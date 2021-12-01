Якщо ви більше не можете спокійно читати новини, що Карпати засипало снігом, то настав час думати про зимову відпустку. Тим більше, що до старту сезону вже рукою подати. І де ж його розпочати, як не на найвищому гірськолижному курорті України?! Адже тільки на Драгобраті сніговий покрив лежить із кінця листопада до середини квітня, а його товщина подекуди сягає півтора метра.

Гірськолижний курорт Драгобрат розташований за десять кілометрів від села Ясіня Закарпатської області. Він побудований подалі від цивілізації: на висоті 1300 метрів у однойменному урочищі біля підніжжя гір Стіг (1704 м) і Жандарм (1763 м). На декілька кілометрів довкола — лише мальовничі полонини й густі смерекові ліси Карпатського біосферного заповідника.

Таке місце розташування формує унікальний клімат, який ідеально підходить для зимових видів спорту. До того ж гірськолижний курорт дивує демократичними цінами, відсутністю великого скупчення людей і неймовірними видами на Говерлу й Петрос. Та найбільший бонус — природний пухкий сніг у безлімітному обсязі. Тут можна вдосталь кататися із початку грудня до середини квітня. Ба більше, торішній сезон завершували аж на травневі свята!

Драгобрат недарма називають меккою українського фрирайду. Ті, хто любить першими малювати лінії по пухкому, можуть відразу з підйомників виїжджати до безкрайніх засніжених схилів, зони лісу та численних кулуарів. А для прихильників звичайного катання тут підготували десять трас різних рівнів складності. На курорті лижний відпочинок доступний кожному: новачкові й професіоналу, любителю катання поза трасами та поціновувачу добре розратрачених схилів.

Як дістатися до карпатського царства снігу

Прочитавши інформацію в Інтернеті, хтось може подумати, що на нього чекає непроста дорога, а подекуди навіть її відсутність. Та ми запевняємо, що ця подорож стане найкращими спогадами кожного мандрівника.

Машиною відстань до Драгобрату можна подолати приблизно за день. Спершу потрібно дістатися до Івано-Франківська, а потім виїхати на Н-09 й прямувати нею до кінцевого пункту призначення — готелю «Едельвейс» за вул. Борканюка, 5 у селищі Ясіня. Тут, на стоянці під охороною, слід залишити свою автівку за 50 гривень на добу.

Далі до курорту веде погана гірська дорога, проїхати якою можна лише на потужному повнопривідному транспорті з кліренсом не менш ніж 20 сантиметрів. І навіть якщо ви володієте такою, радимо все-таки змилуватися над машиною та скористатися послугами трансферу. Ба більше: хіба ви ще коли-небудь матимете нагоду покататися на ГАЗ-66? Підйом до урочища триває близько години й обійдеться у двісті гривень з людини. Про послугу можна домовитися як завчасно, так і безпосередньо на місці. Водії чатують на туристів поблизу готелю «Едельвейс», АЗС Sun Oil й залізничного вокзалу.

Також дістатися до Ясині можна й прямими потягами з Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва. На вокзалі туристів зустрінуть місцеві жителі, які за плату в 200 гривень підвезуть кожного до готелю.

Зауважте, квитки на потяг слід бронювати завчасно, аби потім не довелося влаштовувати полювання та сидіти в засідці на сайті Укрзалізниці. Якщо вільних місць у продажу немає, то варто скористатися альтернативним варіантом. Можна купити квитки на потяг до Івано-Франківська, а звідти замовити трансфер до курорту. Це коштуватиме близько 400 гривень на одного.

Де поселитися на Драгобраті

Ціни за проживання однієї особи разом із дворазовим харчуванням стартують від 750 гривень за добу. У вартість входить комфортне розміщення в дво-, три- чи чотиримісних номерах в дерев’яних зрубах, а також поживні сніданки та вечері. Усюди пропонують майже однаковий сервіс, тому вибір готелю безпосередньо залежить від місця, де ви плануєте кататись.

Зони катання

Усього можна виділити чотири окремі комплекси: «Вершина Карпат», «Курятня», «Карпатська Чайка» й «Оаза». До всіх зон можна як пройти пішки, так і проїхати на лижах або сноуборді. Проте в кожної свій власник і, відповідно, особливі правила й різні квитки на витяги, так звані «скі-паси». Вони продаються поштучно на один чи декілька підйомів. Така система, а також можливість пререкупити скі-паси в інших туристів на форумі , значно здешевшує відпочинок.

«Вершина Карпат» — дорога на гору Стіг

Позначена на мапі синім кольором і розташована праворуч.

Зону катання обслуговують крісельний і бугельний підйомники та навчальний мультиліфт. Траси тут здебільшого середнього і складного рівнів. Крісельний витяг підіймає туристів на гору Стіг (1704 м), звідки можна поїхати на незабутній фрирайд по лісу. Обираючи цей маршрут, лижники й сноубордисти повинні мати високий рівень підготовки. До того ж слід бути обачливими й дотримуватися певних правил: не виїжджати за обмежувальні стовпчики й не заглиблюватись у ліс, щоб не загубитися. Новачки можуть придбати оглядовий квиток на підйомник, щоб із вершини побачити неймовірну панораму на Говерлу.

