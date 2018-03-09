Євротур по-бюджетному: Варшава — частина друга

Ти зібрався у євротур. Маєш 3600 гривень та бажання пізнавати нове у режимі «більше і дешевше». Тобі по дорозі з нами. З такими вихідними даними за чотири дні ми побачимо дві нових для нас країни та три європейських міста.

Нагадаю, ти зараз — біля магазину Бедронка у Медиках. Ми витратили вже 246 гривень і не збираємося зупинятися. Рюкзак на плечах, дихається вільніше. Відкривай наші поради — починаємо!

Крок 1. Медика–Пшемисл

Варіантів небагато. Ти стоїш біля магазину Бедронка, де їздить тільки одна маршрутка. Проїзд коштує 2,5 злотих (приблизно 20 гривень). Сідай і їдь до Пшемисла.

Крок 2. Потяг Пшемисл–Варшава

Польська залізниця крокує трохи швидше за нашу. Хоч в Україні вже є онлайн-бронювання квитків, у Польщі воно працює довше та зручніше. Що цікаво — знижок теж багато, і ми можемо ними користуватися.

Головна з них — 37% для молоді та дітей.

Потяг TLK 31104 Пшемисл–Варшава

Вартість повного квитка — 40 злотих.

Зі студентською знижкою вартість зменшиться до неповних 30 злотих.

Майже о дев’ятій на горизонті з’явиться Варшава. Тут ми проведемо ніч або більше.

Крок 3. Варшава

Тепер ти вже точно в Європі. Маршрут доведеться розділити на два дні. Або ж гуляємо сьогодні, ночуємо в хостелі і зранку летимо до Брюсселя, або ж залишаємося тут на цілих два дні. Ми ж подорожуємо бюджетно, чи не так?

День перший

Королівський палац

Знайомство з Варшавою найзручніше починати з Замкової площі прямо перед Королівським палацом. Зверніть увагу на колону короля Сигізмунда III Вази. Саме він переніс столицю з Кракова до Варшави. Пам’ятник спорудили 1644 року на замовлення короля Владислава IV, який вирішив увічнити пам’ять про свого батька. Відомо, що раніше колона була вдвічі вищою, однак дала тріщину ще на етапі виготовлення. Згодом її зменшили і все-таки встановили на площі.

Ідемо далі. Заходимо в Костел Святого Іоанна Хрестителя, розташований поруч.

Собор Святого Іоанна Хрестителя

Побудова собору датується XIV століттям. Тут відбувалися королівські вінчання, коронації і поховання. Оглянувши інтер’єр, зазирніть і на площу Канонів за храмом. У XVII столітті в тутешніх будинках жили священики-каноніки, на честь яких і назвали місце. Тут стоїть величезний бронзовий дзвін, яким ніколи не користувалися, бо після виготовлення його так нікуди й не підвісили. Також тут можна побачити найвужчий будинок міста шириною в одне вікно. Хитрий господар, який побудував його, прагнув уникнути сплати великого земельного податку, що в давнину рахували за шириною фасаду.

Від храму йдемо до Ринкової площі.

Ринкова площа Старого міста

Ця площа бачила всяке: і веселі ярмарки з гуляннями, і страту злочинців. Ледь ступивши на неї, можна повернути праворуч і вузькою вуличкою Celna вийти до оглядового майданчика. Звідси добре видно Віслу. Повернувшись на Ринкову площу, розгляньте пам’ятник Варшавській Сирені, яка з початку XX століття є символом міста.

Будинок-музей Марії Склодовської-Кюрі

Єдиний у світі музей великої науковиці відкрили в будинку, де Марія народилася і провела дитинство. Звідси у віці 24 років вона поїхала до Сорбонни, щоб стати першою жінкою-викладачем в історії цього університету, займатися наукою і отримати Нобелівську премію за відкриття радію і полонію. В експозиції — особисті речі Марії, книги і лабораторне обладнання.

Далі маршрут простягається вулицею Freta, що виводить на Ринкову площу Нового міста.

