без сумніву, вже знайомі. Є ще один український напрямок – не так розрекламований, але від цього не менш цікавий. Пропоную звернути увагу на Херсонську область.

Що це за місто – Херсон?

Україна різна, а тому прекрасна. Це – і казковий Львів, і чарівний Київ, і атмосферна Одеса, і безкраїй теплий Херсон. Якщо говорити офіційною мовою, Херсон – місто на півдні України, значущий економічний центр, адміністративний центр Херсонської області. Тут – важливий залізничний вузол, морський торговельний порт, річковий порт на правому березі Дніпра.

Якщо відкинути офіціоз, Херсон – це маленьке, затишне, але й багатогранне місто; а Херсонська область – безкрайній запашний степ, який впирається в Чорне море.

Історія Херсона тягнеться з давніх часів. Перша людина на цих землях з’явилася ще в епоху міді та бронзи, а на місці Херсонської фортеці знайшли скіфське поховання 4–3 століття до нашої ери. Назвою місто завдячує колишньому Херсонесу.

Засновником міста вважають князя Потьомкіна Таврійського. Сучасна історія Херсона починає свій відлік з 18 червня 1778 року, коли Катерина II наказала звести між Дніпром і Південним Бугом нове місто, щоб будувати кораблі. Так за Херсоном закріпилася слава перших корабельників. Відтоді місто розросталося та розвивалося. Наприкінці 18 століття воно вже було важливим економічним вузлом Російської імперії: через Херсонський порт торгували з багатьма країнами світу. Вже у 19 столітті Херсон став центром Херсонської губернії, яка тоді охоплювала ледь не весь південь тодішньої України. Місто стало й культурним центром – у ньому функціонувало багато шкіл, гімназій та училищ.

За часів Другої світової війни херсонці відчайдушно боронили місто, записувалися добровольцями та вели партизанську війну з загарбниками. Активно діяла й Організація українських націоналістів, яку очолював Богдан Бандера – рідний брат Степана Бандери.

Сьогодні Херсон – важливий економічний та туристичний центр країни. На тутешніх курортах щороку відпочивають мільйони українців, а Херсонська область багата на цікаві культурні та історичні пам’ятки. Місто стоїть на березі Дніпра, а область має вихід до Чорного моря, де влітку можна чудово відпочити за помірні кошти.

Проте ця частина України зацікавить не лише охочих позасмагати на сонечку та попірнати в морі. Український Південь багатий на історичні та культурні пам’ятки, і любителі активного відпочинку також знайдуть, чим зайнятись.

Що робити, завітавши до Херсонщини?

По-перше, пройтися Херсоном. Романтичні вузькі вулички не залишать вас байдужим, а старовинні храми зачарують своєю красою. Херсон – невелике місто, тому ви зможете цілком познайомитися з усіма пам’ятками та пройнятися херсонським духом усього за день.

У самому місті можна побачити багато цікавого.

По-перше, Катерининський собор. Це – видатна пам’ятка 18 століття. Собор збудували 1787 року там, де раніше височіла дерев’яна Михайлівська фортеця. Тут зберігають трон, виготовлений спеціально для Катерини II, яка одного разу відвідала пам’ятку.

По-друге, Греко-Софійську церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Цей кам’яний храм – найдавніший з тих, що збереглися в місті. Його побудували греки ще у 18 столітті.

По-третє, руїни фортеці Олександр-Шанц. Заклав фортецю 1778 року генерал Іван Ганнібал, а будували її війська Херсонського гарнізону. Сьогодні тут можна побачити Очаківські і Московські ворота 18 століття, залишки валів і погріб для зберігання пороху.

Крім того, в Херсоні є затишні та недорогі кафе, де можна смачно перехопити, а для молоді працюють нічні клуби.

Також можна відвідати Асканію-Нову – її вважають найстарішим степовим заповідником планети та найбільшим серед європейських степових заповідників. Тут – більше 3 тисяч видів тварин і понад 500 видів рослин. У заповіднику живуть зебри, південноамериканські верблюди, олені, лами, коні Пржевальського, американські буйволи, сайгаки. Туристові можуть запропонувати пройтися ботанічним садом та зоопарком. А ще можна відвідати саму територію заповідника – звичайно, у супроводі наукового співробітника.

Третя зупинка – Олешківські піски. Це другий за розмірами піщаний масив у Європі. Охоплює близько 1600 квадратних кілометрів. Розташований у Цюрупинському районі за 30 кілометрів від Херсона. У 18–19 століттях через поширення тваринництва степ почав перетворюватися на пустелю. Тут випасали овець, облаштовували нові ділянки для селян. За радянських часів тут був військовий полігон, на якому відпрацьовували бомбометання льотчики з країн Варшавського договору. Олешківські піски – безкрайні кучугури, висота яких іноді сягає 20 метрів. З 2010 року Олешківські піски є національним парком. Дістатися сюди можна машиною; також є турфірми, що влаштовують спеціальні 2–3-денні тури.

Ще одне цікаве місце – Бирючий острів. Це коса у північно-західній частині Азовського моря, де розташований унікальний Азово-Сиваський національний парк. Тут, як і в Асканії, мешкає багато рідкісних тварин; а пляж дуже чистий – бо безлюдний. Потрапити сюди можна лише з турфірмою, але, на відміну від Асканії-Нової, на Бирючому немає зоопарку, а тварин можна побачити лише здалеку.

А охочим погрітися на теплому морському пісочку Херсонська область може запропонувати чудові чорноморські курорти – Залізний порт і Скадовськ.

Залізний порт – це невеличке селище на узбережжі Чорного моря. Цей курорт радше молодіжний, адже на узбережжі курорту є купа кафе, клубів і барів, де можна вдосталь потанцювати та розважитися.

Скадовськ – місто районного значення. Тут є безліч оздоровчих установ, зокрема для дітей та пенсіонерів. Отже, Скадовськ краще підійде для сімейного відпочинку.

В місті Каховка вже 18 років проводять міжнародний фестиваль «Таврійські ігри». Свято триває 3 дні і включає музичну програму, конкурс краси та різноманітні спортивні змагання.

На Івана Купала місто Гола Пристань запрошує на «Купальські зорі» – міні-фестиваль музики, танців та вогню. Тут можна почути виступи багатьох відомих діячів культури, помилуватись етнічно-фольклорним вогняним шоу, стрибнути через багаття, поворожити тощо.

«Мельпомена Таврії» – театральний фестиваль, що проводять щороку в кінці травня. Тут театрали зможуть відвідати майстер-класи знаних акторів і, звичайно, насолодитися виставами українських та зарубіжних режисерів.

Словом, Херсон – це ще один цікавий куточок нашої країни, де кожен може знайти щось цікаве для себе та чудово провести час без зайвих витрат.

Дар’я Чабанова