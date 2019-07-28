Об’єднані Арабські Емірати, або Нью-Йорк посеред пустелі

Чомусь люди часто думають, що Єгипет, Туреччина і ОАЕ — це типові курортні місця, де немає нічого, крім російськомовних туристів, системи «all inclusive» і аеробіки біля басейну.

Але усі ці країни мають свій колорит, що змусить Вас подивитись на них зовсім по-іншому. Зараз йтиметься про місце, що точно переверне Ваші уявлення про країни Близького Сходу: Об’єднані Арабські Емірати.

Мегаполіс посеред пустелі

Почуття шаленого контрасту — це те, що Ви постійно відчуваєте, перебуваючи в ОАЕ. Чому? Бо дорогою з аеропорту до готелю Ви бачите пісок, пісок і ще раз пісок. Складається враження, що є тільки пустир, з якого іноді визирають будови фабрик, заводів, магазинів.

Але коли Ви під’їжджаєте до центральної частини Дубаю, Ви просто не можете відірвати очей від веж і хмарочосів, висота яких сягає неба. Не дивно, що більшість найвищих споруд світу знаходиться саме тут.

Нагода подивитись на місто з висоти пташиного польоту випадає відвідувачам Бурдж-Халіфа, найвищого хмарочоса у світі. Не лякайтесь довгої черги: те, що чекатиме на вас там, у небі, вартує цього. Зустріти захід сонця на висоті 828 метрів з розкішним видом на мегаполіс посеред пустелі — що може бути краще?

Набережна Dubai Marina — місце, де Ви відчуєте атмосферу розкоші

Dubai Marina — це відомий район у Дубаю, який полюбляють як місцеві жителі, так і туристи. До речі, це одне з найсучасніших місць у цьому еміраті, адже тут знаходяться нові бізнес-центри, елітні помешкання, яхт-клуби, торгові центри. Але це не завадить Вам отримати колосальне задоволення від пішої прогулянки набережною. Наприклад, Ви зможете посидіти у затишному кафе біля каналу, яким рухатимуться білі яхти, а позаду тисячами вогників переливатимуться хмарочоси.

А ще більше вразить Вас той факт, що цей канал штучний. Так, їм вдалося зробити штучний канал посеред пустелі.

І це не остання річ, що Вас здивує в ОАЕ.

Торговий центр Dubai Mall як окремий вид мистецтва

Якщо Ви досі думаєте, що торгово-розважальний центр — це просто купа магазинів і місць, де можна поїсти, то Dubai Mall зруйнує Ваші уявлення.

По-перше, це найбільший торговий центр у світі. Не вистачить й цілого дня, щоб повністю обійти кожний поверх.

По-друге, там можна знайти все, що Ви хочете, і навіть більше. Там є зимовий центр з льодовою ковзанкою, один з найбільших океанаріумів світу і вихід до музичного фонтану. І все це посеред пустелі. Саме так! Там можна покататися на ковзанах посеред торгового центру і опинитися у холоді, коли на вулиці +35°C.

Океанаріум — це окрема історія. Люди стоять там годинами, просто спостерігаючи за підводним світом. Справжні сміливці можуть навіть поплавати поряд з акулами за окрему плату.

Їхати в ОАЕ варто хоча б для того, щоб повністю дослідити Dubai Mall.

Сафарі у пустелі, або Як відчути місцевий колорит

Якщо Ви будете відпочивати у Дубай і не спробуєте сафарі, то вважайте, що Ви не були там.

Це не просто порція екстриму, а й нагода познайомитися з арабською культурою. Раніше араби жили прямо в пустелі, і навіть зараз деякі кочівники практикують такий спосіб життя.

Як відбувається сафарі зараз: за Вами приїжджає джип, везе за межі міста — і ось Ви посеред пустелі. Піщані гори, верблюди і відчуття безмежності.

До речі, для кращого просування пустелею водії спеціально спускають шини. Це допомагає набирати максимальну швидкість.

Після сафарі на Вас чекатиме дегустація місцевої їжі і, звісно, шоу у східному стилі.

Враження від сафарі справді змушують схилятися перед величною і водночас безжальною пустелею.

Абу-Дабі — зелене місто

Абу-Дабі, мабуть, точно сподобається тим, хто швидко втомлюється від одноманітних пейзажів.

Зелені насадження і фонтани створюють справжню європейську атмосферу. Про те, що це ОАЕ, нагадує лише шалена спека.

У цьому еміраті можна знайти багато цікавинок: тематичний парк розваг «Ferrari World», резиденцію одного з правителів Абу-Дабі, архітектурні споруди, що входять до Книги Гіннеса, і просто фантастичний комплекс Madinat Jumeirah, який ще називають «дубайською Венецією». Але що дійсно вражає кожного туриста в Абу-Дабі — це білосніжна мечеть шейха Зайда. У світі існує лише шість подібних неймовірних споруд.

Білий мармур, на якому відбивається блиск сонця, фонтани з вишуканого італійського матеріалу, килими, які ткали вручну не один рік, люстри, виготовлені з кристалів Сваровскі — все це змушує затамувати подих перед величною мечеттю.

Сюди може вміститися майже 41 тисяча вірян, а відвідувати її можуть люди усіх конфесій.

Цивілізація у всьому: від метро до магазинів

Метро у Дубаї заслуговує на окрему увагу. Звісно, порівнювати його з українським просто неможливо.

Метро тут, авжеж, наземне і більше нагадує бізнес-центр: кондиціонери, ароматизатори повітря і відкриті капсули між станціями, з яких відкривається вражаючий вид на місто.

Навіть у магазинах на касі продукти покупцям складає окрема людина, сортуючи їх за вагою.

Звісно, на відміну від Туреччини чи Єгипту, тут Ви не зустрінете підозрілих поглядів чи непристойних коментарів з боку чоловіків. В ОАЕ вкрай суворо слідкують за порядком, тому про це хвилюватися не треба. Тут цінують безпеку.

Важко повністю описати усю вражаючу красу і комфортність Об’єднаних Арабських Еміратів, адже це варто побачити на власні очі. Дубай та Абу-Дабі — це міста, що увесь час ростуть, змінюються і вдосконалюються, тому, можливо, через десять років ми побачимо зовсім інші міста майбутнього.

Владлена Шишмілова