Крісельний витяг не працює у погану погоду, коли дме сильний вітер, йде сніг або накриває туман. Натомість бугель функціонує постійно. Він витягує туристів на трасу середньої складності, що розташована між двома підйомниками. У підніжжя гори Стіг є також учбовий мультиліфт, довжиною 200 метрів. Тут можна опанувати ази катання разом із інструктором.

Поблизу нижньої станції крісельного підйомника також розміщені прокати гірськолижного спорядження й низка готелів, зокрема «Діамант» і «Вершина Карпат».

«Курятня» — Таймс-сквер Драгобрату

Позначена на мапі червоним кольором і розташована в центрі курорту.

Тут діють чотири витяги: два бугельні підйомники («ВЛ-1000» червоного кольору і «Доппельмайєр» — жовтого) й два учбові мультиліфти. Бугелі обслуговують траси середньої складності, які прокладені між ними. Із верхньої станції можна звернути до лісу, щоб пофрирайдити в «трубі». Нижній навчальний витяг, що розташований подалі від основної траси, ідеально підходить для тих, хто вперше стоїть на лижах. Після декількох занять, коли ви почнете відчувати, що катаєтесь більш впевнено, то можете перейти на новий рівень і спробувати спуститися з іншого мультиліфта. Посадка на нього здійснюється поблизу підйомника «ВЛ-1000».

Біля витягів розташований центральний прокат, лижна школа і магазин. Це центр курорту, тому тут завжди вирує активне життя. Радимо вам зупинитися на ніч у готелях «Марина», «Казка Карпат», «Згарда» чи ГК «Драгобрат».

«Карпатська Чайка» — пологий схил для початківців

Позначена на мапі жовтим кольором і розташована ліворуч від Курятні.

До цієї зони належать крісельний витяг і бугель, що піднімає на Жандарм. Невеличка траса біля мультиліфта комплексу чудово підходить для навчання. Двомісний крісельний підйомник обслуговує легку трасу для початківців і любителів. Спуск широкий, а подекуди навіть занадто пологий, що створює деякі складнощі для сноубордистів. Посадка на бугель починається трохи вище за верхню станцію крісельного підйомника. Траса на горі Жандарм помірної складності, але доволі коротка. Тут майже відсутні черги. Від вершини гори можна проїхати аж до низу, до готелів «Яремина хата» і «Кремінь». Поруч розташовані пункти прокату гірськолижного спорядження, лижна школа, медпункт і магазин.

«Оаза» — найбільш віддалена зона катання

Крайня ліворуч. Позначена на мапі жовтим кольором.

Знахідка для тих, хто не звик до великих черг. Тут працює найшвидший бугельний витяг, що обслуговує трасу середньої складності, і навчальний мультиліфт.

Обираючи готелі в цій зоні, слід зважати, що звідти до центру курорту йти пішки близько 20 хвилин. Проте якщо ви вечорами не шукаєте пригод, то можете забронювати номер у ГК «Оаза» чи «Freerider». А все необхідне для гірськолижного відпочинку є на місці: прокати спорядження, лижна школа й навіть ресторани.

Якщо вам недостатньо всіх підготовлених схилів, то можна орендувати ратрак і гайнути за новими враженнями на одноденний фрирайд-тур. Найпопулярніші маршрути — у Застіжжя та на сусідню гору Близниця (1883 м). Усі групи під час катання супроводжують професійні гіди, які пройшли лавинну підготовку й мають відповідне спорядження. Аби домовитись про катання цілиною, завітайте до місць, де базуються ратраки — готелів «Юліана» чи «Яремина хата».

Не менш популярна розвага — зустріч світанку в горах. Зранку всіх охочих забирає ратрак і піднімає на вершину. Після сходу сонця професійні лижники та сноубордисти можуть самостійно спуститися трасами, на яких ще ніхто не катався. Усіх інших машиною довезуть до готелів. Вартість послуги — від 300 гривень.

Чи може курорт похизуватися відмінним апре-скі?

На Драгобраті після важкого дня катання можна обрати безліч варіантів відпочинку. Найбільш очевидний спосіб релаксу — купання в чані на дровах. Ціна послуги стартує від 600 гривень за годину. Також на курорті вигадали особливий вид розваг — «колибінг». Так називають похід по різним закладам харчування. Тут є безліч цікавих місць, де можна не лише смачно поїсти, а й отримати купу вражень. Серед найбільш оригінальних пропозицій — приєднатися до чайної церемонії у кафе «Кориця» або відвідати веганські десерти від кухарів «Янтри». До того ж ввечері можна потанцювати під виступи кавер-бендів у ресторані «Різдво».

Варто чи ні обирати Драгобрат для зимового відпочинку?

Якщо ви бажаєте покататися на лижах і сноуборді в чудовому місці, разом із приємною компанією й при цьому добре зекономити — то рушайте на Драгобрат.

Так, інколи тут вирує негода: температура падає до -20 градусів, хурделить, дме вітер до 30 км/годину й находить безмежний непрозорий туман. Деякі досягнення цивілізації, як-от: розрахунок карткою, поки не доступні в цьому віддаленому місці, тому доводиться носити із собою готівку. Та хто з нас не має вад?!

Натомість Драгобрат сповна винагороджує лижників і сноубордистів незабутнім досвідом катання. Ви й не помітите, як закохаєтесь у гори, почнете по-дружньому кликати його «Драгобро» й обов’язково повернетесь сюди ще не раз. Тож будьте пильні, вас усе ж попередили!

Анна Козінцева