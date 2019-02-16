Палац-Фенікс гетьмана Кирила Розумовського

Палац гетьмана України Кирила Розумовського (м. Батурин, Чернігівська обл., Бахмацький р-н) – це пам’ятка архітектури національного значення, об’єкт Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», свідок величі України-Гетьманщини, який з батуринського пагорба вже кілька століть споглядає історію.

Зведений в 1799-1803 рр., на замовлення гетьмана Кирила Розумовського архітектором, що мав світове визнання — Чарльзом Камероном.

Не випадково Кирило Розумовський будує цей грандіозний палац саме в Батурині, адже в цьому місті була його гетьманська резиденція, сюди він свідомо повернувся на схилі свого життя, тут він помер та був похований.

Палац викликає щире захоплення та заворожує своєю досконалою архітектурою, внутрішнім інтер’єром численних кімнат, кожна з яких має своє функціональне призначення. «Батуринський палац являв таку єдність архітектури і пейзажу, рівного якій немає ніде», – засвідчив відомий історик архітектури Ф.Горностаєв на початку ХХ ст.

Після смерті гетьмана у 1803 р. до палацу доля була немилостива, і його чекала тяжка смуга випробувань. Маєток перейшов у власність сина Андрія, який не мав можливості контролювати стан справ у Батурині, згодом палац переходить до державної власності.

На початку ХХ ст. був знищений чудовий липовий парк, який оточував палац та службові флігелі. Палац витримав дві великі пожежі у ХІХ та ХХ ст. У другій половині ХХ ст. намагались декілька разів реставрувати палац, жодна з тих запланованих реставрацій не була завершена.

Лише зі здобуттям незалежності України, до долі пам’ятки виявились небайдужі українці, які спрямували свої можливості та кошти і повернули його із забуття. Як результат, у 2003-2008 рр. палац гетьмана Кирила Розумовського був відреставрований за збереженими кресленнями архітектора Камерона.

Сьогодні палац Кирила Розумовського – одне з тих місць, які має відвідати кожен українець і повернутися звідти справжнім громадянином. Відвідавши палац гетьмана Кирила Розумовського Ви матимете чудову нагоду поринути в епоху ХVІІІ ст. початку ХІХ ст. Глибше пізнати історію його створення та дізнатись про власника палацу — Кирила Розумовського та його родину.

Тетяна Оксинь