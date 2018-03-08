Євротур по-бюджетному: Львів — частина перша

Збираємо рюкзак. На старт. Поїхали.

Крок 1. Київ–Львів. Забронювати квиток до Львова

Віднедвана сайт Укрзалізниці пропонує своїм користувачам послугу бронювання квитків онлайн. Воно передбачає і використання знижок, зокрема студентських. Власне, студентський квиток допоможе знизити вартість квитка вдвічі.

Потяг 049К Київ–Львів

Вартість повного квитка — 218,25 грн.

Зі студентською знижкою вартість зменшиться до неповних 110 грн.

О шостій ранку потяг прибуває до Львова. Тут ми проведемо день і ніч.

Крок 2. День у Львові

Зійшовши на перон, можеш викреслювати напис «Львів» у своєму блокноті. Ти вже в ньому. Діставай наші поради та чимчикуй за вказівками.

Вокзал

Перше, що слід відвідати туристові у Львові (хоча особливого вибору в нього і немає) — будівлю Головного залізничного вокзалу. Комплекс, збудований 1861 року, до наших днів практично не зберігся. Сучасну будівлю з куполоподібним дахом і скляними арками збудували 1904 року і лише кілька років тому повністю відреставрували.

Ідемо далі — в напрямку старого центру (вул. Городецька).

Собор Святого Юра

Розташований за декількасот метрів від вокзалу.

Головна святиня українських греко-католиків довгий час була резиденцією церковних митрополитів. Собор Святого Юра — це частина цілого комплексу будівель, оформлених у стилях бароко і рококо. Милуватися розкішною архітектурою пам’ятки можна довго. А ввечері, коли вмикають підсвітку, собор ще більше вражає своєю величчю.

Ідемо далі — у напрямку парку Івана Франка.

Парк імені Івана Франка

Парк імені І. Франка розташований майже в самому центрі міста. Це — найстаріший міський парк в усій Україні. Тут завжди панує особлива атмосфера — її збагне тільки той, хто бував у Львові. Дійшовши до північного краю парку, можна посидіти у кав’ярні просто неба та помилуватися головним корпусом Львівського університету.

Крокуємо далі. Розпитуємо людей, у якій стороні площа Міцкевича.

Площа Міцкевича

1904 року у центрі Львова звели пам’ятник славетному польському поетові Адаму Міцкевичу, на честь якого і назвали площу. Якось навпроти сталася пожежа. Будинки № 8 і 10 згоріли, а на їх місці збудували відділення Укрсоцбанку. Усе б нічого, але нова будівля типу «коробка» аж ніяк не вписується в архітектурний ансамбль площі. Це місце стало об’єктом насмішок і анекдотів веселих львів’ян. [Любі львів’яни, не засмучуйтеся! У вас такий архітектурний абсурд один на все місто, а в Києві — на кожній вулиці].

Ідемо далі. Вже видно пам’ятник королю Данилу.

Пам’ятник королю Данилу

Статуя короля Данила прикрашає Галицьку площу трохи більше десятьох років, але без неї вже важко уявити Львів. Цікаво, що цей пам’ятник — улюблене місце зустрічі львів’ян. Коли кажуть «зустрінемося біля Коня» — йдеться саме про статую Данила.

Поряд — Бернардинський монастир.

Бернардинський монастир



Колись Бернардинський монастир був частиною комплексу оборонних споруд міста — тому нагадує скоріше фортецю, ніж церковну обитель. Одна з легенд розповідає, що колись тутешні ченці вирили підземний хід, який з’єднував монастир бернардинів з розташованим неподалік жіночим монастирем кларисок для романтичних зустрічей. Щоправда, тунель таки існував насправді: його використовували під час будівництва підземного переходу на Митній площі.

Біля монастиря є сквер, що також називають Бернардинським садом. Тут час від часу влаштовують культурні заходи. Якщо пощастить — ти потрапиш на один з них.

Піднімемося трішки вище.

Галицька жидівська кнайпа «Під золотою розою»

Раніше тут була синагога Золота роза. Власне, на честь зруйнованої під час Другої світової війни пам’ятки і назвали цей заклад. У кнайпі готують традиційні єврейські страви: хумус, форшмак, цимес, фаршировану щуку. Що цікаво — у меню немає цін. Перш ніж заплатити за обід, тобі доведеться поторгуватися з офіціантом.

Роззирнися навколо — і побачиш Домініканський собор.

Домініканський собор

Якщо ти не бачив цієї пам’ятки — ти не був у Львові. Найупізнаванішу будівлю міста, оформлену в стилі бароко, гріх не роздивитися зовні і всередині!

Аптека -музей

Найстаріша у Львові аптека «Під чорним орлом» розташована в будинку на розі вулиць Друкарської і Ставропігійської. Тут працює музей, присвячений історії аптечної справи. В аптеці-музеї можна придбати фірмове «Залізне вино», що зміцнить імунітет і додасть сил.

Площа Ринок

І який Львів без головної площі? Фонтани, кав’ярні з ресторанами, галас, льодяники, вуличні музики — ти назавжди запам’ятаєш це добре й веселе місце, щойно тут побувавши.

Ратуша

Всього 350 крутих сходинок від площі — і ти на верхівці будівлі мерії Львова. Приголомшлива панорама міста варта того, щоб здійснити нелегкий підйом:)

Крок 4. Хостел

Після важкого дня ідемо у напрямку хостелу. На щастя, майже всі — в центрі. Ніч коштуватиме 90–130 гривень. Бронювати будемо на сайті booking.com.

Став будильник на ранок: максимум о пів на дев’яту маєш бути на вокзалі.

Крок 5. Львів–Шегині. Дійти до Польщі

Після спокійної ночі у дешевому хостелі якнайраніше встаємо і йдемо до зупинки міжміської електрички. Нам потрібно дістатися зупинки Держкордон.

Міжміська електричка Львів–Мостиська ІІ (5:17, 8:45, 17:44)

Вартість повного квитка — 11 грн.

Зі студентською знижкою ціна становитиме неповних 6 грн.

Після двох годин шляху виходимо з потяга. Від зупинки електрички до пішого кордону Шегині-Медики усього 200–300 метрів. Ідемо і спостерігаємо за людьми.

Зазвичай черга складається з українських туристів, тобто людей, що просто їдуть у подорож; та бабусь-перекупниць, що продають український алкоголь та цигарки у Польщі, а польські товари — вдома. Незручність — у тому, що і ті і інші змушені йти в одну чергу — для українців. Та є хитрість. Якщо роздрукувати «липового» електронного квитка на літак, що відлітає за 6–7 годин, наприклад, з Жешува — за проханням прикордонники можуть пустити тебе в чергу для європейців, щоб ти не запізнився на рейс. Європейська смуга майже завжди порожня.

Дочекавшись своєї черги, спокійно підійди до прикордонника та покажи свої документи. Вже за кілька хвилин ти опинишся на території Польщі.

Документи для перетину пішого кордону Шегині–Медика:

закордонний паспорт;

медичне страхування;

додаткові супровідні документи (копії квитків на літак, автобус, резервування номеру у хостелі, зворотні квитки).

Крок 6. Магазин Бедронка

Добрий ранок, ти в Шенгені. Посміхнися ще раз і йди до магазину Бедронка.

Чекай на нас саме там. Друга частина серії матеріалів Євротур по-бюджетному вже завантажується на сайт Otiumportal.com.

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Підсумки:

110 грн + 130 грн + 6 грн = 246 грн.

Звісно, візьми ще щось на їжу.

Володимир Томащук