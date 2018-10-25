Острів-рукавичка розміром з пів футбольного поля

Мігінго – африканський риболовецький острів, знаходиться у найбільшому на континенті озері – Вікторія. Це одне з місць на планеті, де вам не вдасться усамітниться і де ви не зможете хоч інколи ігнорувати своїх сусідів, через те що відстань між стінами будинків подекуди менше метра.

Острів ділять між собою Уганда й Кенія, а також це зона інтересів країн Східної Африки. Через це тут постійно виникають конфлікти. Але цікаво інше: він займає площу дві тисячі метрів квадратних, що становить менше половини площі футбольного поля, а проживає на цьому клаптику землі близько п’ятисот осіб.

Британська газета «TheSun» стверджує, що на острові, окрім хатин місцевих, є: чотири бари, перукарня, салон краси та навіть будинок розпусти.

Життя на острові кипить! Зі світанком рибалки розгортають свої сітки у сподіваннях спіймати найбільшого окуня. Їм треба годувати себе і свої сім’ї. Мігінго живе риболовлею і торгівлею. Ввечері на роботу прибувають «нічні метелики» з Кенії, Танзанії та Уганди. Робітники до ночі засиджуються в барах.

Керують цією комуною Далмас Тембо і Джоржд Кібебе (кенійські рибалки, які першими оселились на острові, попередньо провівши обряд з вигнання злих духів з цієї території), а також п’ятеро сенаторів, що обираються шляхом народного голосуванням.

За двісті метрів від Мігінго розташований інший острів — Усінго, але він і досі безлюдний через те, що на ньому, за повір’ями африканців, живуть злі духи, власне через це, тут не перебуває жодна з армій країн, що претендують на цю територію.

До речі, острів має найбільшу щільність населення у світі! Але туристам, як і будь-якому іншому іноземцю, на ньому не можна перебувати довше доби. Тому, якщо мрієте відвідати озеро Вікторію, замовте собі додатково екскурсію до Мігінго. Тут немає лоску великих міст, унікальної природи африканського континенту, але тут Ви побачите справжнє життя пересічного африканця.

Марія Сусло