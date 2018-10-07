Топ-3 чарівних місця для кемпінгу в Україні

Вимкнений телефон для економії заряду, довгі прогулянки, незвідані місцини, міцний сон і каша на багатті. Вдалий похід українськими ландшафтами вимірюється спокоєм, місцевістю і підготовкою. Як втекти від ХХІ століття і бути безмежно щасливим?

Трахтемирів – місце сили і козацького минулого



Останнім часом увага туристів до цього живописного місця збільшилась. Оскільки геологічний феномен Канівських гір чарує своєю живописністю, а історичні події ваблять жвавий розум. Чаща лісу, велич степів приховують давноминулу козацьку столицю 15-18 ст. Тут розташовувався монастир, госпіталь для козаків, поселення старшин і велись козацькі збори. Нажаль від козацьких часів ліс зберіг лише цвинтар неподалік села Луковиця. Саме цвинтар вважають осередком сили. Могили датуються 17-19 ст., однак можна знайти й більш ранні, якщо ваше око продереться крізь подеколи незрозумілі камінні візерунки. У Трахтемирові залишився лише один прописаний поселенець, його іменують Скіф. Наче архангел тутешніх місць, він поклав своє життя на вивчення трахтемирівського минулого і допомогу тутешнім мандрівникам, яка дуже знадобиться у цьому поході.

Що варто взяти:

Найбільшу проблему для мандрівника-початківця складатиме вода. Оскільки поселення, як такого, на Трахтемирівському півострові немає, є лише дачники у селі Луковиця. В них можна попросити наповнення пустих фляг, однак через перебої зі світлом (світло дають рано вранці і ввечері до 20.00) місцеві мусять економити свої запаси питної води, однак радо підкажуть місце найближчого джерела. Також, місця де ключ пробивається крізь товщу піску підскаже Скіф.

Стосовно води розчаруванням може стати цвітіння Дніпра, тому липень і кінець серпня краще провести в іншій місцевості. Ще 15 років тому можна було пити воду з Дніпра, без термічної обробки – зітхаючи згадують місцеві.

Як дістатись: З Києва чотири рази на день ходить автобус до Великого Букрина з автостанції Видубичі. По 2 маршрутки о 7:40 і так само о 15:20. Приблизно через 2 години, ви починаєте вашу містичну подорож пішки.

Кінбурзька коса — спокій біля моря





Коли душа потребує моря й безлюдності варто звернути увагу на Кінбурзьку косу. Дивовижне місце, в якому величний Дніпро, та Південний Буг зустрічається з Чорним морем, заходи сонця завжди рожево-фіалкові, а хвилі сапфірові з пухкими білими баранцями.

Територія Кінбурна повністю лежить у природному заповіднику «Білобережжя Святослава», тут знайшли своє помешкання більше ніж 240 видів птахів, знаходиться найбільше в Європі поле диких орхідей, які квітнуть в травні, соляний промисел зі збереженням вікових традицій відкритого видобування й реліктова дубова роща. Ранком туристам, що оселились біля моря щастить вітатися з чорноморськими дельфінами, а іноді доводиться ділитися своїми сніданками з чайками. На території коси ловлять мідії та криветки, а темними вечорами сяють не тільки зорі, а й біолюмінісцентний планктон.

Найширша частина коси сягає 10 км, а найтонша менше одного метру, та справжні дива трапляються по дорозі до краю землі. Ні в якому разі не варто купатися за 1 км від краю коси, оскільки через підводні течії берег облизують водовороти. Все ж таки, майте на увазі, що найбільша річка України впадає в цьому місці в море, де зустрічається прісна й солона вода різних температур. Майже на краю суходолу знаходиться розтрощена баржа, полишена моряками у скрутний час. Однак найбільша краса чекатиме в кінці маршруту: виднокіл огортає лише вода, де хвилі танцюють в парах, зустрічаючись один з одним у хаотичному плеску води, і пропливаючі повз величезні грузові кораблі оглушують прощальним гудком суходіл.

Що варто взяти:

Теплі речі

Засоби проти сонця

Засоби від комарів

Як дістатись:

Найкращий шлях із Очакова переправитись до Покровських хуторів через лиман на катері. Влітку вони ходять щодня двічі на добу (о 7:00 і 15:00), з причалу №333. Лише через штормові попередження катери скасовують на кілька днів.

Мигія та Актовський каньйон — спортивний дух і шатні пейзажі



Мабуть найбільш популярне місце для літнього і осіннього відпочинку. Це пов’язано з розвиненою інфраструктурою селища. Усі мисливці за водним екстримом знають, що найкращий рафтинг чекає їх у Актвоському каньоні, який лежить через скелю до надзвичайно чарівного радонового озера. Місцеві кажуть, що озеро утворилося у гранітному кар’єрі буквально за один вечір. Робітники закінчили робочий день, а наступного купалися у 20-ти метровому завглибшки озері. Подейкують, що техніка не залишилася на дні. У 90-х роках заповзятливий бізнесмен рік викачував воду з озера і здав всю техніку на металобрухт.

Купання ж у озері, може приємно здивувати не тільки прозорістю води (при купанні видно кам’яні брили, які ніби спіраллю спускаються в глиб озера), а й можливість стрибнути з височенької скелі. Однак, вода у озері доволі прохолодна, через наявність підводних течій, тому варто не затримуватися у воді, аби уникнути виникнення судом. Купання в озері доведеться розділяти з іншими відпочивальниками, але дивна консистенція води, її прозорість та неймовірний, чистий, блакитний колір нівелюють прикрість близького сусідства. А змонтувати табір можна на скелі з чудовим ранковим та вечірнім краєвидом, де з однієї сторони відкривається вид на пороги Бугу, а з іншої на озеро. Без сумніву, затишних для кемпінгу місць, неподалік, вдасться знайти з легкістю. Також приємно дивують піші маршрути скелями з відповідними відмітками стежок різного навантаження.

Відправившись на іншу сторону скелі, ми опинимося у світі рафтингу. Однак, навколо буде настирлива цивілізація. Більшість людей займають місця для пікніку поряд з річкою, і вночі можуть збудити не сови, а людські вигуки. Піднявшись трохи вище вздовж берега Південного Бугу, можна натрапити на млин 1897 року, збудований паном Скаржинським. Це єдиний млин збережений до нашого часу з понад 350-ти.

Що варто взяти:

Обираючи Мигію як місце для кемпінгу варто звернути увагу на близькість різного роду кафе, магазинів і хостелів. Тому ваша подорож не зіпсується через забудькуватість. Мигія може послужити чудовим початком, або закінченням низки походів.

Як дістатись:

Від Первомайська, Миколаївської області маршруткою, за помірну ціну, до 20 грн, за 20 хвилин ходу.

Відпочивайте у гармонії з собою, насолоджуйтесь життям і відкривайте мандри Україною. Кемпінг — це романтика молодості та єднання з усім живим на планеті, тож нумо зачаровуватися місцинами нашого топу, поки зимова прохолода не змушує чаруватися закордонною красою.

Ярослава Сахневич