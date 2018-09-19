Шарм-еш-Шейх: туристичний рай у Єгипті

Піраміди і сфінкс. Фараони і мумії. Коли ми питаємо людей про те, що у них асоціюється з Єгиптом, то часто чуємо ці відповіді. Проте у цій сонячній країні є як мінімум ще один пункт, вартий вашої уваги. Це чудове місто біля Червоного моря під назвою Шарм-еш-Шейх. Давайте дізнаємось більше про цей магніт для туристів.



Шарм-еш-Шейх – це місто-курорт в Єгипті, розташоване в південній частині Синайського півострова біля Червоного моря. Один із районних центрів губернаторства Південний Синай. Населення міста складає близько 73 тисяч осіб.

Історична довідка

Назва цього єгипетського курорту походить з арабської мови, і перекладається як «Бухта Старійшини». Загалом історію Шарм-еш-Шейха можна поділити на 3 періоди: практично нікому не відоме село рибалок; місто в складі Ізраїлю (з 1967 року); повернення під владу Єгипту (з 1979). Перше поселення датується 1762 роком, але протягом майже 150 років цей населений пункт мав крихітні розміри. Він вважався селом, а основними промислами місцевих жителів були рибальство і торгівля. У 60-х роках ХХ століття конфлікт між арабськими державами та Ізраїлем досяг свого піку. В результаті Шарм-еш-Шейх став частиною Ізраїлю. До речі, це був непоганий період у житті поселення, оскільки ізраїльтяни зрозуміли вигоду розташування цього містечка і зайнялися перетворенням його в курортну зону. Вони значно поліпшили стан доріг, почали будівництво готелів і кемпінгів, а також займалися розвитком місцевої інфраструктури.

У 1979 році життя Шарм-еш-Шейха сильно змінилось, – в результаті мирної угоди між ізраїльтянами і єгиптянами Синайський півострів повернувся під юрисдикцію Єгипту. На щастя, єгиптяни продовжили розвиток курорту, тому на сьогоднішній день Шарм-еш-Шейх є одним з найбільш туристично привабливих місць у цій країні.

Географія і клімат

Шарм-еш-Шейх тягнеться з північного сходу на південний захід вздовж західного берега затоки Акаба. Неподалік від узбережжя міста знаходиться острів Тиран. На відстані 80 км від міста, всередині Синайського півострова, розташована Гора Мойсея і сусідня гора Святої Катерини, яке є найвищою вершиною Синайських гір.

Для Шарм-еш-Шейха характерним є спекотний, тропічний пустельний клімат з дуже малою кількістю опадів. У січні-лютому температура вночі падає до +15°C (інколи до +10°C), часом трапляється доволі прохолодний вітер. Найнижча зафіксована тут температура трапилась 23 лютого 2000 року, і склала +5°C. Влітку температура може підніматися до +45°C (абсолютний максимум був встановлений 3 червня 2013 року, – він становив +46°C). Найтеплішим місяцем є серпень, де вдень температура може підніматися до +38°C, а вночі вона зазвичай не опускається нижче +30°C. Температура води в морі не опускається нижче +20°C навіть взимку, а влітку вона піднімається до +28°C.

Туристичні знахідки

У місті Шарм-еш-Шейх є чимало цікавих місць і пам’яток для туристів. Проте деякі з них вашої особливої уваги. Необхідно виділити Рас-Мухаммад – перший національний парк Єгипту, який був відкритий у 1989 році. Він розташований на півдні Синайського півострова. Цей парк вважається одним з наймальовничіших місць біля Червоного моря, а його південна частина входить в десятку найкращих у світі місць для підводного плавання. Загальна площа цього парку становить 480 км, з яких 345 км становить водна поверхня. Його територія включає два острови: Тиран і Санафір. У заповіднику можна побачити понад 1000 різних видів риб, і близько 150 видів коралів (вік деяких з них сягає 2 млрд років). Крім того, у Рас-Мухаммаді можна зустріти багато представників місцевої фауни: лисиці, газелі, рептилії, птахи (наприклад, білі лелеки). Характерною частиною місцевої екосистеми є мангрові дерева.

Також тут є геологічні розломи, які з’явилися в результаті землетрусів. Особливої уваги заслуговує ще одне місцеве диво – Солоне озеро. Вміст солі у його воді вдвічі перевищує відповідні показники у морі через унікальні солоні джерела у ньому. Рас-Мухаммад можна відвідати як в складі організованої автобусної або морської екскурсії з Шарм-еш-Шейха, так і приватно, наприклад на орендованому автомобілі. З червня 2014 року відвідування цього парку можливе як по візі Єгипту, так і по «синайському штампу» в зв’язку зі зміною розташування єгипетського блок-посту на захід від повороту на Рас-Мухаммад.