Ринкова площа Нового міста

Нове місто, назване так на противагу Старому місту, було окремою адміністративною одиницею зі своєю ратушею і костелом аж до XVIII століття. Але будівлю ратуші розібрали 1818 року. Майже всі будинки, що оточують площу, відновили після Другої світової війни.

Ідемо далі — до невеликої білосніжної будівлі.

Костел Святого Казимира

У цьому храмі мешканці Варшави ховалися під час Другої світової війни. Від нього варто пройти кілька кроків вулицею Rynek Nowego Miasta до костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії. Історики вважають, що його побудували на місці стародавнього язичницького храму.

Праворуч від костелу є дорога. Вона веде до оглядового майданчика, де приємно відпочити в кінці прогулянки.

День другий

Кондитерська A.Blikle

Скоріше за все, ми оселилися в центрі міста. Другий день перебування у Варшаві варто почати зі сніданку в кондитерській A.Blikle. Заклад розташований на вулиці Nowy Świat з 1869 року. Тут випікають найсмачніші пончики у місті. Зрозуміло, є й інші смачні страви.

Палац культури і науки

Це — найвища будівля Польщі. Її будували радянські будівельники за кошти СРСР. На тридцятому поверсі висотки є оглядовий майданчик.

Ідемо далі. Повертаємо праворуч — і незабаром побачимо Музей Варшавського повстання.

Музей Варшавського повстання

Варшав’яни пишаються цим музеєм, присвяченим повстанню поляків проти нацистів 1944 року. До влаштування експозиції підійшли творчо. Відвідувачі йдуть довгими звивистими коридорами, на стінах яких розвішані листівки відривного календаря. Частина інформації зберігається у скриньках, які можна відкривати. Тут є і підпільна друкарня, і вузькі лази, в яких потрібно буквально протискуватися поповзом.

Костел візиток

Костел примітний тим, що не був зруйнований під час Другої світової війни. Інтер’єр його зберігся у первісному вигляді. Усередині варто звернути увагу на кафедру, зроблену у формі корабля, і орган, на якому грав сам Фредерік Шопен.

Краківське передмістя

Маршрут прогулянки завершується на Краківському передмісті — одному з найкрасивіших проспектів Варшави. Тут знайдеться безліч ресторанчиків, де можна влаштуватися на обід.

Та тримайте годинник поряд: ввечері або ж завтра зранку у нас літак до Брюсселя.

Крок 4. Хостел

Після важкого дня, якщо ж ми ще не вилетіли до Брюсселя, ідемо у напрямку хостелу. Традиційно майже всі — розташовані в центрі. Ніч коштуватиме приблизно 40 злотих. Бронюємо на сайті booking.com.

Крок 5. Трансфер до аеропорту Варшава-Модлін

Головне, що потрібно зрозуміти у цьому кроці — те, що дешевого трансферу не буває.

Трансфер Варшава Центральна–Модлін

Вартість повного квитка — 33 злотих.

Жодних знижок.

Крок 6. Аеропорт Варшава-Модлін

В аеропорт потрібно прибути не пізніше ніж за дві години до вильоту. Справа в тому, що реєстрація завершується за годину до відбуття. Це не рекомендація — це правило. У крайньому випадку потрібно дзвонити представникам авіакомпанії (у нашому випадку — RyanAir).

Документи, що вимагає перевізник:

закордонний паспорт;

медичне страхування;

квитки.

Літак Варшава–Брюссель

Вартість повного квитка — 42 злотих.

Так-так, переліт коштує майже як трансфер. Нагадаю, Бельгія також є частиною Шенгену. Жодних проблем з документами не буде.

Бронюватимемо на офіційному сайті RyanAir — RyanAir.com.

Крок 7. Повітря

Здіймаємося в повітря. Третя частина серії матеріалів Євротур по-бюджетному вже завантажується на сайт Otiumportal.com.

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Підсумки:

2,5 zl + 30 zl + 40 zl + 33 zl + 42 zl = 147,5 zl.

Неповних 1200 гривень. Звісно, не забувай про їжу.

Володимир Томащук