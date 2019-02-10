Не в Буковелі єдиному!

Навіть коли зима добігає кінця, може виникнути запитання, де ж цікаво провести вихідні чи зимову відпустку. Найкраще місце для відпочинку – Карпати. Спокій засніжених хатин, звуки води, іскристе морозне повітря і засніжені гори навколо, хіба можна придумати щось краще?

Карпати люблять не тільки наші співвітчизники, а й туристи з різних куточків світу. Взимку сюди з’їжджаються охочі до активного відпочинку й шукачі душевного спокою. Асортимент послуг, які пропонують гірськолижні курорти, готелі та приватні садиби, захоплює. Окрім широковідомого Буковелю, на Західній Україні є й інші цікаві місця відпочинку.

Де жити і що їсти?

Зимова відпустка в Карпатах завжди асоціюється з гірськолижним відпочинком. Безліч гірськолижних курортів гарантують вам задоволення. Щоправда, на новорічні свята практично всі туристичні комплекси піднімають ціни на проживання. Якщо ви замислилися про це тільки за місяць до святкування – то мушу вас розчарувати: вільний номер навряд чи знайдеться.

Для більш бюджетного проживання можна обрати приватні сектори, розташовані неподалік від курортів. Цей варіант кращий тим, що, поселившись у приватному секторі, ви зможете відчути справжню карпатську атмосферу. Винахідливі мешканці пропонують кімнати та будинки, сповнені карпатського колориту.

Нагодують вас виключно стравами, характерними для місцевості: кулешею, голубцями, сиром зі сметаною, банужем, бограчем, вареникиами, борщем, книшами. Ґазди пригостять напоями власного виробництва: фруктовою наливкою, чаєм із цілющих трав, зірваних на Івана Купала, чи самогоном. І на території гірськолижних курортів, і за їх межами ресторани пропонують виключно карпатську кухню.

– Для проживання я б порадив готель “Скеля” на Драгобраті та готель “Верховель” у Верховині, – рекомендує місцевий мешканець та мандрівник Роман Трушик.

Де можна покататися на лижах і сноуборді?

Поціновувачам активного відпочинку Західна Україна дає величезний вибір гірськолижних трас з різними рівнями складності. Гірськолижні курорти Буковель (Івано-Франківська область), Драгобрат, Динамо-Тростян і Красія (Закарпаття) пропонують траси трьох видів: для новачків, досвідчених лижників та професіоналів. Тут кожен зможе знайти щось для себе.

Окрім катання на лижах, пропонують нічні екскурсії схилами на ратраках та прокат снігоходів. Для охочих отримати порцію адреналіну діє прокат квадроциклів, сноубайків та електричних скутерів. Також у Буковелі відкрито сноупарк та атракціон «Big-Airbag». І, звичайно, як без ковзанок!

Тут кожен може вирушити в піший похід на один, два, а то й на чотири дні. Для такого відпочинку потрібне спеціальне спорядження – без нього вас нікуди не пустять. Узимку походи набагато менш безпечні, ніж в іншу пору року: є небезпека переохолодження, зсувів лави та інших неприємностей.

Траси двох категорій для новачків та досвідчених лижників пропонують курорти Вишків, Яблуниця (Івано-Франківська область), Ізкі, Пилипець (Закарпаппя), Плай, Захар Беркут, Славське (Львівська область) та Мигово (Чернівецька область).

В Яблуниці ви зможете насолодитися вертолітними турами – катанням на лижах із застосуванням вертольоту. Як це? На вершину гори лижників і сноубордистів доставляє не звичайний витяг, а вертоліт.

Мигово вважають найкомпактнішим курортом, адже готелі, ресторани і траси розташовані щонайбільше за сто п’ятдесят метрів одне від одного. Туристам тут пропонують катання на лижах, сноуборді, ковзанах та інші зимові розваги.

Досвідченим лижникам сподобаються траси виключно для їхнього рівня в Міжгір’ї, Подобівці (Закарпаття) і Тисовці (Львівська область). Новачкам буде цікаво покататися на лижах і сноубордах у Ворохті, Косові, Шешорах, Яремчому, Сокільському (Івано-Франківщина).

– Для катання на лижах чи сноуборді я порекомендував би Драгобрат, без катання – Яремче, Косів, якщо дозволяють фінанси – звичайно, Буковель. Стосовно походів – це на любителя, не кожен зможе. Потрібен хоча б мінімальний досвід та відповідальні організатори. Я б порадив піднятися на гори Петрос, Велика та Мала Сивуля, – зауважує Роман Трушик.

Відпочинок для душі і тіла

Західна Україна креативу має – хоч відбавляй. Місцеві підприємці з кожним сезоном придумують щось нове і цікаве.

Популярністю серед мандрівників користуються сауни та бані. Кожен хоч раз бував у подібних закладах. Правда, захоплююче? А тепер уявіть або – якщо бували раніше в карпатських саунах – згадайте відчуття теплого пару, коли додаєте температури, а шкіра вбирає мед. Коли стає жарко, ви вибігаєте на вулицю і занурюєтеся в холодний басейн або просто падаєте у сніг. Відчуття блаженства.

Не гірший релакс – «варіння» на повільному вогні в цілющій воді просто неба. Це тільки звучить загрозливо – насправді така процедура дуже корисна. Після повного розслаблення зануртеся в гірську річку – адреналін зашкалює, відчуття неймовірні!

Також більшість курортів пропонує лікувальні масажі, обгортання та заняття йогою.

Гарний настрій забезпечить катання на конях. Якщо спілкування з цими милими тваринами приносить радість, то їзда на зимовій упряжі з дзвониками зарядить вас позитивом до наступної відпустки!

Екскурсії до Косова і Яремчого здивують колоритом. Тут можна відвідати сувенірний базар, де ви придбаєте гуцульські речі, вручну виготовлені з глини, дерева та кераміки. І, звісно, ви можете купити тренд – вишиванку – одразу з рук майстрині. З порожніми руками ніхто не поїде!

Чому відпочивають в Україні?

На жаль, туристичний сервіс в Україні переживає не найкращі часи. Але все-таки власники прагнуть розвинути свій бізнес. Їхні старання не даремні. Приміром, кататися на лижах і сноубордах без шоломів в нас віднедавна не дозволяють. Охорона краще слідкує за поведінкою тих, хто відпочиває. Осіб, що перебувають у стані алкогольного сп’яніння, не пускають на спуски.

Іноземцям цікаво відвідати нашу країну і доторкнуться до гуцульської культури. Хтось приїжджає сюди регулярно. Що стосується українців, авіабілети за кордон – задоволення не з дешевих, і, хоча там можна знайти дешевше житло, переліт все одно буде дорожчим. Вітчизняні гірськолижні курорти, хоч і нижчі за якістю, та для українців усе-таки комфортніші. Та й – погодьтеся – веселої західноукраїнської атмосфери та колориту не замінить жодний альпійський п’ятизірковий курорт!

Зоряна Сащук