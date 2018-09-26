У Буковель з дітьми, або сім порад правильного відпочинку

Відпочинок в Буковелі – це мальовнича природа, лікувальне й оздоровче повітря. Період, який Ви проведете з дітьми в цьому гірському краї, залишиться у вашій пам’яті на все життя.

Подорожі з дітьми останнім часом набувають дедалі більшої популярності серед молодих батьків. Але справа це зовсім не проста, хоча й може бути надзвичайно приємною. Для того, щоб поїздка не перетворилася на фільм жахів необхідно до неї ретельно підготуватися. Спробуємо Вам у цьому допомогти.

Плануючи відпочинок у Буковелі, забронюйте місця за кілька місяців, бо незважаючи на добре розвинену інфраструктуру, в пік сезону під час пошуку пристойного місця для проживання можуть виникнути неабиякі труднощі. На сьогодні карпатські здравниці дуже популярні серед вітчизняних туристів.

Обирайте готель, який розрахований на сімейний відпочинок із дитячим майданчиком, аніматорами. Навчання катанню на гірських лижах дітей-початківців повинен проводити професійний інструктор. У Буковелі є зовсім прості лижні траси, на яких цілком комфортно можуть кататися діти.

Кращий варіант харчування на відпочинку з дітьми – шведський стіл, де дитина обирає те, що вона хоче з’їсти. Це захистить Вас від істерик ,,не хочу того чи іншого”. Завжди тримайте під рукою воду чи сік для дитини.

Наступний етап – вибір виду транспорту. Найбільш комфортну подорож Вам вдасться здійснити на потязі. Купуйте квитки заздалегідь, якщо у Вас маленькі діти, а бюджет дозволяє, найкраще викупити все купе, так малечі й Вам буде достатньо місця для руху. Зручно виїжджати ввечері, тоді дитина засне одразу ж і, можливо, спатиме до ранку.

Недолік потягів – делікатні санітарні умови, тому протріть антибактеріальними серветками всі поверхні, до яких буде торкатись ваша дитина. Якщо навіть з вікна не дме, і вам здається, що протягів немає, все одно кладіть малюка ніжками до вікна. Візьміть планшет з іграми та мультфільмами, пару нових іграшок, книжку, зручний одяг та взуття!

Влітку беріть речі як на теплу, так і на прохолодну погоду. Акцент зробіть на зручному взутті, довге ходіння стомлює малюків. Перебуваючи із дітьми на відкритому повітрі, влітку оберігайте їх від перегріву, а взимку від переохолодження. Якщо Ви завітали до Буковелі взимку й приїхали без інвентарю та екіпіровки, то їх легко можна взяти напрокат.

Ви повинні мати з собою аптечку з найбільш необхідними в мандрівці медикаментами і знати, як їх застосовувати для дітей. Обов’язково візьміть спиртовий розчин-антисептик чи гель для рук, вологі антибактеріальні серветки. Саме через руки ми отримуємо 90% хвороб – від вірусу грипу до лишаїв.

Гель, який має 60% ізопропилового спирту вбиває 99% вірусів та бактерій за 30 секунд. Візьміть крем «Рятівник», свічки з гліцерином (від запору), не ртутний термометр, пластир, ліки від алергії, жарознижувальні й протизапальні препарати, судинозвужувальні краплі для носа, дитячий крем, вушні палички та манікюрні ножиці.

Дивлячись на красу мальовничих гір, дихаючи свіжим повітрям, насолоджуйтеся спілкуванням один з одним – це найважливіша порада!

В оточенні Карпатських лісів Ви відпочинете й тілом, і ДУШЕЮ!!!

Еллен Чайкун