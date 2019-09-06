Ужгород: чим зайнятись у місті з історією

Карпати. Скільки мрій і величі у цьому слові. Гори, що чарують своєю неприступною вродою. Саме вони — один із найпопулярніших пунктів призначення серед туристів в Україні. Але що робити тому, кого гори манять, але відмова від міського життя здається непосильною? Відповідь проста — їдьте до Ужгорода.

Ужгород — найменший обласний центр України, а також одне з найстаріших та найпрекрасніших міст. Його більш ніж тисячолітня історія вражає, однак не менше захоплює і його сучасність.

Місто лежить на кордоні зі Словаччиною і коли приїжджаєш туди вперше, розумієш, що столиці таки є чому в нього повчитися. Вулиці чисті, на кожному кроці охайні смітники; заворожує навіть міський вокзал, що здалеку нагадує маленький пряничний будинок. А головне те, що навколо чисто й жодного МАФа.

Помилувавшись красою міста, слід вирішити, де ж зупинитись. Житло Ужгороді не надто дороге. Окрім хостелів, що цілком можуть позмагатися з європейськими, та готелів, це місто має гостинних орендодавців, які з радістю здадуть квартиру туристові десь на Корзо чи Корятовича за досить вигідною ціною. Хоча тут можна й зекономити. Не бійтеся брати житло не в центрі, Ужгород — маленьке місто, а пройтися його вуличками — сама приємність.

Ну от, квартира десь на Фединця вже виняйнята. Що ж робити далі?

Насправді, це місто не створене для нічних клубів та дискотек, уся його архітектура, гучне шурхотіння центру та сакури, що рясно зацвітає навесні, манять зайти до найближчої кнайпи. А їх тут купа! Звідусіль так і линуть аромати наваристого бограша, гуляша, баноша й поливок усіх рівнів гостроти. Тут навряд чи їстимеш легкий овочевий супчик, адже м’ясо — основа закарпатської кухні. Закарпаття — це ніби наша Мексика, адже тут так само кожну страву треба запивати ще кількома стаканами води. Однак ці божественні смаки та аромати вже ніколи тебе не відпустять. Неможливо оминути увагою ціни: для гаманця київського студента це місто — справжня знахідка.

Ужгород пригощає туристів палінкою та закарпатським вином. Так, лише тут можна купити пляшку «Limited Edition» за 40 гривень та весь вечір дивуватися її насиченому смакові. Один із найцікавіших видів вина — «Бичача кров». Чому кров і чому саме бичача — незрозуміло, але смак напою точно вартий уваги гурманів.

Молоді в Ужгороді багато, відпочивають усі зазвичай у кнайпах, але є й такі, що люблять вибиратися за межі міста кудись у бік Перечина. Насправді тому, що в іншій стороні Словаччина, і туди просто так не виїдеш (ужгородці, почувши ці слова сміються, адже відвідини Словаччини або Угорщини для них — то чи не щотижнева річ). А от дорогою в Перечин можна й пікнік влаштувати, підібравши зручну місцину на Скалці чи біля Невицького замка. Не можна забувати й про кошик із солениками та кількома пляшками «Закарпатського» або «Бичачої крові».

Загалом це старовинне місто приваблює велику кількість туристів. Цього року «Укрзалізниця» додала туди кілька весняних рейсів. Все заради того, аби більше людей змогли насолодитися цвітінням сакури. Це прекрасне дійство можна застати з кінця квітня до початку травня. Для бюджетних туристів – радість: український аналог Японії.

Так, це не дуже тусовочний Ужгород, місто для не-зовсім-інтровертів, що люблять затишні компанії та гори, які видніються з вікна. Це таке маленьке й рідне місто, що стане раєм для кожного, хто його відкриє. Адже крім Замку та кордону тут сховано безліч пригод та загадок, та й скрипка на набережній звучить для кожного по-різному.

А для того, щоби знайомство з Ужгородом пройшло без «особливих» пригод, варто пам’ятати кілька речей:

бережіть свої речі! Декотрі неетичні роми справили місту недобру славу невеликими крадіжками. Особливо уважними слід бути в автобусах та іншому громадському транспорті.

Декотрі неетичні роми справили місту недобру славу невеликими крадіжками. Особливо уважними слід бути в автобусах та іншому громадському транспорті. бережіть шлунок! Закарпаття — це велика гастрономічна пригода. Але не варто перевіряти своє здоров’я на міцність. Бограч та гуляш завжди можна доперчити, тому радше брати не гостру «версію» смаколиків. Крім того, закарпатська кухня дуже важка, тому не слід переїдати та куштувати все в один день.

Закарпаття — це велика гастрономічна пригода. Але не варто перевіряти своє здоров’я на міцність. Бограч та гуляш завжди можна доперчити, тому радше брати не гостру «версію» смаколиків. Крім того, закарпатська кухня дуже важка, тому не слід переїдати та куштувати все в один день. остерігатеся змій! Не є секретом, що Карпати — домівка для багатьох прекрасних створінь. Серед них є й небезпечні. Ужгород не є вийнятком, адже у пригірських районах та гірських річках водиться багато змій. Від цього не втечеш, а укус гадюки, хоча й не смертельний, та все ж може зіпсувати відпочинок. Тому завжди варто мати з собою аптечку та телефони для зв’язку зі «Швидкою допомогою» та лікарнею.

Марія Молодковець