Наступний пункт, який варто розглянути – це Старе Місто, один із найстаріших районів у Шарм-еш-Шейху. Цей район знаходиться у південно-західній частині міста, – в районі бухти Шарм-ель-Майя. В районі Старого Міста знаходяться порт і виїзд на трасу загальнодержавного значення. Старе Місто має безліч приватних і громадських пляжів, там розташовані деякі готелі. Крім того, біля порту, який є місцем стоянки більшості яхт в Шарм-еш-Шейху, ведеться планове будівництво нових об’єктів. У Старому Місті, крім готелів і пляжів, розташований відомий всім, хто хоча б раз побував на цьому курорті, великий східний базар «Старий ринок». Також тут є безліч ресторанів, магазинів, розважальних комплексів. Два входи в базар зроблені у вигляді великих воріт в давньоєгипетському стилі з малюнками на відповідні теми. Неподалік знаходиться популярна серед туристів скеля, де є водоспади і гірські стежки, які штучно освітлюються ввечері. Поруч із Старим Містом знаходиться великий ботанічний сад, який належить до центральної вулиці Peace Road, яка з’єднує собою все узбережжя Шарм-еш-Шейха.

Курортний відпочинок

Якщо брати пляжний відпочинок, то тут виділити 3 райони: Наама-Бей, Шаркс-Бей і Шарм-ель-Майя. У Наама-Бей розташовані найпопулярніші готелі міста і пляжі дуже високого рівня. В основному все узбережжя біля Шарм-ель-Шейха вкрите коралами, але біля старих готелів в Наама-Бей штучно створені входи в море між коралами. На сьогоднішній день тут діє природоохоронне законодавство, тому у більшості нових готелях вхід у море організований за допомогою спеціальних плавальних понтонів.

Шаркс-Бей

Майже у всіх готелях у бухті Шаркс-Бей вхід в море відбувається через понтони. Водночас готелі в цій бухті користуються популярністю через яскраві коралові рифи, які населені різноманітними рибами і морськими тваринами. Саме сюди часто привозять численні екскурсії з тими, хто любить познайомитися з підводним світом. Крім цього, в цій частині Шарм-еш-Шейха активно розвивається власна курортна зона. В цьому районі варто прогулятися біля готелю Savoy. Там знаходяться ресторани, де представлені страви з різних частин світу, конференц-центр, спорт-бар, нічний клуб з боулінгом, сувенірні лавки і магазини.

Бухта Шарм-ель-Майя

Бухта Шарм-ель-Майя має піщаний пляж довжиною близько кілометра. Вона розташована у районі Старого Міста. Готелі тут в основному мають 4 зірки, але зручний вхід у море, дрібний сіро-жовтий пісок, присутність великого ринку з сувенірами, фруктами і одягом робить цю бухту популярним місцем для сімейного відпочинку. Окрім того, недалеко звідти знаходиться великий аквапарк з кількома десятками водних атракціонів, які розташовані в готелі Albatros Aqua Blue.

Кулінарний Шарм-еш-Шейх



У Шарм-еш-Шейху є величезна кількість привабливих ресторанів і кафе. У поціновувачів м’ясних страв великою популярністю користується ресторан Mahony, який розташовується навпроти популярного торгового комплексу Carrefur. Якщо вірити досвідченим мандрівникам, то саме тут можна спробувати, наприклад, дуже смачний стейк. Також в їх меню є чимало морських делікатесів. Безсумнівною перевагою ресторану Mahony є великий вибір алкогольних напоїв.

Тим, хто бажає спробувати класичні національні страви, буде цікаво відвідати ресторан El Masrien, розташований в районі Старого Міста. Цей заклад виглядає досить скромно, але страви у ньому завжди мають високу якість. Традиційний кебаб з баранини, суп із сочевиці, рис, оригінальні страви з курки – це лише мала частина тих фірмових делікатесів, якими може здивувати своїх гостей ресторан El Masrien. Насолодитися вишуканими морепродуктами можна у ресторані Fares. Вмілі кухарі готують справжні кулінарні шедеври з риби, креветок і кальмарів. Серед головних характерних рис ресторану варто виділити великі порції. У Шарм-еш-Шейху діє два ресторани під назвою Fares, один з яких знаходиться у Старому Місті, а інший в районі Іль Меркато.

Як бачите, Шарм-еш-Шейх – це дуже багатоманітне і яскраве місто. Кожен, хто приїжджає сюди, може знайти щось цікаве для себе. Таким чином, під час подорожі там ви зможете отримати неймовірно велику кількість позитивних емоцій і вражень.

Артем Мурадов